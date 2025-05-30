Сколько на самом деле стоит анализ крови?
Анализ на жадность - и кто наживается на каждой пробирке?
💸 Когда пациент платит 250 гривен за общий анализ крови, а лаборатория тратит на него 25 - это не сервис, это симфония на тему "Спасибо, что переплатили". А теперь добавьте еще один куплет - 990 грн за ковидный тест в 2021-м. Потому что мода на диагностику - тоже бизнес. Причем высокорентабельный.
Все мы понимаем: частная лаборатория - это не благотворительный фонд. Но когда за пробирку с лейкоцитами просят сумму, соизмеримую с обедом в ресторане, возникает логичный вопрос:
- Почему так дорого?
- Что включено в стоимость?
- Есть ли здесь хоть тень справедливости?
📊 Сколько на самом деле стоят анализы?
🧪 Общий анализ крови (3АК):
- Себестоимость: 30-50 грн
- Рыночная цена: 140-350 грн
🧬 Биохимический анализ (глюкоза, ALT, креатинин и т.д.):
- Себестоимость: от 15 грн за 1-показатель
- Цена для пациента: 190-660 грн
❗️Данные получены из открытых источников, включая тендерные закупки для бюджетных учреждений. В условиях массового потока тестов, себестоимость даже ниже из-за масштабирования.
А разве это кто-то контролирует?
🛑 Нет. В Украине нет механизма контроля за ценами на услуги частных лабораторий. То есть - полная рыночная анархия. Ставят что хотят, как хотят и когда хотят. Главное - чтобы клиент платил.
🧩 Единственный инструмент влияния - рыночная конкуренция. Именно поэтому на рынке появляются новые игроки с более низкими ценами, например "Николаб". Но:
Всегда ли более низкая цена = качество - Ответ сложнее, чем формула глюкозы.
🦠 COVID-19: тест-бизнес на панике
2021 год - эпоха большой кассы. ПЦР-тест - проходной билет в самолет, работу или даже семейный обед.
💰 Цены на ПЦР-тест в 2021 году:
- DILA - от 1080 грн
- EUROLAB - от 990 грн
- Синэво - 980 грн
- Николаб - 400 грн (рыночный диссонанс)
📉 У 2024-2025:
- DILA - 780 грн
- EUROLAB - 615 грн
- Синэво - 550 грн
- Николаб - стабильные 400 грн
🧾 А если тест - фейковый?
🔍 Если вы сомневаетесь в достоверности результата:
- Требуйте повторного анализа.
- Пишите официальную жалобу в главный офис лаборатории.
- Подайте обращение в Госпродпотребслужбу.
- В случае отказов - обращайтесь в суд и полицию.
И главное: сохраняйте чек. Он станет вашим инструментом восстановления справедливости.
Лабораторная диагностика в Украине - это не просто медицина. Это бизнес-сектор с наценками, которые затмили даже рынок мобильных аксессуаров. А когда на пробирке зарабатывают больше, чем на флаконе духов - это вызывает вопросы.
🎯 Платить - не грех. Но платить осознанно, зная реальную стоимость, - это уже акт медицинской грамотности.
И помните: каждая лишняя сотня в вашем бланке - это не просто цифра. Это эксперимент на ваше доверие. И, к сожалению, он часто - не удачный.