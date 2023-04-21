Скажи, що ти палиш, і я скажу, що буде далі

Кількість курців у світі давно перевищила мільярд. У 2019 році від наслідків шкідливої звички померли 7,7 мільйонів осіб, у тому числі 1,6 мільйонів від хронічної обструктивної хвороби легенів та 1,3 мільйонів від раку легенів. Одна з п'яти смертей серед чоловіків стається через причини, пов'язані з курінням. Тільки 6% таких смертей припали на людей, які кинули курити за 15 років до смерті чи раніше.

Статистичні дані, жахливі картинки та цифри на пачках сигарет нагадують: кожні 8 секунд у світі від куріння помирає одна людина. "Але де докази?" – спитають мене скептики. Невже в висновках патологоанатоми причиною смерті вказують кляті сигарети? Звичайно, ні, причинами є відомі всім хвороби нашого часу: рак, серцево-судинні патології тощо. Але зв’язок між ними та курінням – прямий.

Тютюновий дим містить велику кількість вільних радикалів, які після потрапляння в дихальні шляхи порушують баланс у системі "оксиданти/антиоксиданти", спричиняючи окислювальний стрес. При затягуванні однієї цигарки в дихальні шляхи потрапляють понад 1015 органічних високореактивних радикалів, які призводять до пошкодження всієї дихальної системи. У курців під дією тютюнового диму альвеолярні макрофаги і нейтрофіли виділяють більшу кількість вільних радикалів, ніж у осіб, що не курять. Ну і, звичайно, куріння напряму асоціюється з раком легенів. Це онкологічне захворювання зустрічається у курців у 10 разів частіше. Регулярне ковтання слини з продуктами розпаду тютюнових смол сприяє розвитку й інших онкологічних патологій: раку порожнини рота, стравоходу, шлунку і дванадцятипалої кишки. У легенях людини з нікотиновою залежністю осідають і накопичуються смоли, які сприятимуть розвитку захворювань дихальної системи, в тому числі смертельних.

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Як ви бачите, в переліку речовин-вбивць немає нікотину, хоча саме він викликає залежність та провокує знов і знов тягнутися за черговою сигаретою. Проте канцерогенної дії нікотин не має, і це важливо запам’ятати! Бо з таким самим успіхом ви можете скрутити самокрутку з листя будь-якого дерева, наприклад, дуба, і отримати той самий шкідливий набір агресивних речовин. Так, звикнути до дуба через відсутність нікотину ви не зможете, але віку собі вкоротите точно. Всі описані мною жахливі процеси відбуваються через процес горіння – саме висока температура викликає вивільнення тютюнових смол, що містять численні канцерогени. І уникнути горіння, використовуючи звичайні сигарети, неможливо.

Здається, висновок простий: хочеш жити – кидай курити! Але не забуваймо, що ми маємо справу із залежністю, а тут однієї сили волі замало!

Ринок тютюнових виробів пропонує курцям так звані альтернативи, але кожен вкладає в це свій зміст. Одразу хочу зазначити, що розроблялися ці продукти не заради тренду, модного хайпу і не для того, щоб "підсадити" молодь. Ці засоби мали допомогти людям з багаторічною залежністю знизити ризики для організму та в ідеалі поступово відмовитися від згубної звички. Одним з найпопулярніших девайсів, що заміняє куріння, вважаються електронні сигарети. Нині у Великобританії використовують приблизно 2,8 мільйонів електронних засобів для споживання нікотину, і багато курців зазначають, що саме вони допомогли їм кинути курити.

Електронна сигарета складається із батареї, парової камери та рідини для електронного пристрою. Рідина може зберігатися у закритому картриджі або може додаватися у бокс-мод. Процес використання електронної сигарети називається "вейпінгом" або "парінням".

В Україні представлені також системи нагрівання тютюну. Ці системи нагрівають тютюн до температури 350 градусів, внаслідок чого тютюн не згорає, а натомість утворюється аерозоль замість диму, і рівні шкідливих речовин, в тому числі монооксиду вуглецю, в середньому нижчі на 90% порівняно з димом сигарети. Навколо систем нагріву теж точаться наукові і псевдонаукові дискусії та суперечки. Але роки йдуть, і ми бачимо все більше досліджень, які віддають перевагу цим виробам порівняно з сигаретами.

Наприклад, за підтримки МОЗ в Нідерландах було здійснено масштабне дослідження, яке дозволило порівняти, чи відрізняються ризики розвитку онкопатологій, зокрема раку легенів, для курців звичайних сигарет та тих, хто використовує системи нагрівання тютюну? Дослідження показало, що різниця колосальна – ризики зменшуються від 10 до 25 разів, а життя курця продовжується мінімум на 5 років.

І наостанок зазначу: не існує кращої рекомендації від лікаря, ніж повне припинення куріння! Це той золотий стандарт профілактичної медицини та здорового способу життя, до якого ми всі мусимо прагнути. Я категорично проти, щоб стратегію зниження шкоди перетворювали в модну звичку молоді. Тому раджу батькам, що використовують альтернативні продукти, авторитетно та однозначно пояснити своїм підліткам, для чого було розроблено такі системи, і що власне життя та здоров’я – це скарб, який варто берегти, незважаючи на моду!