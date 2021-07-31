Ранние симптомы COVID-19 в зависимости от пола и возраста

При подозрении на COVID-19 обычно опираются на универсальный список симптомов. Однако недавно было выявлено, что ранние признаки заболевания различаются в зависимости от пола и принадлежности к возрастной группе 16-59 лет и старше. Результаты исследования опубликованы в Lancet Digital Health.

По словам доктора Марка Модата, старшего преподавателя Королевского колледжа Лондона, определение различных профилей имеет важное значение в ранней диагностике болезни. Персонализированная информация в зависимости от пола и возраста будет побуждать людей проходить тестирование, не дожидаясь появления поздних симптомов. Также это может стать началом работы для создания других профилей, которые, помимо пола и возраста, будут учитывать другие факторы.

Как проходило исследование

Результаты недавнего исследования основаны на анализе данных из приложения ZOE COVID Symptom Study. Оно было создано для отслеживания новых симптомов и предлагало заболевшим людям пройти тестирование. Таким образом удалось смоделировать ранние признаки COVID-19. Это позволило на основании симптомов пользователей, о которых они сообщали самостоятельно на протяжении трех дней, успешно выявить 80% случаев инфицирования.

Для исследования были использованы сведения из приложения за полгода с весны по осень 2020 года. Это период, когда на территории Великобритании был распространен начальный штамм вируса (Уханьский) и Alpha-вариант.

Было проведено сравнение способности прогнозировать ранние проявления коронавируса на основании текущих диагностических критериев, определенных Национальной службой здравоохранения Великобритании, и модели машинного обучения, основанной на иерархическом гауссовском процессе.

Модель учитывала пол, возраст и состояние здоровья пользователей приложения. В результате было установлено, что в разных группах проявления COVID-19 на начальных этапах болезни различаются.

Исследователи полагают, что при распространении Delta и других вариантов ранние признаки болезни также не будут едиными для людей разного пола и возраста.

Наиболее важные симптомы для раннего выявления COVID-19

Модель основывалась на изучении 18 симптомов, которые имели неравнозначное значение в раннем выявлении заболевания в разных группах. Наиболее важными из них считается потеря обоняния, боль в груди и/или животе, постоянный кашель, необычная мышечная боль, волдыри на ногах, болезненность глаз.

Однако у людей старше 60 лет потеря обоняния практически не отмечалась, а от 80 лет – не встречалась совсем. Для возрастной группы старше 60 лет наиболее характерным симптомом COVID-19 оказалась диарея. Такой известный симптом, как лихорадка, не был ранним проявлением инфекции ни в одной возрастной группе.

Наиболее часто встречающиеся проявления коронавируса в зависимости от пола:

Мужчины – усталость, одышка, озноб.

Женщины – потеря обоняния, боли в груди, постоянный кашель.

Важность исследования

По словам ведущего автора исследования Клэра Стивса, люди должны знать, что COVID-19 может проявиться по-разному у каждого члена семьи. Также эти данные могут улучшить тестирование болезни в целом, что особенно важно в условиях распространения вариантов, которые быстро передаются.

Сейчас для рекомендации самоизоляции и прохождения тестирования используют несколько универсальных симптомов. Информация о большем количестве признаков позволит определять болезнь на ранних сроках, что ускорит прохождение тестирования и, при необходимости, изоляцию. Это приведет к снижению скорости распространения COVID-19 и поможет защитить наиболее уязвимых к болезни людей.

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