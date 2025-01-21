Рынок медицинских товаров на Prozorro Market: достиг нового рекорда

Стоимость медицинских товаров, приобретенных в 2024 году через электронный каталог Prozorro Market, составила 16,2 млрд грн.

Этот показатель в 6,5 раз больше, чем в 2023 году, когда объем продаж медицинских товаров через этот инструмент составил около 2,5 млрд грн.

Публичные закупки с использованием е-каталога – один из наиболее комфортных и быстрых для заказчиков способов проведения закупки необходимых им медицинских товаров. Именно поэтому в прошлом году Правительство сделало эти закупки обязательными для больниц и расширило этот перечень в этом году.

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За этот период благодаря высокому уровню конкурентности в е-каталоге заказчикам удалось сэкономить в среднем 16% от ожидаемой стоимости.

А именно свыше 2,7 млрд грн – достигнута экономия, которую больницы могут использовать для повышения заработной платы работникам, дополнительных закупок и т.д.

Кроме того, успешность процедур, то есть процент закрытия сделок по е-каталогу за этот период составил 81% против 75% в открытых торгах, а средняя продолжительность процедуры – 8 дней против 20 в открытых торгах.

Кроме того, в 2024 году выросло количество заказчиков до 2739 и квалифицированных поставщиков – до 1187, предлагающих свои медицинские товары в каталоге.

Электронный каталог Prozorro Market – это маркетплейс, где публичные заказчики могут легко, эффективно и экономно покупать необходимые товары, а поставщики – реализовывать свою продукцию.

Медицинскую часть каталога администрируют Медзакупки Украины.