Самый плохой алкоголь: ученные дали ответ

Считается, что пиво – безопасный алкогольный напиток. Однако ученые из Медицинской школы при Университете Индианы (США) пришли к выводу, что несмотря на небольшое содержание в нем спирта, он представляет большую опасность, чем другой алкоголь.

Безопасной суточной дозой спирта признано 20-30 и 30-40 мл для женщин и мужчин соответственно. В ходе исследования добровольцы, отобранные для участия, регулярно употребляли пиво в дозе, соответствующей 15 мл спирта. Это сопровождалось реакцией резкого высвобождения нейромедиатора дофамина, который называют гормоном удовольствия, поскольку он является элементом "системы вознаграждения" мозга.

Вследствие этого развивалось привыкание, и росла потребность в потреблении более высоких доз алкоголя. Т.е. употребление пива способствует появлению зависимости, что в свою очередь негативно отражается на печени.

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По словам ученых, пивной алкоголизм возникает очень быстро, поскольку пиво не рассматривается как алкогольный напиток. В результате этого пристрастие к напитку имеет более серьезные последствия, чем употребление крепкого алкоголя. Таким образом в отношении пива понятие безопасной дозы неприменимо.

Еще одна опасность состоит в составе пива. Многие производители не используют при его приготовлении натуральные ингредиенты, в результате чего в его составе находится много канцерогенов.

Также, по некоторым данным, употребление пива может повлиять на гормоны, что связано с мощным фитоэстрогеном в хмеле под названием 8-PN, также известном как Hopein. Это может снижать уровень тестостерона, что является фактором риска развития импотенции или половой слабости у каждого второго-третьего мужчины.

Как отмечают в клинике LT Men's Clinic, специализирующейся на лечении мужчин с низким уровнем тестостерона (гипогонадизм), нерегулярное употребление пива к значительному увеличению уровня эстрогена и к увеличению груди или возникновению каких-либо побочных эффектов низкого тестостерона не приводит.

Однако при регулярном и чрезмерном употреблении пива негативные последствия весьма вероятны, что обусловлено фитоэстрогеном и пролактином, входящим в большинство сортов пива. Эти два химических вещества могут повышать уровень эстрогена, в результате чего организм отреагирует и снизит уровень тестостерона. У мужчин, злоупотребляющих пивом, грудные железы увеличиваются, также увеличивается в размере таз, у женщин – увеличивается риск развития онкологических болезней молочной железы.

Ученые отметили, что чрезмерное потребление пива также может стать причиной развития болезней со стороны сердца вследствие расширения полостей и утолщения его стенок, некрозов в сердечной мышце, уменьшения числа митохондрий. Эти симптомы носят название "баварского пивного сердца", данное немецким профессором Болингером. Среди других негативных последствий – варикозное расширение вен, развивающееся из-за углекислого газа, содержащегося в пиве.

Таким образом, ученые предупреждают, что не следует недооценивать негативное влияние пива, особенно из-за быстрого привыкания, поскольку оно ухудшает здоровье и прокладывает путь к употреблению других, еще более вредных напитков.