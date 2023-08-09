Почему гипоталамус людей с лишним весом отличается от стройных, - Кембриджские ученые

"Разыгрался аппетит? Посмотри на целлюлит!", - шутят диетологи и фитнес-тренеры. По последним данным ВОЗ, более 1,9 миллиарда человек во всем мире имеют или избыточный вес, или страдают ожирением. Еды стало слишком много, и мы разучились правильно распознавать сигналы мозга, контролирующие аппетит, - объясняют ученые.

Исследователи Кембриджского университета в ходе научных экспериментов выяснили: "центр контроля аппетита" головного мозга у людей с избыточным весом и ожирением отличается от стройных. Секрет стройности - в голове? Как мозг влияет на наши пищевые привычки?

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Существует ли связь между мозгом и весом?

Все в наших руках, точнее - в голове, - доказывают ученые. Кембриджские

исследователи показали роковую связь между структурой мозга и потреблением пищи. Гипоталамус - важная часть мозга, которая контролирует аппетит, существенно отличается у людей с избыточным весом и ожирением по сравнению с людьми со здоровым весом.

Существует много факторов, влияющих на то, что и сколько мы едим, начиная от генетики и гормонального фона, заканчивая традициями в социуме. Какие процессы происходят в нашем мозгу, когда мы голодны или сыты? Исследования показывают: небольшая область мозга размером с миндаль гипоталамус играет в этом ключевую роль.

"Мы знаем, что именно гипоталамус определяет то, сколько мы едим, но у нас очень мало информации об этой области мозга живых людей. Он слишком маленький, чтобы его можно было разглядеть на традиционном МРТ-сканировании мозга", - говорит доктор Стефани Браун из кафедры психиатрии Кембриджского университета.

Именно поэтому большинство доказательств роли гипоталамуса в регуляции аппетита получены в исследованиях на животных. Они показывают, что в гипоталамусе существуют сложные взаимодействующие механизмы, которые сообщают нам, когда мы голодны или сыты.

Почему увеличивается объем гипоталамуса?

Несмотря на сложность исследования гипоталамуса, ученые решили изучить эту часть мозга у людей. Доктор Браун и его коллеги изучили МРТ-сканы мозга 1 351 людей с разными показателями массы тела с помощью компьютерных технологий. Сравнивая данные людей с недостаточным, здоровым и избыточным весом, ученые нашли различия в гипоталамусе испытуемых с ожирением.

В исследовании, опубликованном в научном журнале Neuroimage: Clinical, команда обнаружила, что общий объем гипоталамуса был значительно больше в группе молодых людей с избыточным весом и ожирением. Фактически, ученые обнаружили связь между объемом гипоталамуса и индексом массы тела.

Различия в объеме мозга касались тех точек гипоталамуса, которые контролируют аппетит, способствуя выработку гормонов, уравновешивающих чувство голода и сытости.

Что влияет на изменение структуры мозга?

Ученые до конца не знают: причина структурных изменений мозга связана с набором массы тела или с воспалением. Предыдущие исследования на животных показали, что диета с высоким содержанием жиров может вызывать воспаление гипоталамуса, что, в свою очередь, вызывает резистентность к инсулину и ожирение.

Мышам достаточно всего трех дней жирной диеты, чтобы вызвать воспаление гипоталамуса. Другие исследования показали, что это воспаление может повышать порог насыщения у животных: им приходится съедать больше пищи, чем обычно, чтобы чувствовать себя сытыми.

Автор исследования доктор Браун комментирует: "Если то, что мы наблюдаем у мышей, происходит и у людей, то употребление жирной пищи может вызвать воспаление нашего центра контроля аппетита. Со временем это меняет нашу способность определять чувство сытости, что и приводит к набору веса".

Воспаление может объяснить, почему гипоталамус полных людей больше, чем у людей с нормальным весом, - говорят ученые. Профессор факультета психиатрии колледжа Клэр в Кембридже Пол Флетчер считает, что исследование дает важную информацию об истинных причинах лишнего веса и ожирения:

"Мы надеемся, что, применив новый подход к анализу сканирования мозга в больших наборах данных, мы сможем связать эти тонкие структурные изменения мозга с изменениями в аппетите и создать полное понимание ожирения".

Является ли увеличение объема мозга результатом избыточного веса или люди с большим гипоталамусом в первую очередь предрасположены есть больше? На этот вопрос точных ответов у исследователей пока нет. Ученые допускают, что эти два фактора взаимодействуют друг с другом, вызывая петлю обратной связи.