В Киевский городской роддом №2 в "ручном режиме" назначили нового руководителя. Коллектив заведения шокирован такой новостью, потому что назначение состоялось совершенно тайно, без конкурса, без учета профессиональных качеств, только по желанию Директора Департамента здравоохранения города Киева Валентины Гинзбург.

Предыдущего директора, Сергея Сальникова, на 758 день полномасштабного вторжения России в Украину заменили на врача Александра Забудского, который до такого "стремительного карьерного роста" был заведующим отделением с шестью врачами и не имел никакого отношения к стратегии развития учреждения, административно-хозяйственной деятельности. или управление заведением здравоохранения в целом.

Такое решение не нашло поддержки среди коллектива, более того, вызвало негодование работников и привело к неуверенности в дальнейшей стабильной работе заведения. По словам Татьяны Шинкарук, главы профсоюза Киевского городского роддома № 2, Департамент здравоохранения КГГА не объявлял о вакансии или проведении конкурса на должность директора, нарушающего установленные процедуры и нормы.

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Кадровая замена произошла "тихо, без лишней огласки", без учета мнения коллектива, отличающегося от практики других медицинских учреждений, где в условиях действия правового режима военного положения для сохранения устойчивой работы продлевают контракты с руководителями, предназначенными для полномасштабного вторжения в РФ. Эта ситуация вызвала не только несогласие коллектива, профсоюза, пациентов и их семей, но подняла вопрос о транспарентности и законности принятых решений в сфере здравоохранения.

Новоназначенный директор Забудский Александр без опыта работы в управлении коллективом около 300 человек, осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия, без стратегического плана развития и вообще без какого-либо плана по дальнейшей судьбе Родильного в войну, уже в первые дни своей работы, не придумал ничего лучшего, как сразу отправить в отпуска за свой счет 32 медицинских работника.

Между тем, в своем заявлении экс-директор Сальников Сергей отчитался перед общественностью относительно своих достижений в период пандемии COVID, жесточайшей в мире войны, постоянной конкуренцией между медицинскими учреждениями, сохранении мощной команды, оказании качественной и безопасной медицинской помощи, ведь он знает, что охрана здоровье является основой социальной системы, политики и безопасности государства. Его команде, каждый член которой к сожалению на себе ощутил жгучее клеймо войны, во времена, когда невозможно строить планы, удалось на большой скорости адаптироваться и перестроиться, не только не потеряв на результатах, но и превзойдя финансовые и медицинские показатели, продолжая оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне. Сотрудники Пологового выразили мощную поддержку своему бывшему руководителю через флешмоб и выразили несогласие с его увольнением. В то же время сам Сергей Сальников рассказал, что сейчас проводит консультации с компетентными органами, поскольку считает, что такое изменение руководителей является нарушением законодательства, имеет негативный эффект и создает угрозу не только работы, но и существования родильного.

Также, возможно, не продолжение работы Сергея Сальникова в должности руководителя стало следствием его отказа от объединения с другой детской больницей, что уже достаточно долгое время выживает финансовые трудности.

Сальников объясняет, что решение было принято совместно с коллективом, а ключевую роль в отказе в объединении сыграли такие факторы, как наличие долгов, негативно-финансовая экономическая ситуация, несостоятельности больницы, минимальная заработная плата выплачиваемая работникам. Непродление срока полномочий Сергея Сальникова вызвало серьезную обеспокоенность коллектива, пациентов, независимых экспертов в сфере здравоохранения и общественности относительно дальнейшей судьбы роддома. Экс-директор подчеркивает, что без должной управленческой работы команды, которая в течение последних трех сверхсложных в истории Украины лет, уже зарекомендовала себя как несгибаемая, мощная и конкурентоспособная, заведение может попасть в сложную финансовую ситуацию, остановить свою деятельность и даже перестать существовать. Пока ситуация остается неоднозначной и активно обсуждается среди коллектива, медицинского сообщества Украины и Киева, представителей общественности, правоведов и простых людей, которые уже на себе почувствовали позитивные изменения в медицине на примере этого родового.

В защите интересов заведения коллектив поддержали пациенты, их семьи и тысячи беременных, посещающих "Школу отцовства" при роддоме, как отметила одна из мамочек "роддом без медиков это только стены".

Общественность призывает вмешаться в ситуацию первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника и остановить произвол Департамента здравоохранения КГГА.

Прежде требуется более детальное рассмотрение ситуации и участие общественности в принятии дальнейших шагов для обеспечения равного доступа, законности, прозрачности, добродетели и эффективного и справедливого процесса отбора кандидатов в руководители, что во время войны обеспечит продолжение оказания постоянной, качественной и квалифицированной медицинской помощи населению, что борется за свободу и справедливость!

Профсоюз заведения не согласен с таким решением Департамента здравоохранения, ведь предыдущий директор Сергей Сальников достиг двуединой цели каждого руководителя больницы: сохранение здоровья женского и детского населения и обеспечение процветания своего учреждения. За три года, на которые пришлись пандемия и полномасштабное вторжение России, в должности директора родильного Сергей Сальников смог проявить свои качества лидера и стратега, удержать коллектив, заботился об их психологическом состоянии, привлек большое количество новых пациентов, что позволило заведению стать прибыльным. К примеру, выполнен годовой финансовый план на 2023 год на 146%, а заведение в целом стало одним из самых успешных в городе.

Эта история вызвала резонанс в медицинских и научных кругах и общественности, поскольку стала примером совместных активных действий неравнодушного коллектива и пациентского сообщества для защиты справедливости и учреждения, которое за столь короткое время получило благосклонность тысяч пациентов и вошло в тройку лучших родовых Киева.