Противовирусное лекарство от COVID-19 найдено?

COVID-19 – опасное заболевание, которое у многих людей вызывает тяжелые длительные осложнения. Сегодня все еще нет противовирусного лекарства, которое эффективно помогало бы заболевшим, поэтому лечение проводится в зависимости от симптомов, вызванных вирусом.

Однако недавно было обнаружено, что ингибиторы основной протеазы SARS-CoV-2, такие как маситиниб, могут быть эффективны в лечении пациентов с COVID-19, особенно в случае их применения на ранних стадиях болезни. Об этом сообщил профессор Савас Тай, руководитель исследования, в котором участвовали ученые Притцкерской школы молекулярной инженерии (PME) Калифорнийского университета в Чикаго и Аргоннской национальной лаборатории.

Было установлено, что маситиниб может быть эффективным не только в отношении SARS-CoV-2, включая все его мутации, но и многих типов коронавирусов и пикорнавирусов. Это обусловлено свойством подавления репликации вируса.

По словам Савас Тай, если результаты подтвердятся, это будет иметь большое значение, поскольку существует высокая вероятность того, что COVID-19 будет циркулировать в течение многих лет, а также не исключено появление новых коронавирусов.

Как было найдено лекарство

После начала пандемии и массовой изоляции Савас Тай с доктором наук, специализирующимся на вирусологии, Ниром Дрейманом начали изучать библиотеку из 1900 клинически безопасных лекарств от OC43 – коронавируса, вызывающего простуду. Для исследования влияния лекарств на патоген использовались культуры клеток.

Было отобрано 30 лучших кандидатов, которые в дальнейшем проверялись в отношении SARS-CoV-2. В результате работы определили, что из всех кандидатов в лекарства маситиниб полностью ингибировал вирусный фермент 3CL внутри клетки. Это подтвердила рентгеновская кристаллография, проведенная группой профессора Анджея Иоахимиака в Аргонне. Действие препарата обусловлено специфическим связыванием с протеазой 3CL и подавлением дальнейшей репликации вируса. По словам Дреймана, понимание механизма действия препарата позволило понять, что аналогичным образом он будет действовать и у людей.

Исследование было продолжено в содружестве с учеными из Университета Луисвилля, где маситиниб тестировался на грызунах. Было обнаружено, что препарат значительно понижает вирусную нагрузку SARS-CoV-2 – более чем на 99%, и способствует уменьшению уровня воспалительных цитокинов у мышей.

Параллельно на клеточных культурах исследовалась эффективность средства в отношении других вирусов. По предварительным данным, маситиниб уничтожает пикорнавирусы, включая гепатит А, полиомиелит и вызывающие простуду риновирусы.

На клеточных культурах исследовалась эффективность препарата в отношении трех вариантов COVID-19 – Alpha, Beta и Gamma, и он одинаково хорошо связывался с протеазой, а не с поверхностью вируса.

Что известно о маситинибе

Сейчас маситиниб одобрен только для лечения опухолевых процессов у собак. Препарат участвовал в клинических испытаниях при астме, рассеянном склерозе и некоторых других заболеваниях у людей. Он не был одобрен, поскольку вызывает нежелательные явления, включая желудочно-кишечные расстройства и отек, также потенциально маситиниб может увеличивать вероятность возникновения заболеваний со стороны сердца.

Сейчас команда исследователей работает с фармацевтической компанией AB Science, которая разработала маситиниб, чтобы сделать его еще более эффективным противовирусным средством.

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