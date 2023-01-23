Сколько людей заболело COVID-19 в первые дни января в Украине

В начале 2023 года ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается стабильной, насколько это возможно для сезона респираторных вирусных инфекций. В мире распространяется новый штамм "Омикрона", который намного заразнее своих предшественников. Однако в Украине пока доминируют предыдущие штаммы, а заболеваемость сохраняется на уровне конца 2022 года. Сам вирус наиболее опасен для пожилых людей, поскольку большинство умерших от COVID-19 старше 60 лет.

Еженедельно умирает 50–70 человек

В декабре количество больных коронавирусом стабильно росло. Если добавить к этому отсутствие точной статистики, которую невозможно получить в условиях военного положения, реальная ситуация может быть хуже.

"Ситуация угрожающая. За неделю умирает от 50 до 70 человек от подтвержденного COVID-19, – отмечает иммунолог, детский инфекционист и глава Национальной группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий. – Люди, о которых не знаем, в статистику не попадают, но из этих 50–70 человек 90% старше 60 лет, из которых большинство – более 70 лет".

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В еженедельном дайджесте Центра общественного здоровья Минздрава Украины с 30 декабря 2022 года по 5 января 2023 года COVID-19 заболело 2 970 человек (из них 266 детей), а госпитализировано 1 600 пациентов. Умер 61 человек, а 83,6% летальных исходов – среди людей старше 60 лет. То есть ситуация с заболеваемостью и смертностью в начале года остается острой. В зоне риска находятся люди пожилого возраста и с хроническими болезнями.

Штаммы с "перспективой"

Тем временем заболеваемость коронавирусом в мире растет. Кроме того, активным остается вирус гриппа, вызывающий беспокойство как отечественных, так и зарубежных эпидемиологов. ВОЗ также считает, что власти Китая не дают полной информации о заболеваемости в своей стране. Китай изменил критерии статистики смертности от COVID-19 (учитываются только случаи смерти от пневмоний и дыхательной недостаточности). По оценкам британской научной компании Airfinity, в Китае ежедневно заражаются более двух миллионов человек и умирает 14 700 человек.

Пока наиболее "перспективным" является подвид "Омикрона" ХВВ.1.5, впервые обнаруженный в США в октябре 2022 года. Сегодня на него приходится 40% от всех случаев инфицирования в США. Штамм XBB.1.5 был обнаружен также в 29 странах. Но к началу января в Украину новый штамм так и не добрался.

Сегодня нет подтверждений того, что XBB.1.5 может оказаться опаснее других штаммов "Омикрона". Однако количество госпитализаций с COVID-19 также стабильно увеличивается. В Великобритании считают, что виновата в этом твиндемия – одновременная эпидемия гриппа и коронавируса, активно укладывающая людей на больничные койки.

"Интересно, что все сосредоточены на возможном появлении новых вариантов коронавируса в Китае, а XBB.1.5 появился в США", – отмечает сотрудник Института Сенгера (Кембридж, Великобритания) Юэн Харрисон.

Профилактика и лечение

Для профилактики заболевания COVID-19 эпидемиологи рекомендуют соблюдать правила гигиены, сохранять дистанцию и носить медицинские маски в людных местах. Действенной остается профилактика штамма "Омикрон" с помощью вакцинации. По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), после бустерной дозы шансы заболеть COVID-19 втрое меньше, что касается и людей со слабой иммунной системой и старше 80 лет.

Но, как только появляются симптомы респираторной вирусной инфекции, важно построить первую линию защиты. Такой защитой является применение противовирусных средств на основе флавоноидов, действующих непосредственно на вирус. Они предотвращают размножение различных видов респираторных вирусов, в частности, гриппа и коронавируса. Главная задача при лечении ОРВИ – устранить причину заболевания – вирусы и не допустить роста вирусной нагрузки на организм человека, поскольку именно высокая патогенная активность является пусковым механизмом для дальнейшего нарастания тяжести болезни и появления осложнений. Поэтому важно не терять время и обращаться к врачу, который может назначить препараты, непосредственно действующие на вирусы.

В протоколе "Оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" при легком и среднем течении заболевания рекомендуется назначение противовирусных препаратов прямого действия. Сегодня в инструкции препаратов, действие которых на коронавирус научно подтверждено, внесены соответствующие указания.

Среди противовирусных средств для детей (АТХ код J05 "Противовирусные препараты для системного применения") врач может назначить сироп Флавовир. Действующее вещество продемонстрировало противовирусную активность не только в отношении вирусов, вызывающих острые воспалительные заболевания респираторного тракта (ОРВИ), гриппа, в том числе пандемических штаммов, но и коронавируса человека SARS-CoV-2, который является причиной COVID-19, (как известно, COVID-19 – это одна из разновидностей ОРВИ со значительным угнетением репликации вируса (соответствующие изменения в инструкции по медицинскому применению внесены приказом Минздрава №1922 от 10.09.2021).

Флавовир – сироп на основе природных компонентов, являющихся источником флавоноидов, способных подавлять размножение ДНК- и РНК-вирусов. Флавовир может быть рекомендован для лечения и профилактики ОРВИ (к которым относится и COVID-19) и гриппа.

Лекарственное средство также обладает антиоксидантной активностью, то есть уменьшает интоксикацию и способствует восстановлению организма после перенесенной инфекции. Сироп Флавовир принимают в дозировке в соответствии с возрастом для лечения гриппа и ОРВИ в течение пяти дней при неосложненном течении. Для достижения наибольшей эффективности необходимо начинать прием при первых проявлениях заболевания или после контакта с больным. В зависимости от течения заболевания врач может продлить курс лечения до двух недель.