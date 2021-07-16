Танцевать, чтобы замедлить прогрессирование болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона – нейродегенеративное заболевание, связанное с прогрессированием двигательной дисфункции в течение первых пяти лет после постановки диагноза. Годовая скорость снижения моторики определяется с помощью Объединенной шкалы оценки болезни Паркинсона (MDS-UPDRS) Общества двигательных расстройств и составляет от 5,2 до 8,9 балла.

Согласно новому исследованию, опубликованному 7 июля в журнале Brain Sciences, танцы помогают замедлить развитие моторных и немоторных симптомов и улучшают качество жизни пациентов с болезнью Паркинсона.

По сообщению исследователей, в течение трех лет еженедельное посещение танцевальных классов резко уменьшило ожидаемое снижение двигательной функции и значительно улучшило речь, тремор, равновесие и скованность. Оказалось, что танцевальные тренировки также эффективны в отношении когнитивных функций, галлюцинаций, депрессии и беспокойства.

Исследователи отмечают, что эти результаты убедительно свидетельствуют о пользе танцев для людей с болезнью Паркинсона в качестве дополнения к обычному режиму лечения.

Ход исследования

Ранние исследования, в которых оценивались различные стили танца у пациентов с болезнью Паркинсона, показали положительное влияние на скорость походки, баланс, движения и аспекты качества жизни.

Для нового исследования наблюдали за 16 пациентами с легкой и средней степенью болезни, которые участвовали в еженедельных танцевальных классах в Национальной балетной школе Канады и церкви Св. Павла. "Танцы от болезни Паркинсона" включали в себя аэробные и анаэробные движения. Протокол начинается с разминки сидя, за которой следует работа в штанге, заканчивается занятие перемещением по полу. Все участники разучивают хореографию для предстоящего выступления. Еще 16 пациентов с болезнью Паркинсона, которые не участвовали в танцевальных классах, были в контрольной группе.

В течение 3 лет ежедневная скорость снижения моторики, о чем свидетельствуют оценки в части III MDS-UPDRS, была равна нулю среди танцоров, что указывает на отсутствие двигательных нарушений. В то время как среди не-танцоров отмечалось ожидаемое снижение моторики (P <0,01). Моделирование данных позволило определить, что через 1000 дней обучения танцам у танцоров будет оценка моторики 19,07 по сравнению с 28,27 балла у не-танцоров.

По словам главного исследователя и доцента кафедры психологии, Йоркский университет, Торонто, Канада, механизм пользы неясен, но обучение танцам может помочь в обучении узлов нейронной сети, которые помогают либо укрепляют поврежденные сети или строят нейронные дорожные карты, которые преодолевают нанесенный болезнью ущерб.

Важность исследования

При болезни Паркинсона, протекающей даже в легкой форме, двигательные нарушения оказывают значительное влияние на повседневное функционирование. Вследствие этого многие предпочитают изолироваться и перестают выходить на улицу. Также симптомы болезни часто изменяют отношение к себе, и по мере прогрессирования заболевания возникают различные психологические проблемы, включая депрессию.

Проведенное исследование показывает, что танцевальные тренировки под музыку могут замедлить процесс нарушения функции движения и улучшить повседневную жизнь и функции пациентов. Директор по музыкальной терапии Университета Эвансвилля, Эвансвилл, Индиана, Демиан Когутек назвал эти предварительные результаты исследования многообещающими. Исполнительный директор Parkinson Canada Карен Ли заявила, что ее организация воодушевлена ​​ выводами исследования, поскольку упражнения и здоровый образ жизни важны для людей с болезнью Паркинсона.

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