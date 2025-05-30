Анализ на жадность - и кто наживается на каждой пробирке?

💸 Когда пациент платит 250 гривен за общий анализ крови, а лаборатория тратит на него 25 - это не сервис, это симфония на тему "Спасибо, что переплатили". А теперь добавьте еще один куплет - 990 грн за ковидный тест в 2021-м. Потому что мода на диагностику - тоже бизнес. Причем высокорентабельный.

Все мы понимаем: частная лаборатория - это не благотворительный фонд. Но когда за пробирку с лейкоцитами просят сумму, соизмеримую с обедом в ресторане, возникает логичный вопрос:

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Почему так дорого?

Что включено в стоимость?

Есть ли здесь хоть тень справедливости?

📊 Сколько на самом деле стоят анализы?

🧪 Общий анализ крови (3АК):

Себестоимость: 30-50 грн

30-50 грн Рыночная цена: 140-350 грн

🧬 Биохимический анализ (глюкоза, ALT, креатинин и т.д.):

Себестоимость: от 15 грн за 1-показатель

от 15 грн за 1-показатель Цена для пациента: 190-660 грн

❗️Данные получены из открытых источников, включая тендерные закупки для бюджетных учреждений. В условиях массового потока тестов, себестоимость даже ниже из-за масштабирования.

А разве это кто-то контролирует?

🛑 Нет. В Украине нет механизма контроля за ценами на услуги частных лабораторий. То есть - полная рыночная анархия. Ставят что хотят, как хотят и когда хотят. Главное - чтобы клиент платил.

🧩 Единственный инструмент влияния - рыночная конкуренция. Именно поэтому на рынке появляются новые игроки с более низкими ценами, например "Николаб". Но:

Всегда ли более низкая цена = качество - Ответ сложнее, чем формула глюкозы.

🦠 COVID-19: тест-бизнес на панике

2021 год - эпоха большой кассы. ПЦР-тест - проходной билет в самолет, работу или даже семейный обед.

💰 Цены на ПЦР-тест в 2021 году:

DILA - от 1080 грн

- от 1080 грн EUROLAB - от 990 грн

- от 990 грн Синэво - 980 грн

- 980 грн Николаб - 400 грн (рыночный диссонанс)

📉 У 2024-2025:

DILA - 780 грн

- 780 грн EUROLAB - 615 грн

- 615 грн Синэво - 550 грн

- 550 грн Николаб - стабильные 400 грн

🧾 А если тест - фейковый?

🔍 Если вы сомневаетесь в достоверности результата:

Требуйте повторного анализа .

. Пишите официальную жалобу в главный офис лаборатории.

в главный офис лаборатории. Подайте обращение в Госпродпотребслужбу .

. В случае отказов - обращайтесь в суд и полицию.

И главное: сохраняйте чек. Он станет вашим инструментом восстановления справедливости.

Лабораторная диагностика в Украине - это не просто медицина. Это бизнес-сектор с наценками, которые затмили даже рынок мобильных аксессуаров. А когда на пробирке зарабатывают больше, чем на флаконе духов - это вызывает вопросы.

🎯 Платить - не грех. Но платить осознанно, зная реальную стоимость, - это уже акт медицинской грамотности.

И помните: каждая лишняя сотня в вашем бланке - это не просто цифра. Это эксперимент на ваше доверие. И, к сожалению, он часто - не удачный.