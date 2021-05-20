Тесты на антитела к COVID-19 – стоит ли их делать

Тесты на антитела к SARS-CoV-2 позволяют выявить в крови белки, которые появляются вследствие реакции иммунной системы человека на инфекционного агента. Тестирование активно использовалось в начале пандемии для выявления зараженных людей. Сейчас открыта дискуссия по поводу целесообразности их применения после вакцинации.

Выявление инфекционного агента SARS-CoV-2

Тестирование на наличие антител к SARS-CoV-2 позволяет выявить зараженных людей, которым следует изолироваться или может потребоваться медицинская помощь. В Кокрейновской библиотеке опубликован результат обобщенного анализа 54 исследований, проведенных в США, Китае и разных странах Азии и Европы. Большинство из них проводилось среди госпитализированных больных с тяжелым течением COVID-19. Об исследованиях, охватывающих людей с бессимптомным течением болезни, доступных данных нет.

Анализ по состоянию на 27 апреля 2021 года показал, что результаты очень разнятся в зависимости от времени их проведения после появления первых симптомов: через 7 дней антитела выявлялись у 30% пациентов, через 14 дней – у 70%, через 21 день – у более 90%. Данных, позволяющих определить точность диагностики на более поздних сроках, недостаточно. По обобщенным сведениям ложноположительные результаты были выявлены в 2% случаев у людей без COVID-19.

Результат обзора

Обзор показал, что тесты на антитела могут использоваться для выявления инфицированных людей. Однако адекватность ответа зависит от того, когда с момента появления симптомов он был сделан. Оптимальным временем можно считать период 14-21 день после заболевания, в отношении другого временного отрезка нельзя быть уверенным, что результаты будут достоверными.

Поскольку большинство исследований проводилось среди госпитализированных пациентов, на основании имеющихся данных нет возможности оценить, насколько такой анализ будет информативен у людей, которые болеют в легкой форме или вообще бессимптомно. Также пока нет сведений, по которым можно было бы судить, создается ли после болезни иммунитет, и насколько хорошо он защищает от повторного заражения SARS-CoV-2.

Определение иммунитета среди вакцинированных от COVID-19

FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) недавно выступило против проведения тестирования на антитела к SARS-CoV-2 для определения иммунитета или защиты от COVID-19, особенно среди вакцинированных. Это связано с недостаточностью на сегодняшний день сведений, которые могли бы точно трактовать результаты данных тестов.

Агентство объяснило, что не все антитела одинаковы, и белки от предшествующей инфекции SARS-CoV-2 отличаются от белков, которые индуцируются вакцинами от COVID-19. Таким образом, тестирование на антитела к предшествующей инфекции не может выявить людей с антителами от иммунизации.

Риски неправильного использования результатов теста на антитела к SARS-CoV-2

Антитела являются белками, созданными иммунной системой как после заражения SARS-CoV-2, так и в результате вакцинации. Антитела или серологические тесты ищут антитела в образце крови для определения, был ли человек в прошлом инфицирован вирусом, вызывающим COVID-19. Для диагностики текущей инфекции эти типы тестов использоваться не могут.

Опасность использования результатов тестов на антитела к SARS-CoV-2 состоит в том, что люди будут уверены в своей защищенности и перестанут соблюдать меры предосторожности. Это является не только фактором риска их заражения, но и дальнейшего распространения инфекции.

Рекомендации FDA

FDA не рекомендует медицинским работникам интерпретировать результаты тестов на антитела к SARS-CoV-2 с точки зрения определения имеющегося уровня иммунитета. Несмотря на то, что положительные результаты могут указывать на возникновение иммунного ответа (сероконверсию), а отрицательные – на его отсутствие, для точного определения необходимы дополнительные исследования.

Следует принимать во внимание, что вакцины вызывают выработку антител к определенным вирусным белкам-мишеням. Например, мРНК вакцины индуцируют антитела к белку-шипу, а не к белкам нуклеокапсида, которые с большой вероятностью обнаруживаются только у переболевших COVID-19 людей. Таким образом у людей, не перенесших заболевание, после вакцинации тест на антитела покажет отрицательный результат.

FDA также просит людей не трактовать самостоятельно полученные в результате тестирования данные. Для тех, кто не был вакцинирован, положительный результат теста на антитела не означает наличие иммунитета или защиты от инфекции SARS-CoV-2. Для людей, получивших вакцину, положительный результат теста может означать перенесенное ранее заболевание или быть результатом вакцинации.

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