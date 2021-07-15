Разработан новый препарат для лечения тяжелой астмы

Недавно стало известно о результатах исследования препарата Тезепелумаб для лечения астмы. Лекарство является совместной разработкой англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и американской транснациональной биофармацевтической компании AMGen.

FDA предоставило приоритетную проверку Тезепелумабу для терапии тяжелой астмы, о чем стало известно накануне начала гибридного конгресса 2021 Европейской академии аллергии и клинической иммунологии. Приоритетное рассмотрение позволяет после оценки лекарства утвердить его в более короткие сроки – в течение полугода (вместо стандартных 10 месяцев).

Во всем мире астмой страдает около 340 миллионов человек, и примерно у 10% из них есть тяжелые заболевания. Аллергическая астма является наиболее распространенным типом астмы у детей и взрослых и сейчас, по-видимому, отмечается ее рост во всем мире.

Примерно 15% людей, страдающих астмой, все еще плохо реагирует на стандартную терапию с помощью ингаляционных глюкокортикоидов и бета-агонистов длительного действия, поэтому наличие дополнительных способов лечения очень важно.

Результаты исследования

На конференции EAACI доктором медицинских наук, членом клинического факультета кафедры медицины и педиатрии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джонатаном Коррен были представлены результаты третьей фазы многоцентрового рандомизированного двойного слепого плацебо-исследования Тезепелумаба NAVIGATOR.

В исследование NAVIGATOR были включены пациенты в возрасте 12-80 лет, которые получали средние или высокие дозы ICS и, по крайней мере, одно дополнительное контрольное лекарство с пероральными кортикостероидами или без них. Участники были случайным образом распределены в соотношении 1: 1 для получения 210 мг Тезепелумаба подкожно каждые 4 недели в течение 52 недель или плацебо.

Пациенты должны были иметь как минимум два обострения в предыдущем году, требующих системных стероидов, и многие пациенты лечились в больнице или отделении неотложной помощи.

Исследователи выявили, что Тезепелумаб снижает среднегодовую частоту обострений астмы на 56% в сравнении с плацебо у взрослых и подростков, страдающих тяжелой неконтролируемой астмой, независимо от того, подходили они или нет для Омализумаба (Xolair), обычно используемого лечения. При этом анализ тех, кто подходил для применения Омализумаба, выявил еще лучшие результаты – снижение на 67%.

Из 1061 случайно выбранных пациентов 1059 получали исследуемое лечение, и в этих группах 359 пациентов соответствовали критериям назначения Омализумаба, а 695 – не соответствовали.

По словам производителей, NAVIGATOR – первое испытание фазы 3, которое продемонстрировало пользу при тяжелой астме независимо от эозинофилов за счет воздействия на стромальный лимфопоэтин тимуса (TSLP – цитокин, полученный из эпителиальных клеток, которые имеют решающее значение в патогенезе астмы).

Преимущества препарата

Доктор медицинских наук, специалист по аллергии из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл Скотт Комминс сказал, что аспект TSLP делает Тезепелумаб особенно привлекательным в лечении астмы. По его словам, используя ингибитор TSLP можно обнаружить аллергическое воспаление на очень ранней стадии.

Еще один привлекательный аспект заключается в том, что Тезепелумаб показал эффективность у пациентов с аллергией, которые соответствуют критериям приема Омализумаба, но также оказал влияние на тех, кто не соответствовал критериям.

Согласно результатам испытаний, Тезепелумаб – дополнительное лекарство, которое может работать при аллергической и неаллергической астме, в т. ч. в тяжелом течении. Исследователи отмечают, что помимо уменьшения обострений препарат также улучшает функцию легких, показатели качества жизни, связанные со здоровьем, и другие симптомы астмы во вторичных конечных точках.

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