Линейные ускорители получили онкоцентры Украины

Системы линейного ускорителя Elekta Harmony были поставлены в больницы в Кировограде, Одессе, Чернигове, Ровно и Львове.

В частности, это оборудование для лечения онкологических заболеваний получили:

Кировоградский областной клинический онкологический центр;

Одесский региональный клинический противоопухолевый центр;

Черниговский медицинский центр современной онкологии;

Ровенский областной противоопухолевый центр;

Львовский онкологический региональный лечебно диагностический центр.

В настоящее время в указанных медучреждениях, которые приобрели Медицинские закупки Украины (МЗУ) по заказу Министерства здравоохранения Украины, идет процесс инсталляции.

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"Поставки такого большого сложного оборудования по заказу Минздрава Украины будут продолжаться. Почему это важно? Потому что линейный ускоритель является инновационным решением в сфере радиотерапии, сочетающим точность, индивидуализацию лечения и высокую эффективность, что особенно важно для борьбы с онкологическими заболеваниями", - отметил исполнитель обязанностей генерального директора МЗУ Олег Клец.

Линейные ускорители предназначены для лечения онкологических заболеваний, с помощью которых врачи могут таргетированно воздействовать на опухоли во внутренних органах, используя облучение. Это позволяет полностью уничтожить или остановить рост опухолей с минимальным повреждением здоровых тканей пациента. В прошлом году впервые по заказу Министерства здравоохранения Украины была реализована централизованная закупка такого сложного оборудования в количестве 15 единиц на сумму 541 млн грн.

При этом ожидаемая стоимость составила более 1 млрд грн, но благодаря эффективной работе с рынком МЗУ удалось сэкономить 482 млн грн или 47% средств доказанного бюджета.