Шокирующее время за мониторами: дети в период пандемии COVID-19

Как показало исследование, опубликованное в JAMA Pediatrics, во время пандемии в США дети проводили за экранами в среднем 7,7 часа в день, не считая времени, используемого для школьных занятий. О подробностях проведения ABCD Study – крупнейшего долгосрочного исследования развития мозга и здоровья детей, и его результатах в Medscape рассказал доктор медицины из Йельской школы медицины Ф. Перри Уилсон.

Комментируя результаты исследования Уилсон указал, что из 24 часов в сутках у детей 8 часов отводилось для сна, 6 – для школы, 8 – для просмотра контента с экрана. Оставшиеся 2 часа в день дети тратили на домашнее задание, внеклассные занятия, выход на улицу, прием пищи, личную гигиену и общение с другими людьми.

Это средние показатели, стандартное отклонение составляет 6 часов, это означает, что 16% детей проводят более 13 часов в день за экраном, не связанным со школой.

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Исследование ABCD – "Когнитивное развитие мозга подростков" – длительное многоцентровое платформенное исследование, в котором проводится ряд анализов детей по мере их развития в возрасте от 9 до 20 лет. В текущем исследовании изучались ответы на стандартизованный опрос экранного времени у чуть более 5400 детей в возрасте от 12 до 13 лет.

Как указывает Уилсон, результаты могут быть несколько неточными, поскольку дети могут округлять оценки своего экранного времени до целого числа часов. Авторы также суммируют экранное время, выделенное на различные действия, например, время, потраченное на видеоигры, и время, потраченное на просмотр телепередач. Поскольку современные многозадачные подростки могут делать и то, и другое одновременно, суммирование здесь может быть не совсем уместным.

Несмотря на эти ограничения, результаты показали интересные данные. Дети большую часть своего времени проводят за просмотром потокового видео и играми, при этом меньше времени, по ожиданиям Уилсона, в социальных сетях.

Девочки использовали экраны примерно на час меньше, чем мальчики, дети с более образованными или более обеспеченными родителями также немного реже пользовались мониторами.

Чтобы оценить влияние использования экранов, исследователи изучили анкеты по психическому здоровью. После корректировки с учетом демографических и родительских факторов дети, которые использовали больше экранов, как правило, сообщали о худшем психическом здоровье и более высоком уровне стресса, меньшей социальной поддержке и более плохом поведении.

Такой уровень использования экрана ненормальный. Этот же опрос, проведенный до пандемии, показал, что в среднем дети проводят перед экраном 3,8 часа в день. Во время пандемии количество часов экранного времени удвоилось.

Причины этого очевидны. Когда общественные мероприятия и спорт оказались недоступны, а вечеринки и свидания стали восприниматься как риск для распространения инфекции, у детей появилось больше свободного времени. И возникшую пустоту заполнили экраны.

Уилсон, как и исследователи, рассчитывают, что после вакцинации детей и снижения вероятности распространения COVID-19 жизнь вернется в нормальное русло, и количество часов экранного времени сократится.

Однако он указывает, что нельзя забывать о когнитивном вреде, который пандемия нанесла этой группе детей. От закрытия школ до сокращения социализации и многие часы просмотров видео в TikTok – последствия пандемии для молодого поколения, возможно, не будут полностью оценены в течение десятилетий.