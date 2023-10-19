Стратегии развития рынка диетических добавок
12 октября в формате онлайн состоялась конференция "Диетические добавки: стратегии развития". Компания Афорум объединила производителей диетических добавок и ведущих специалистов индустрии для поддержки отрасли диетических добавок и содействия ее развитию как на украинском рынке, так и на зарубежном.
Среди ключевых направлений в программе конференции были рассмотрены:
- Аналитика рынка диетических добавок
- Производство: запуск и требования
- Экспорт: возможности и сложности
- Продажи на международных маркетплейсах
Конференция объединила 12 спикеров, каждый из которых подробно раскрыл предложенную тему и дал обоснованный ответ на дополнительные вопросы участников.
Среди докладчиков присутствовали представители государственных органов, такие как:
- Оксана Новохатня – заместитель начальника управления, начальник отдела безопасности пищевых продуктов управления безопасности пищевых продуктов и кормов Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Держпродспоживслужби. В своем докладе Оксана раскрыла тему "Государственный контроль за рынком диетических добавок" и помогла производителям выявить болевые точки реализации продукции и найти пути их решения.
- Валентина Ляшенко – Менеджер ВЭД Государственного учреждения "Офис по развитию предпринимательства и экспорта" – осветила тему "Инструменты поддержки бизнеса от Офиса по развитию предпринимательства и экспорта" и поделилась актуальной и необходимой информацией для развития и поддержки экспортеров.
В качестве спикеров на мероприятии также присутствовали:
- Андрей Мокряков, Старший консультант Pro-Consulting;
- Наталья Скиданенко, Независимый эксперт, диетолог-нутрициолог;
- Антон Новиков, Руководитель проектов "АКТИЛАЙФ НУТРИШН";
- Никита Петухов, Основатель и директор ООО "Био лайт";
- Татьяна Ремжина, Главный специалист органа по оценке соответствия и сертификации систем Уни-Серт;
- Оксана Олейничук, Руководитель отдела FMCG, Кратия;
- Дмитрий Швец, Директор Start Global, Приглашенный профессор [kmbs];
- Олег Белоногий, EBAY-консультант;
- Андрей Матяш, управляющий партнер международной юридической компании 4В;
- Даниил Шматков, Старший юрист практики интеллектуальной собственности международной юридической компании 4В.
Ознакомиться подробнее с конференцией и заказать видеозаписи и презентации можно по ссылке
При обсуждении актуальных вопросов с участниками и спикерами было принято решение продолжать развивать конференционное направление для диетических добавок, ведь производители не стоят на месте, совершенствуются и открывают для себя новые возможности, а компания Афорум имеет целью поддерживать украинских производителей для их развития.
6 декабря по адресу Крещатик, 25 состоится круглый стол "Государственный контроль за рынком диетических добавок"
Следите за анонсами мероприятий компании Афорум.
Контакты организаторов:
Величко Тамара