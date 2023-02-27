Роль аргинина и бетаина в лечении вирусных инфекций

Появление новых острых респираторных вирусных инфекций, к которым принадлежит и SARS-CoV-2, привело к развитию фармакотерапии. Однако традиционные лечебные средства могут вызвать побочные реакции, которые только ослабляют иммунную систему. Это опасно для людей с хроническими заболеваниями, детей и пожилых людей. Поэтому врачи могут рекомендовать к лечебной терапии и биологически активные добавки.

Весной, когда риск острых респираторных вирусных инфекций возрастает в десятки раз, именно их комбинация с лекарствами часто дает возможность преодолеть инфекцию быстрее и с меньшими последствиями. В борьбе с вирусами особенно помогают средства на основе аргинина и бетаина.

В чем состоит эффективность метаболитов?

Антиоксиданты, аминокислоты, ферменты, субстраты энергетического, липидного и белкового обмена – все это часть метаболической терапии. Их часто назначают при комплексном лечении разных заболеваний – от респираторных инфекций до кардиологических, неврологических и других нарушений.

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Есть несколько основных преимуществ метаболитов:

низкая вероятность побочных реакций и возможность применения в течение длительного времени,

использование в комбинированной терапии с лекарственными средствами для повышения их эффективности,

ускорение регенерации тканей и выведение отходов жизнедеятельности (детокс),

улучшение обмена веществ, пищеварения и влияние на выработку гормонов.

В комплексном лечении вирусных инфекций не последнюю роль играют биологически-активные добавки. Здесь следует обратить внимание на источники аминокислот аргинина и бетаина, ведь именно они оказывают кардиопротекторное, антигипоксическое, нейропротекторное, цитопротекторное, общеукрепляющее, гепатопротекторное, противоастеническое и детоксицирующее действие на организм.

Например,Витаргин – это комплекс метаболических веществ, аргинина и бетаина, который оказывает детоксицирующее и гепатопротекторное действие, участвует в синтезе многих ферментов, цитокинов и факторов иммунной защиты, обеспечивая противовирусную и противобактериальную защиту.

Бетаин – для поддержки сосудов

Вирусные инфекции, в том числе и коронавирус SARS-CoV-2, довольно легко внедряются в организм. В частности, коронавирус для проникновения в клетки использует АСЕ-рецепторы, которые гиперактивируются одной аминокислотой – гомоцистеином. Избыток гомоцистеина в организме чрезвычайно вреден, поскольку вызывает воспалительные процессы, может стать причиной нарушений беременности, появления синдрома хронической усталости, инсультов и тромбозов.

Именно бетаин препятствует повышению уровня гомоцистеина, а следовательно, снижает риск тромбообразования и вероятность проникновения вирусов в клетку. Липотропное вещество помогает поддерживать размер и структуру клеток, защищает их от разрушения и проникновения вирусов. Бетаин способствует преобразованию гомоцистеина в еще одну аминокислоту – метионин, тем самым повышая прочность сосудов и влияя на снижение артериального давления.

Именно кардиологические проблемы и риск тромбообразования являются частыми последствиями COVID-19. Бетаин помогает бороться с ними, благодаря своим свойствам – уменьшению спазма сосудов и снижению артериального давления.

Аргинин – для улучшения иммунитета

Аргинин является аминокислотой, которая обеспечивает образование оксида азота. Это соединение расширяет сосуды, предотвращая "забивание" артерий. Таким образом аргинин принимает участие в регулировании кровяного давления и улучшает дыхание больных людей.

Увеличение оксида азота помогает уменьшить воспаление, способствует доставке кислорода в ткани и удалению продуктов обмена.

В период острых респираторных вирусных инфекций употребление добавок с аргинином укрепляет иммунную систему таким образом:

содействует воспроизведению Т-лимфоцитов, которые принимают участие в распознании и уничтожении инородных клеток;

участвует в синтезе ферментов, цитокинов и факторов иммунной защиты;

улучшает микроциркуляцию и детоксикацию печени;

защищает клетки от обезвоживания при интоксикации, вызванной вирусной инфекцией;

является предшественником других аминокислот (глутамата, пролина) и креатина, которые необходимы для работы иммунной системы.

Раствор Витаргин может быть рекомендован взрослым и детям в возрасте от трех лет как часть комплексной терапии во время вирусных заболеваний, в том числе и COVID-19. Это даст возможность организму легче перенести заболевание, преодолеть интоксикацию и защитить от токсичного влияния печень и другие органы, сохранить работу и питание на клеточном уровне, а также будет помогать противоинфекционной защите.

ВИТАРГИН® раствор для перорального употребления не следует использовать как замену полноценного рациона питания.

Перед употреблением рекомендована консультация врача.