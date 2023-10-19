Стратегии развития рынка диетических добавок

12 октября в формате онлайн состоялась конференция "Диетические добавки: стратегии развития". Компания Афорум объединила производителей диетических добавок и ведущих специалистов индустрии для поддержки отрасли диетических добавок и содействия ее развитию как на украинском рынке, так и на зарубежном.

Среди ключевых направлений в программе конференции были рассмотрены:

Аналитика рынка диетических добавок

Производство: запуск и требования

Экспорт: возможности и сложности

Продажи на международных маркетплейсах

Конференция объединила 12 спикеров, каждый из которых подробно раскрыл предложенную тему и дал обоснованный ответ на дополнительные вопросы участников.

Среди докладчиков присутствовали представители государственных органов, такие как:

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Оксана Новохатня – заместитель начальника управления, начальник отдела безопасности пищевых продуктов управления безопасности пищевых продуктов и кормов Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Держпродспоживслужби. В своем докладе Оксана раскрыла тему "Государственный контроль за рынком диетических добавок" и помогла производителям выявить болевые точки реализации продукции и найти пути их решения.

– заместитель начальника управления, начальник отдела безопасности пищевых продуктов управления безопасности пищевых продуктов и кормов Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Держпродспоживслужби. В своем докладе Оксана раскрыла тему и помогла производителям выявить болевые точки реализации продукции и найти пути их решения. Валентина Ляшенко – Менеджер ВЭД Государственного учреждения "Офис по развитию предпринимательства и экспорта" – осветила тему "Инструменты поддержки бизнеса от Офиса по развитию предпринимательства и экспорта" и поделилась актуальной и необходимой информацией для развития и поддержки экспортеров.

В качестве спикеров на мероприятии также присутствовали:

Андрей Мокряков, Старший консультант Pro-Consulting; Наталья Скиданенко, Независимый эксперт, диетолог-нутрициолог; Антон Новиков, Руководитель проектов "АКТИЛАЙФ НУТРИШН"; Никита Петухов, Основатель и директор ООО "Био лайт"; Татьяна Ремжина, Главный специалист органа по оценке соответствия и сертификации систем Уни-Серт; Оксана Олейничук, Руководитель отдела FMCG, Кратия; Дмитрий Швец, Директор Start Global, Приглашенный профессор [kmbs]; Олег Белоногий, EBAY-консультант; Андрей Матяш, управляющий партнер международной юридической компании 4В; Даниил Шматков, Старший юрист практики интеллектуальной собственности международной юридической компании 4В.

Ознакомиться подробнее с конференцией и заказать видеозаписи и презентации можно по ссылке

При обсуждении актуальных вопросов с участниками и спикерами было принято решение продолжать развивать конференционное направление для диетических добавок, ведь производители не стоят на месте, совершенствуются и открывают для себя новые возможности, а компания Афорум имеет целью поддерживать украинских производителей для их развития.

6 декабря по адресу Крещатик, 25 состоится круглый стол "Государственный контроль за рынком диетических добавок"

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Контакты организаторов:

Величко Тамара

[email protected]