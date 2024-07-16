Рекордная жара в Украине и Европе: как защитится

Жаркое лето: советы по профилактике теплового удара

Рекордные температуры воздуха в Украине и Европе в последнее время все чаще приводят к одному из наиболее опасных состояний – тепловому удару, который может стать причиной смерти. По данным Всемирной метеорологической организации, синоптики в настоящее время наблюдают невиданную за всю историю наблюдений температуру воздуха, превышающую 48 °C.

По словам экспертов, это только начало, в скором времени прогнозируют новые рекорды колебания температур в Европе. Аномальную жару исследователи в этом году связывают с естественным явлением Эль-Ниньо, нагревающим Тихий океан.

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Такая жара не проходит бесследно для нашего организма. По данным нового исследования, лишь в прошлом году от жары в Европе погибли 60 000 человек. Как защитить себя и близких от теплового удара? И что делать, если вы все-таки получили тепловой удар? Что такое Эль-Ниньо и как это влияет на жару в Украине?

Италия, Германия, Испания, Франция, Польша и Украина – за последние недели июня именно эти страны переживают рекордную жару. Эксперты предупреждают, что 48 °C – это еще не предел, а только начало. В Антарктике также рекордная температура поверхности моря и чрезвычайно низкая площадь морского льда.

Всемирная метеорологическая организация заявила, что в первые несколько дней июля на планете были самые жаркие дни за всю историю наблюдений. Ожидается, что глобальная температура продолжит повышаться, и скоро мы будем наблюдать новые рекорды.

Потепление климата исследователи объясняют естественным явлением Эль-Ниньо, влияющим на климатические изменения, экологию, здоровье людей, доступность воды и пищи в глобальном масштабе.

Эль-Ниньо – естественное явление, которое нагревает Тихий океан. Это феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычной примерно на 3 °C. Обратный процесс, когда она становится холоднее на ту же температуру, называется Ла-Нинья.

Эти термины переводятся с испанского как "мальчик" и "девочка" соответственно. Эти явления происходят каждые 2-7 лет, воздействуя на климат в разных уголках Земли. Хоть 3 °C могут показаться незначительными, однако этого изменения достаточно, чтобы нарушить погодные условия в глобальном масштабе.

Тепловой удар уносит десятки тысяч жизней ежегодно в Европе

По данным нового исследования, опубликованном в научном журнале Nature, в прошлом году от жары в Европе погибли 60 000 человек. Отметим, что температурные показатели прошлым летом были значительно меньше, чем в этом году. Неудивительно, что жару называют молчаливым убийцей. Из–за нее в первую очередь страдают люди с сердечно–сосудистыми заболеваниями и почечной недостаточностью.

Еще одно исследование показало, что в США жара убивает больше американцев, чем любые другие погодные катастрофы, а климатический кризис делает эти экстремальные явления более смертоносными. За данными Национальной метеорологической службы, за последнее десятилетие, количество смертей от жары превысило количество смертей от ураганов в стране более чем в 8 раз.

Заболевания, связанные с жарой, например солнечный удар, возникают, когда тело не может должным образом охлаждаться. Это может привести к серьезному повреждению мозга и других жизненно важных органов.

На развитие заболеваний, связанных с жарой, могут влиять:

высокий уровень влажности;

ожирение, лишний вес;

обезвоживание, лихорадка;

употребление фармакологических препаратов;

болезни сердца, сердечно-сосудистые патологии, плохое кровообращение;

психические расстройства;

солнечные ожоги;

употребление алкоголя.

Симптомы солнечного удара: как быстро действовать?

Солнечный или тепловой удар может возникнуть через несколько часов после прямых солнечных лучей. При этом достаточно находиться под прямыми солнечными лучами в экстремальную жару между 11-16 часами даже 10-15 минут. Часто человек может и не связать свое состояние с перегревом.

Сначала возникает головная боль, может повышаться температура тела, появляться тошнота, рвота, судороги и расширяться зрачки. Все эти явления обусловлены опасным для жизни явлением – отеком головного мозга.

Если у вас или у кого-то рядом возникли такие симптомы, немедленно обратитесь в экстренные медицинские службы. А пока медики в пути, сделайте следующие действия:

положите пострадавшего в положение с поднятой головой и ногами и дайте большое количество обычной или минеральной воды;

снимите верхнюю одежду, смочите лицо водой, приложив холодный компресс на лоб и шею;

пострадавшего также можно завернуть в мокрую простыню.

Как уберечься от теплового удара?

Чтобы обезопасить себя от перегрева и теплового удара в период жарких дней, практикуйте следующее:

Пейте много жидкости. Пейте воду регулярно, даже если не испытываете жажды. Избегайте алкогольных и кофеиновых напитков, которые могут способствовать обезвоживанию. Употребляйте также спортивные напитки и минеральную воду, чтобы восстановить электролиты, которые теряются с потом.

Носите легкую, светлую одежду из натуральных тканей, таких как хлопок. Надевайте шляпу или другой головной убор, чтобы защитить голову от прямых солнечных лучей.

Избегайте активности на открытом воздухе в самые горячие часы. Проводите физические активности утром или вечером, когда температура гораздо ниже. Делайте регулярные перерывы в тени или в прохладном помещении, если вы вынуждены пребывать на открытом воздухе.

Используйте защиту от солнца. Наносите солнцезащитный крем с высоким фактором защиты SPF на открытые участки кожи и защищайте глаза от ультрафиолетового излучения.

Создайте прохладную среду. Находитесь в помещениях с кондиционерами или вентиляторами. Используйте холодные компрессы на запястьях, шее и лбу, чтобы охладить тело.

Соблюдайте здоровое питание. Ешьте легкую, нежирную пищу. Избегайте тяжелой пищи, способствующей перегреву тела. Включайте в рацион фрукты и овощи, содержащие много воды.

Будьте осторожны с физическими нагрузками. Увеличивайте физические нагрузки постепенно, чтобы организм адаптировался к жаре.

В период жары внимательнее следите за своим самочувствием. Если вы чувствуете усталость, головокружение или другие симптомы перегрева, немедленно остановитесь и отдохните. Будьте внимательны к симптомам теплового удара, таким как головная боль, головокружение, тошнота, слабость или судороги. Если чувствуете симптомы теплового удара, немедленно ищите тень, прохладу, пейте воду и обращайтесь к врачу. Следуя этим советам, вы сможете значительно снизить риск теплового удара и безопасно наслаждаться летом.