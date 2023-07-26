Призвание, страсть или деньги: выбор специальности у врача

В нашей стране есть убеждение, что профессия врача - одна из самых низкооплачиваемых. При этом конкурсы на поступление на медицинский факультет с каждым годом лишь растут. Что заставляет будущих врачей выбирать профессию: призвание, возможность самореализации или деньги? Этот же вопрос задали американским врачам разных специальностей.

Учитывая то, что зарплата медиков в США составляет от 100 до 400 тысяч долларов в год, большинство респондентов выбирали профессию по любви. Какая еще движущая сила подталкивает людей в белых халатах отдавать себя любимому делу?

Пластический хирург: "Деньги - не главное!"

"Чтобы стать счастливым врачом, медицина должна быть призванием и страстью! Есть сферы, где гораздо легче и проще зарабатывать деньги", - говорит доктор медицинских наук, пластический хирург из Майами Серхио Альварес. Несмотря на престижную, денежную и востребованную в США профессию, пластический хирург считает в своей специальности главным не деньги, а любовь к своему делу.

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Чтобы попасть в медицину, нужно съесть не один пуд соли. Врачебная практика - это долгая игра, и на этом пути слишком много препятствий, - считает доктор Альварес. Ни один врач не приходит в эту сферу исключительно из любви к деньгам. Основной движущей силой большинства медицинских работников является стремление помогать людям и менять их жизнь к лучшему.

По мнению хирурга, несмотря на неплохие ставки, которые получают врачи определенных специальностей, никакие деньги несоизмеримы с той огромной нагрузкой и ответственностью, которую несут медики. Именно поэтому нужно изначально делать ставку на любимое дело, ведь не каждый проходит испытание на прочность.

Самая низкооплачиваемая специальность в США

Сфера подростковой медицины - самая низкооплачиваемая специальность в США. Но, несмотря на это, медучереждения с этой специальностью переполнены кадрами. Доктор медицины и клинический доцент Стэнфордского университета София Йен выбирала свою специальность по сердцу и ни о чем не жалеет:

"Когда-то я выбрала самую низкооплачиваемую специальность. Но я бы сделала все это снова, потому что я люблю пациентов - мне нравится то, что я делаю", - делиться врач.

Йен считает, что несет важную миссию в обществе, - помогает подросткам вести здоровую жизнь без наркотиков, алкоголя и беспорядочных половых связей. На вопрос: "Желает ли она, чтобы ей платили столько же, сколько хирургу", она отвечает утвердительно:

"Я надеюсь, что когда-нибудь общество осознает, что время, потраченное на профилактику будущих болезней, того стоит, и заплатит нам соответствующим образом".

Хорошая ставка - не гарантия счастья

Доктор медицинских наук, ревматолог из МакКинни, штата Техас Стелла Бард счастлива просыпаться каждое утро, занимаясь любимым делом. Врач говорит, что она ест, живет и дышит ревматологией. Бард уверена, что врачебная практика - это ее призвание, и она счастлива служить людям:

"Я чувствую, что это полезный опыт с каждой встречей с пациентом", - говорит доктор.

Все врачи-респонденты ответили единогласно, что врачебное дело - это служение людям. Ведь в самые отчаянные моменты жизни человек обращается именно к врачу, который помогает изменить жизнь, а часто - и спасти ее.

"Для меня пластика была связана с утонченностью и искусством, которая меняет жизнь людей. Изменение внешности оказывает положительное влияние на уверенность и самооценку людей, что делает пластическую хирургию действительно невероятным опытом", - делиться мыслями доктор Альварес.

Без жертв и травм: опыт психиатра

Доктор медицинских наук, аспирант психиатрии из Канады Патрисия Целан также выбрала психиатрию из любви к этой специальности. Она говорит, что невероятно приятно наблюдать, как кто-то меняет свою жизнь после тяжелого психического заболевания.Особенно вдохновляют травмированные пациенты, которые пережили психологическое или физическое насилие, и заново учатся доверять людям.

"Да, я могла бы зарабатывать больше денег, выбрав более высокооплачиваемую специальность. Но я не уверена, что ни одна другая специальность не может мне дать то ощущение удовлетворенности, которое дает мне психиатрия".

Помощь бесценна: когда нет места выгоранию

Выбор специальности за деньги может привести к выгоранию и неудовлетворенности, - считает доктор медицины, магистр здравоохранения, гастроэнтеролог Саураб Сетхи.

"Для меня решение заняться гастроэнтерологией выходит за рамки финансовых соображений", - говорит доктор.

"Несмотря на то, что финансовая стабильность, несомненно, важна, ни один врач не приходит в эту сферу исключительно из любви к деньгам. Основной движущей силой большинства медицинских работников, включая меня, является стремление помогать людям и менять их жизнь к лучшему", - уверен Сетхи.

Врачебная практика - это не просто профессия ради зарабатывания денег, а важная миссия, - считают американские врачи, независимо от специализации. Кроме призвания быть полезным в социуме и помогать людям, врачи также упомянули возможность интеллектуально развиваться и быть реализованным.

Как же все-таки выбрать свою специализацию будущему медику? Выберите специальность, которую вы можете себе представить через 40 лет, - и вы не ошибетесь, - беспроигрышное правило американских врачей.