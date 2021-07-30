Резистентные грибки могут передаваться от человека к человеку

Грибок Candida auris был открыт в 2009 году, и с этого момента он считался серьезной угрозой для здоровья человека. Он действует, не вызывая симптомов, и может не только колонизировать кожу здоровых людей, но и проникать в кровоток и раны уязвимых пациентов, что часто наблюдается в медицинских учреждениях. Согласно данным CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний), примерно у трети людей, зараженных Candida auris, грибок приводит к летальному исходу.

На прошлой неделе появилась еще одна плохая новость: представители CDC сообщили, что штаммы грибка с высокой лекарственной устойчивостью передаются от человека к человеку.

По словам врача-инфекциониста системы здравоохранения штата Вирджиния Питтсбурга Корнелиуса Клэнси, это является примером кошмарного сценария для лекарственно-устойчивого патогена. В интервью New York Times он добавил, что неизлечимая грибковая инфекция – серьезная угроза для ослабленного иммунитета, реципиентов трансплантата и тяжелобольных пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Существует три класса противогрибковых средств, которые используются в лечении инвазивных инфекций: азолы, эхинокандины и полиены. В то время как устойчивость к азолам и полиенам является относительно распространенным явлением, только около 1% инфекций устойчивы к эхинокандинам. Это делает их подходящим средством лечения инфекций Candida, которые не чувствительны к другим препаратам. Штаммы грибов, которые могут противостоять лечению всеми тремя классами, известны как панрезистентные.

CDC отмечает, что панрезистентные штаммы C. auris выявлялись и раньше, но только у пациентов, которые получали эхинокандины.

По сообщению агентства, панрезистентные штаммы ранее в этом году были обнаружены в нескольких учреждениях долгосрочного ухода, имеющих общих пациентов: в Вашингтоне, округ Колумбия, и в Техасе. Ни один из этих больных противогрибковые препараты не получал.

CDC считает, что это является свидетельством того, что устойчивые к пан- или эхинокандину штаммы C. auris могли передаваться в медицинских учреждениях США.

Соавтор отчета CDC Меган Лайман сказала, что беспокойство вызывает количество людей, которые оказались под угрозой. Это большая группа пациентов, имеющих инфекции и уже получающих лечение этими препаратами.

В отчете, который был опубликован в Open Forum Infectious Diseases ранее в этом месяце, обнаружено, что передача другого типа лекарственно-устойчивого патогена – бактерий, вызывающих пневмонию, уже считается обычным явлением среди педиатрических пациентов, которые проходят лечение в одной из больниц в Бангладеш.

Это установила группа авторов после изучения записей более 4000 детей, госпитализированных с пневмонией в период 2014-2017 г. Было обнаружено, что из 108 пациентов, у которых был положительный результат теста на наличие бактерий в крови, у 20 были инфекции, устойчивые ко всем четырем обычно используемым антибиотикам.

Джейсон Харрис из Детской больницы Массачусетса сообщил, что в США он часто видит устойчивость к антибиотикам у пациентов, которые длительно находились в больнице по поводу хронических заболеваний. Однако тот факт, что это дети, поступающие из местного населения с этими тяжелыми устойчивыми инфекциями, очень тревожит. Если не приложить усилия в этом направлении и не попробовать решить эту проблему сейчас, бактерии продолжат распространяться, и они неизбежно станут новой нормой повсеместно.

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