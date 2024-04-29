Революционные схемы 'Юрия-Фарм': от препаратов-пустышек до госзакупок

Антимикробный противогрибковый препарат "Декасан" - популярное безрецептурное средство от украинской фармацевтической компании "Юрия-Фарм". Нашумевший препарат, который был синтезирован еще в 1971 г., имеет довольно противоречивую и даже скандальную репутацию. Лекарство рекомендовано для лечения органов дыхания, гнойно-воспалительных процессов в хирургии, гнойных и грибковых поражений кожи.

Однако терапевтические свойства препарата, мягко говоря, преувеличены, поскольку на сегодняшний день нет конкретных клинических данных, которые доказывали бы его эффективность. В самой инструкции производитель рекомендует использовать средство в том числе для детских ингаляций при ОРЗ. Но эксперты убеждены, что это опасная и неоправданная практика, которая может навредить здоровью ребенка.

А не так давно "Юрия-Фарм" решился на более смелую, провокационную рекламу, заявив, что "Декасан" эффективен при коронавирусе, за что поплатился крупным штрафом на сумму полмиллиона гривен. Владелец компании, а по совместительству и директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии Юрий Фещенко, был неоднократно замечен в лоббировании интересов своего детища "Юрия-Фарм", в том числе финансовых махинациях, связанных с госзакупками лекарств.

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Почему декасан нельзя использовать для ингаляций?

Декасан - это антисептик, препарат с антимикробными и противогрибковыми свойствами, который используется для обработки кожи, поверхностей и инструментов. Он не зарегистрирован как препарат для ингаляций и не содержит ни одного компонента из списка разрешенных для ингаляций препаратов. Рекомендуя применять средство для ингаляций детям, производитель "Юрия-Фарм" отмечает, что действие

препарата не исследовалось на опыте детей до 12 лет.

По мнению педиатров, ингаляции декасана могут вызвать сильную воспалительную реакцию и разрушить альвеолярную мембрану легких у детей. Однако производителя это нисколько не останавливает - в инструкции препарата можно найти рекомендацию применения препарата как средства для ингаляций.

Декасан и коронавирус: за что поплатился "Юрия-Фарм"?

В 2020 г. Антимонопольный комитет Украины вынес решение по нашумевшему делу "Юрия-Фарм" за распространение в рекламном ролике препарата Декасан ложной информации о его способности бороться с коронавирусами. Разместив рекламу на одном из самых популярных телекомпаний Украины 1+1, производитель решил обойти закон, но собрать все лавры популярности препарата Декасан в горячий сезон COVID-19.

Рекламный слоган "Декасан действует на все сложные вирусы, включая коронавирусы!" принес компании крупный штраф в размере 528 тысяч гривен за нарушение статьи 15 Закона "О защите от недобросовестной конкуренции".

Отметим, что никакой информации о заявленных в рекламном ролике свойствах Декасана в инструкции не было. Также отсутствовали какие-либо клинические исследования, подтверждающие лечебный или профилактический эффект препарата относительно вируса Covid-19. Впрочем распространение не всегда правдивых, но обнадеживающих сведений о лечебных свойствах собственных препаратов, - вполне привычная практика для "Юрия-Фарм".

Юрий Фещенко - миллионер с безграничным влиянием

Бенефициара фармацевтической компании "Юрия-Фарм" и директора Национального института фтизиатрии и пульмонологии Юрия Фещенко журналисты прозвали академиком-миллионером неспроста. После нашумевшего ограбления пульмонолога, оказалось, что Фещенко хранил у себя дома 15 миллионов гривен - баснословную сумму как для скромной должности директора института.

Именно в 2000-ых - в эпоху расцвета фармацевтического бизнеса Фещенко удалось не только сколотить состояние, но и реализовать главную амбицию "Юрия-Фарм" - возглавлять список производителей, поставляющих лекарства для госзакупок страны.

Согласно данным "Информации о результатах проверки состояния закупки медикаментов Министерством охраны здоровья 2009-2010 гг", компания "Юрия-Фарм" входила в семерку частных компаний, поставляющих 98% всех препаратов для государственных закупок!

В данном отчете Фещенко фигурирует как один из членов "организованной группы Багрия-Лирника-Фещенко". К тому же, пребывая в статусе лечащего врача Николая Азарова, он в этой группе играет основную лоббистскую роль. За небольшой промежуток времени "Юрия-Фарм" стал лидером по производству инфузионных растворов по странам СНГ.

При этом в бюджетных закупках противотуберкулезные препараты "Юрия-Фарм" продавались по цене, завышенной от 3-х до 20 раз по сравнению с аналогичными препаратами других производителей.

Новый механизм закупок МОЗ не стал преградой для лоббистов "Юрия-Фарм"

Известно, что после Революции Достоинства в Украине с 2015 года был внедрен новый механизм закупок МОЗ. Отныне лекарства за бюджетные деньги должны были закупаться через международные организации для борьбы с коррупцией и лоббистскими схемами. Особенно важно было проконтролировать сегмент закупок лекарств для лечения туберкулеза.

Но даже в новых условиях лоббистская сеть "Юрия-Фарм" продолжила успешно продвигать свою продукцию. В 2015 году производитель продал два своих препарата "Изониазид 4000 мг" и "Этамбутол 2000 мг" ПРООН по ценам, превышающим цены для МОЗ годом ранее. Так, стоимость "Изониазида 4000 мг" превышала на 21,6%, а "Этамбутола 2000 мг" - на 4,4%.

Даже, на первый взгляд, прозрачные международные закупки не повлияли на амбиции "Юрия-Фарм". А все потому, что Фещенко помогали надежные друзья в системе госзакупок.

В номенклатуре противотуберкулезных препаратов, которую разработала номенклатурная комиссия МОЗ для международных организаций, были лишь две позиции: "Изониазид 4000 мг" и "Этамбутол 2000 мг", которые производила лишь компания "Юрия-Фарм".

Включение в номенклатуру закупок препаратов компании "Юрия-Фарм" лоббировала подчиненная академика Фещенко, представитель Института фтизиатрии и пульмонологии - Светлана Черенько. А через год в состав рабочей группы, которая разрабатывала номенклатуру закупок, вошли уже двое подчиненных Фещенко, что еще больше увеличило шансы "Юрия-Фарм" на постоянное включение ее препаратов в номенклатуру закупок.

В итоге, благодаря усилиям Фещенко, доля компании "Юрия-Фарм" в закупках ПРООН по туберкулезу в 2015 году выросла почти в 5 раз - на 391%!

Как член Государственного экспертного центра, Фещенко имел огромное влияние на регистрацию препаратов, утверждение результатов клинических испытаний лекарственных средств. Используя свое положение, он лоббировал интересы мировых производителей, отлично на этом зарабатывая.

Фещенко также приписывают теневое сотрудничество с такими всемирно известными фармацевтическими компаниями, как: GSK, Sanofi и AstraZeneca. По данным СМИ, производители противотуберкулезных и противовирусных препаратов платили чиновнику миллионы гривен для расширения рынка продаж их продукции, а также вывод из оборота конкурентных препаратов.

Коррупционных схем "Юрия-Фарм" не счесть: начиная от неправдивой рекламы и рекомендаций препаратов-пустышек, заканчивая лоббированием своих интересов в теневых схемах госзакупок. Несмотря на угасший интерес правоохранительных органов к владельцу компании, Фещенко и ныне успешно продвигает интересы своего детища "Юрия-Фарм".