Шесть лет трансформации медицинской системы

Шесть лет назад, 19 октября 2017, Верховная Рада приняла закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", который стал базовым для медицинской реформы. Чтобы реформа заработала, был создан новый орган – Национальная служба здоровья Украины, отвечающая за финансирование системы здравоохранения.

Шесть лет назад заложены основы трансформации медицинской системы и условия для внедрения Программы медицинских гарантий. Она сменила старую неэффективную систему субвенций, на прозрачную и понятную Программу медицинских гарантий, в центре которой наконец-то оказался человек и его медицинские нужды. Медицинские учреждения получили больше управленческой свободы и более эффективно использовать ресурсы.

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"Качественная, доступная и безвозмездная медицинская помощь для украинских пациентов — такова глобальная цель всех трансформаций в сфере здравоохранения, которые мы шаг за шагом внедряем. Запуск программы медицинских гарантий происходил именно для этого. То, что деньги ходят за пациентом, стало стимулом для медицинских учреждений работать более эффективно. Все поняли, что залогом их успеха является выбор пациента. Пациент наконец-то стал центральной фигурой в системе, а его потребности ориентиром для развития.За эти годы удалось многое сделать. Имеем много планов для дальнейшего усовершенствования. Двигаемся вперед , чтобы Украина имела современную качественную медицину." – подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

За эти шесть лет:

появилась Программа медицинских гарантий, которая ежегодно расширяется и совершенствуется;

созданы Электронная система здравоохранения (ЕСОЗ) и электронные инструменты;

внедрены электронные рецепты и постоянно расширяется программа реимбурсации "Доступные лекарства";

появилась система мониторинга;

Система здравоохранения проявляет устойчивость во время кризисов – полномасштабной войны и пандемии.

"С внедрением Программы медицинских гарантий, больница превратилась из бюджетного учреждения, которое осваивает выделенные государством средства, в предприятие, которое зарабатывает эти деньги, предоставляя гражданам качественные услуги. Главное преимущество реформы – деньги ходят за пациентом, а не удерживаются койки в больницах. Теперь пациент имеет четко определенный перечень и объем медицинских услуг и лекарств, которые гарантирует государство, право выбирать врача и больницу, в которой может получить бесплатные услуги, электронные инструменты: направления и рецепты, электронные выводы о рождении и медвыводы о временной нетрудоспособности. будет расширяться и совершенствоваться новыми направлениями в интересах пациента. Уже в 2024 году будет внедрен пакет по трансплантации, а также пакет по вспомогательным репродуктивным технологиям", – отметила глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак.

486 016 827 839 гривен – такую сумму НСЗУ выплатила медицинским учреждениям за шесть лет.

Средства получили 4033 заведения:

476 923 267 173 грн – КНП (2688 заведений);

5 834 191 959 грн – частные (без ФЛП) (487 заведений);

2 791 933 624 грн – ФЛПы (852 заведений);

467 435 082 грн – государственные (6 заведений).

4298265 пациентов воспользовались программой реимбурсации. 62632156 рецепта было выписано за период действия программы. Из них погашено 84,25% – 52767418.

2 556 336 000 гривен выплачено аптекам по программе реимбурсации.

Миссия НСЗУ неизменна – достижение универсального охвата населения медицинскими услугами.

НСЗУ пресс-служба