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Стратегии развития рынка диетических добавок

Виктор Литвиненко
Новости медицины
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Стратегии развития рынка диетических добавок

12 октября в формате онлайн состоялась конференция "Диетические добавки: стратегии развития". Компания Афорум объединила производителей диетических добавок и ведущих специалистов индустрии для поддержки отрасли диетических добавок и содействия ее развитию как на украинском рынке, так и на зарубежном.

Среди ключевых направлений в программе конференции были рассмотрены:

  • Аналитика рынка диетических добавок
  • Производство: запуск и требования
  • Экспорт: возможности и сложности
  • Продажи на международных маркетплейсах

Конференция объединила 12 спикеров, каждый из которых подробно раскрыл предложенную тему и дал обоснованный ответ на дополнительные вопросы участников.

Среди докладчиков присутствовали представители государственных органов, такие как:

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  • Оксана Новохатня – заместитель начальника управления, начальник отдела безопасности пищевых продуктов управления безопасности пищевых продуктов и кормов Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Держпродспоживслужби. В своем докладе Оксана раскрыла тему "Государственный контроль за рынком диетических добавок" и помогла производителям выявить болевые точки реализации продукции и найти пути их решения.
  • Валентина Ляшенко – Менеджер ВЭД Государственного учреждения "Офис по развитию предпринимательства и экспорта" – осветила тему "Инструменты поддержки бизнеса от Офиса по развитию предпринимательства и экспорта" и поделилась актуальной и необходимой информацией для развития и поддержки экспортеров.

В качестве спикеров на мероприятии также присутствовали:

  1. Андрей Мокряков, Старший консультант Pro-Consulting;
  2. Наталья Скиданенко, Независимый эксперт, диетолог-нутрициолог;
  3. Антон Новиков, Руководитель проектов "АКТИЛАЙФ НУТРИШН";
  4. Никита Петухов, Основатель и директор ООО "Био лайт";
  5. Татьяна Ремжина, Главный специалист органа по оценке соответствия и сертификации систем Уни-Серт;
  6. Оксана Олейничук, Руководитель отдела FMCG, Кратия;
  7. Дмитрий Швец, Директор Start Global, Приглашенный профессор [kmbs];
  8. Олег Белоногий, EBAY-консультант;
  9. Андрей Матяш, управляющий партнер международной юридической компании 4В;
  10. Даниил Шматков, Старший юрист практики интеллектуальной собственности международной юридической компании 4В.

Ознакомиться подробнее с конференцией и заказать видеозаписи и презентации можно по ссылке

При обсуждении актуальных вопросов с участниками и спикерами было принято решение продолжать развивать конференционное направление для диетических добавок, ведь производители не стоят на месте, совершенствуются и открывают для себя новые возможности, а компания Афорум имеет целью поддерживать украинских производителей для их развития.

6 декабря по адресу Крещатик, 25 состоится круглый стол "Государственный контроль за рынком диетических добавок"

Следите за анонсами мероприятий компании Афорум.

Контакты организаторов:

Величко Тамара

[email protected]

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