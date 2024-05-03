Сорбитол может быть опасным для людей с непереносимостью фруктозы

Инфузионную терапию в Украине сложно представить без реосорбилакта - одного из самых распространенных препаратов, который назначают при множестве заболеваний, от интоксикации до инсультов. Он входит в перечень лекарственных средств, эффективность которых не доказана клиническими исследованиями. Но это не мешает препарату год за годом лидировать в списке покупок украинцев.

В инструкции "лекарства" содержится противоречивая информация о его лечебных свойствах, однако ни одно клиническое исследование не подтвердило это. Но главная проблема реосорбилакта - его состав. Действующее вещество сорбитол может быть смертельно опасным для людей с непереносимостью фруктозы. Правда, об этом производитель "Юрия-Фарм" предпочитает умалчивать в инструкции.

Почему сорбитол в составе реосорбилакта может быть опасным?

Видео дня

Активным веществом реосорбилакта является сорбитол - сахарный спирт, безопасный для большинства людей. Однако для людей с наследственной непереносимостью фруктозы он может быть смертельно опасен. Частота непереносимости фруктозы составляет около 1 случая на 20 тысяч человек.

Сахарные спирты - это низкокалорийные подсластители с низким гликемическим индексом. Чем выше индекс вещества, тем сильнее всплеск сахара в крови, чем он ниже, тем меньше влияния подсластитель оказывает на уровень сахара в крови. Именно поэтому сахарные спирты считаются безопасными для большинства людей.

Сорбит имеет гликемический индекс 9, что является довольно низким показателем. Для сравнения, гликемический уровень сахара составляет 58. Однако разные люди по-разному реагируют на подсластители.

В одном флаконе реосорбилакта 6% содержится 30 г сорбитола. Этого достаточно, чтобы привести к необратимым поражениям органов у пациентов с непереносимостью фруктозы.

Интоксикация фруктозой имеет такие симптомы:

снижение уровня сахара в крови;

повышение уровня молочной кислоты: тошнота, рвота, головокружение;

острая печеночная недостаточность.

То есть в одном флаконе реосорбилакта содержится смертельная доза сорбитола для таких людей! Хоть производитель рекомендует пробу на толерантность, но она тоже рискована, - говорят исследования.

Какие преимущества имеет реосорбилакт для инфузионной терапии?

Используя реосорбилакт в инфузионной терапии, наши врачи чаще всего аргументируют это тем, что препарат улучшает микроциркуляцию, что не доказано исследованиями, и обеспечивает энергетические потребности, что вовсе противоречит здравому смыслу.

Максимальная доза реосорбилакта может обеспечить организм лишь 313 ккал. Для сравнения гликоген (энергоисточник) в организме голодного человека составляет около 2000 ккал. Чтобы получить такое количество энергии из реосорбилакта, нужно принять 7 максимальных суточных доз.

Существуют ли более безопасные заменители реосорбилакта?

Многие эксперты, в том числе западные, считают, что для инфузионной терапии лучше применять NaCl 0,9 или 5% раствор глюкозы. В то время как более цивилизованная западная медицина отказалась от опасного сорбитола, в Украине он остается одним из самых популярных препаратов. Врачи часто назначают реосорбилакт без достаточных оснований, а пациенты охотно принимают его, не осознавая рисков.

Это происходит потому, что большинство людей не знают об опасности реосорбилакта для людей с непереносимостью фруктозы. Несмотря на отсутствие доказательной базы препарата, его применяют в Украине уже много лет. При этом как врачи, так и пациенты, продолжают верить в его "эффективность" и чудодейственную способность "очищать" организм от токсинов.