ТОП-10 анализов: которые нужно сдавать ежегодно

Чтобы отследить наименьшие патологии в организме и начать своевременное лечение, важно ежегодно сдавать анализы, - говорят врачи. Ведь с возрастом наш организм изнашивается, а неправильный образ жизни лишь ускоряет этот процесс, что может привести к преждевременному старению и развитию хронических заболеваний.

Большинство людей, как правило, игнорируют тревожные сигналы организма, пока они не приобретут форму болезни. Сахарный диабет, внезапная остановка сердца и мозговые инсульты - в последние десятилетия эти явления все чаще наблюдаются в обществе. Что сделать для своего организма, чтобы не было поздно?

Лучше раньше, чем никогда

Чтобы вовремя диагностировать заболевание и приступить к его лечению, важно ежегодно проходить профилактическое обследование здоровья. Сдать несколько анализов - самое простое, что можно сделать для своего же блага.

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Это особенно актуально для тех людей, в семьях которых в анамнезе были болезни сердца, диабет, высокое кровяное давление, рак.

Ненадежный характер человеческой жизни стал более очевидным за последние несколько лет: появляются новые вирусы и болезни, а вместе с ними и множество проблем со здоровьем. Только здоровый организм сможет справиться с различными экологическими проблемами, - говорят ученые .

Анализы, которые расскажут многое

С возрастом иммунитет и восстановительные способности организма снижаются, поэтому человек должен регулярно обращаться к врачу и ежегодно делать медицинские тесты. Сдав эти анализы, можно с точной достоверностью понимать, что происходит в вашем организме, - пишет медицинское издание Healthline.

Мониторинг артериального давления: здоровым людям, у которых нет жалоб на давление, рекомендуют мониторить давление дважды в год. В идеале АД должно быть ниже 130/84 мм рт.

Общий анализ крови покажет, нет ли анемии или заболеваний крови. Уровень лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов (СОЭ) позволит отследить наличие воспалительного процесса.

Общеклинический анализ мочи позволяет проанализировать состояние мочеполовой системы, отследить работу почек, печени, возможные воспаления или инфекции, вовремя заметить сахарный диабет.

Анализ крови на сахар. Повышенный сахар в крови может привести к развитию сахарного диабета. На ранних этапах иногда достаточно скорректировать питание и начать вести более активный образ жизни во избежание развития заболевания.

Особенно рекомендуют это тест людям с малоподвижным образом жизни, ожирением и семейным анамнезом, чтобы исключить диабет.

Человек не является диабетиком при значении гликированного гемоглобина ниже 5,7, преддиабетическим считается показатель до 6,3 и диабетическим выше 6,4.

Функциональный тест печени: его можно проводить ежегодно, чтобы исключить хроническое заболевание печени и жировой гепатоз.

Тест функции щитовидной железы (тиреоидные гормоны): если присутствуют симптомы недостаточной активности щитовидной железы, такие как увеличение веса, выпадение волос и нерегулярные менструации, вам необходимо пройти этот тест.

Липидный профиль: этот тест важен, особенно для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, и тех, у кого в семье есть сердечные заболевания. Холестерин ЛПНП в идеале должен быть ниже 100, а ЛПВП должен быть в верхнем нормальном диапазоне.

УЗИ брюшной полости: это можно делать ежегодно людям с ожирением печени или желчным пузырем/полипами в почках в анамнезе.

Скрининг на инфекции, передающиеся половым путем: его следует проводить ежегодно тем, кто ведет активную половую жизнь.

Современная медицина позволяет вовремя обнаружить любые проявления заболеваний даже на самых ранних этапах. Чем раньше вы будете знать об особенностях своего организма, тем легче будет поддерживать здоровье в течение всей жизни.