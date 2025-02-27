Компания "Бионорика" — это тот самый оазис в пустыне фармацевтики, который обещает исцеление при каждом вдохе. Но не так все просто, как кажется на первый взгляд. В мире, где исследования проводятся, чтобы доказать правоту, а не истину, "Бионорика" — ведущий игрок. С их лозунгом о "натуральной" медицине можно спокойно продавать воду, а врачи, словно на автомате, будут прописывать препараты, на которых стоит фирменный "Зеленый знак".

Синупрет — продукт, который стал кумиром аптеки, да и самих врачей. Еще бы! Как только вы выпиваете этого "чуда", он готов избавить вас от насморка и синусита. Но не стоит забывать, что к этому препарату врач может добавить хорошую порцию антибактериальных средств — поскольку эффективность Синупрета… ну, скажем так, не совсем устраивает всех участников процесса.

Зато неоспоримые исследования с положительными результатами? Конечно, если вы не углубляетесь в суть. Доказательность? А это ведь, всего лишь небольшой нюанс, не правда ли?

Видео дня

Как же не упомянуть чудесные исследования, проведенные в 2006 году, когда вдруг один скромный ученый задался вопросом: "А что если проверить эти чудеса?" И вот, родился обзор исследований, в котором скромно отмечается, что статистическая значимость данных о Синупрете, скажем так, оставляет желать лучшего. Но не переживайте, на пути к победе всегда есть искреннее партнерство с аптеками и клиниками, готовыми сделать вид, что все в порядке и назначать.

2016 год стал настоящим открытием для всех, кто решил, что "всё работает". Оказалось, что для уверенности нужно провести дополнительные клинические исследования. И что интересно, в этих исследованиях сам препарат проверялся исключительно на основе коммерческих клиник, а результат был тот же: "работает, но только с антибиотиками".

Следующие годы, 2017 и 2018, выявили важную вещь: для доказательства эффективности необходимы дополнительные клинические исследования.

Вот такие вот перипетии, но важно помнить, что компания продолжала поддерживать исследовательский процесс, а врачи с благодарностью принимали очередные "ретро-бонусы".

Зачем доказывать, когда можно продавать и зарабатывать!

Итак, что же мы имеем в итоге? Для большинства пациентов это мифическое средство, обещающее чудо-исцеление, но не предоставляющее реальных доказательств своей эффективности. Пациенты теряют свое время и деньги, стремясь к этому "волшебному" продукту. В то же время, на самом деле, работают лишь маркетинговые стратегии, связи с аптеками и дорогостоящие исследования, оплаченные производителем.