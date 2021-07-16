Танцевать, чтобы замедлить прогрессирование болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона – нейродегенеративное заболевание, связанное с прогрессированием двигательной дисфункции в течение первых пяти лет после постановки диагноза. Годовая скорость снижения моторики определяется с помощью Объединенной шкалы оценки болезни Паркинсона (MDS-UPDRS) Общества двигательных расстройств и составляет от 5,2 до 8,9 балла.
Согласно новому исследованию, опубликованному 7 июля в журнале Brain Sciences, танцы помогают замедлить развитие моторных и немоторных симптомов и улучшают качество жизни пациентов с болезнью Паркинсона.
По сообщению исследователей, в течение трех лет еженедельное посещение танцевальных классов резко уменьшило ожидаемое снижение двигательной функции и значительно улучшило речь, тремор, равновесие и скованность. Оказалось, что танцевальные тренировки также эффективны в отношении когнитивных функций, галлюцинаций, депрессии и беспокойства.
Исследователи отмечают, что эти результаты убедительно свидетельствуют о пользе танцев для людей с болезнью Паркинсона в качестве дополнения к обычному режиму лечения.
Ход исследования
Ранние исследования, в которых оценивались различные стили танца у пациентов с болезнью Паркинсона, показали положительное влияние на скорость походки, баланс, движения и аспекты качества жизни.
Для нового исследования наблюдали за 16 пациентами с легкой и средней степенью болезни, которые участвовали в еженедельных танцевальных классах в Национальной балетной школе Канады и церкви Св. Павла. "Танцы от болезни Паркинсона" включали в себя аэробные и анаэробные движения. Протокол начинается с разминки сидя, за которой следует работа в штанге, заканчивается занятие перемещением по полу. Все участники разучивают хореографию для предстоящего выступления. Еще 16 пациентов с болезнью Паркинсона, которые не участвовали в танцевальных классах, были в контрольной группе.
В течение 3 лет ежедневная скорость снижения моторики, о чем свидетельствуют оценки в части III MDS-UPDRS, была равна нулю среди танцоров, что указывает на отсутствие двигательных нарушений. В то время как среди не-танцоров отмечалось ожидаемое снижение моторики (P <0,01). Моделирование данных позволило определить, что через 1000 дней обучения танцам у танцоров будет оценка моторики 19,07 по сравнению с 28,27 балла у не-танцоров.
По словам главного исследователя и доцента кафедры психологии, Йоркский университет, Торонто, Канада, механизм пользы неясен, но обучение танцам может помочь в обучении узлов нейронной сети, которые помогают либо укрепляют поврежденные сети или строят нейронные дорожные карты, которые преодолевают нанесенный болезнью ущерб.
Важность исследования
При болезни Паркинсона, протекающей даже в легкой форме, двигательные нарушения оказывают значительное влияние на повседневное функционирование. Вследствие этого многие предпочитают изолироваться и перестают выходить на улицу. Также симптомы болезни часто изменяют отношение к себе, и по мере прогрессирования заболевания возникают различные психологические проблемы, включая депрессию.
Проведенное исследование показывает, что танцевальные тренировки под музыку могут замедлить процесс нарушения функции движения и улучшить повседневную жизнь и функции пациентов. Директор по музыкальной терапии Университета Эвансвилля, Эвансвилл, Индиана, Демиан Когутек назвал эти предварительные результаты исследования многообещающими. Исполнительный директор Parkinson Canada Карен Ли заявила, что ее организация воодушевлена выводами исследования, поскольку упражнения и здоровый образ жизни важны для людей с болезнью Паркинсона.
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