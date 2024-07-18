Продажа медицинских товаров через Prozorro Market: безграничный рост

Стоимость медицинских товаров, приобретенных в январе-июне 2024 года через электронный каталог Prozorro Market, составила 10,1 млрд грн.

Этот показатель в 40 раз больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда объем продаж медицинских товаров через этот инструмент составил 235 млн. грн.

Публичные закупки с использованием е-каталога – один из наиболее комфортных и быстрых для заказчиков способов проведения закупки необходимых им медицинских товаров. Именно поэтому в прошлом году Правительство сделало эти закупки обязательными для больниц и расширило этот перечень в этом году.

Видео дня

За этот период благодаря высокому уровню конкурентности в е-каталоге заказчикам удалось сэкономить в среднем 16,2% от ожидаемой стоимости.

А именно более 1,86 млрд грн – достигнута экономия, которую больницы могут использовать для повышения заработной платы работникам, дополнительных закупок и т.п.

Кроме того, успешность процедур, то есть процент закрытия сделок по е-каталогу за этот период составил 83,1% против 75,9% в открытых торгах, а средняя продолжительность процедуры – 8 дней против 19 в открытых торгах.

Справочно. Электронный каталог Prozorro Market – это маркетплейс, где публичные заказчики могут легко, эффективно и экономно покупать необходимые товары, а поставщики – реализовывать свою продукцию.

Медицинскую часть каталога администрируют Медзакупки Украины.