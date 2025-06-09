Удивительное дело: то, чего не было в приоритетах украинской государственной политики в 2014-2021 годах, вдруг в 2025 году стало "ключевым направлением" с бюджетом в 5,8 миллиарда гривен. И с красивыми слайдами для международной аудитории.

Фактически в Украине с 2014 года началась война, которая привела к десяткам тысяч раненых военных, инвалидов, гражданских с травмами, требующими длительной реабилитации. Что же тогда?

В 2015-2020 годах профильной системы государственной реабилитации не существовало как таковой. Ветераны массово проходили реабилитацию или за свой счет, или благодаря грантам, волонтерам, частным клиникам или инициативам за пределами Минздрава. Только с 2022 года, под давлением полномасштабной войны, правительство наконец начало признавать эту проблему системно.

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А теперь - немного статистики из пресс-релиза Минздрава.

В 2022 году в Украине работало около 1500-2000 специалистов по реабилитации. По состоянию на сейчас, согласно официальным данным Минздрава, - уже около 11 000. И здесь возникает простой вопрос: реально ли подготовить столько квалифицированных специалистов за 2 года, если обычно профессиональная подготовка в области физической медицины и реабилитации (по стандартам EU или WHO) длится минимум 3-5 лет? Или мы имеем дело с экспресс-курсами для галочки?

Количество сеансов реабилитации в день выросло с примерно 4000 в 2022 году до более 12 000 в 2024. Но опять же - количество не равно качеству. Отсутствие централизованного мониторинга результатов лечения по международным шкалам (например, FIM, Barthel Index, SF-36) ставит под сомнение эффективность этих "достижений".

Количество учреждений, предоставляющих реабилитацию, увеличено с менее чем 200 в 2022 году до 555. Это хорошо звучит в цифрах. Но вопрос к качеству этих учреждений - сколько из них реально внедряют доказательные протоколы реабилитации (руководства NICE, рекомендации Cochrane, стандарты WHO)?

И самое интересное - бюджет. В 2022 году на реабилитацию было предусмотрено примерно 1,2 млрд грн. Теперь - 5,8 млрд грн на 2025 год. И здесь черный юмор ситуации становится особенно вкусным: там, где появляются миллиарды, обычно быстро появляются новые схемы "оптимизации расходов". Уже сейчас видно, что львиная доля этих средств будет направлена на ремонты, "создание реабилитационных пространств" и PR-акции, а не на длительную качественную подготовку персонала или внедрение реальных международных стандартов.

В официальных заявлениях Минздрава отмечается: "Мы создаем систему реабилитации, которая обеспечит постоянство, профессионализм и доверие." Это замечательная мантра для конференций. Но мы помним, как "реформировали" первичное звено, онкоцентр, систему закупок медоборудования - и некоторые эксперты опасаются, что ситуация с реабилитацией идет тем же путем.

Нуждается ли Украина в системной реабилитации? Безусловно, да. Стоило ли начинать это в 2014-м, а не после 8 лет и после тысяч загубленных судеб? Бесспорно. Можно ли построить качественную европейскую систему за год-два - без реальной реформы образования, стандартов и контроля качества? Ответ очевиден...

И здесь по ситуации:

Ветеран, вернувшийся без ноги, сегодня читает в СМИ о "реабилитационном прорыве" и думает, сколько еще надо ждать, пока его не пригласят на новейший сеанс в очередном Центре совершенства.

Саммиты, селфи-зоны, красивые посты в Instagram - уже работают. И под новые бюджеты подтягивается куча "новых игроков", которые еще 3 года назад торговали БАДами или курсами энергомассажа, а теперь - специалисты по реабилитации.

И главный вопрос к господину Ляшко: почему все это стало "ключевым приоритетом" только в 2025-м? Где же был Минздрав, когда ветераны, волонтеры и пациенты буквально вымаливали помощь? А теперь, когда за это можно получить международное финансирование, премии и пиар - все вдруг стало срочным и важным.

Вывод простой: доказательная реабилитация - это не количество созданных отделений и не объем бюджета. Это реальная работа с людьми, по международным стандартам, с независимым контролем качества и долгосрочной стратегией. Иначе - это еще один "проект для галочки". Как показывает практика, чиновники этот жанр уже хорошо освоили.