Объем рынка онкологии

Можно предположить, что рынок онкологических препаратов продолжает расти в связи с увеличивающимся числом случаев рака и развитием новых технологий в области лечения рака, таких как иммунотерапия и молекулярно-целенаправленная терапия. Точные данные о рынке онкологических препаратов могут быть найдены в отчетах и исследованиях, проводимых аналитическими и исследовательскими компаниями, такими как IMS Health,​ EvaluatePharma и другими.

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Рак — это широкий термин, который обычно относится к различным заболеваниям, характеризующимся неконтролируемым ростом аномальных клеток. Эти аномальные клетки могут индуцировать соседние ткани и распространяться на другие части организма через кровеносную или лимфатическую системы. Рак может возникнуть практически в любой части тела и иметь различные формы и подтипы. Причины рака могут быть разнообразными, включая генетические факторы, окружающую среду, образ жизни и другие.

Апоптоз и связь с раком

Апоптоз - это запрограммированная клеточная смерть, которая играет важную роль в нормальном функционировании организма. Этот процесс помогает устранить поврежденные, больные или лишние клетки, предотвращая их дальнейшее размножение и сохраняя здоровье тканей и органов.​ Связь между апоптозом и раком крайне важна. В раковых клетках обычно наблюдается нарушение механизмов апоптоза, что способствует их неограниченному размножению и росту опухоли. Это может происходить по разным причинам, включая мутации генов, ответственных за регуляцию апоптоза, изменения в сигнальных путях контролирующих апоптоз.

Мировые бестселлеры препаратов

Кейтруда (Keytruda) -​ торговое название для препарата пембролизумаба (pembrolizumab), который является иммунотерапевтическим препаратом, используемым для лечения различных видов рака. Он принадлежит классу лекарств, называемых ингибиторами точки контроля иммунитета (ICI), которые помогают активировать иммунную систему организма для борьбы с раковыми клетками. Keytruda был одобрен для лечения меланомы, немелкоклеточного рака легких, рака головы и шеи, классической ходжкинской лимфомы, мочевого пузыря, рака желудка, рака пищевода, рака печени, рака шейки матки, рака почек и других опухолей. Хумира (Humira) -​ торговое название для адалимумаб (adalimumab), который является биологическим препаратом, используемым в лечении ряда иммунных и воспалительных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, псориатический артрит, болезнь Крона, язвенный колит, псориаз и другие. Хумира принадлежит к классу лекарств, называемых ингибиторами фактора некроза опухоли-альфа (TNF-α), которые подавляют воспаление, уменьшая активность иммунной системы. Он вводится в организм обычно подкожно и может существенно улучшить качество жизни пациентов с указанными заболеваниями. Оземпик (Ozempic) -​ торговое название для семаглютайда (semaglutide), который является аналогом глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Он используется в лечении сахарного диабета типа 2 для улучшения контроля уровня глюкозы в крови. Семаглутид способствует снижению уровня сахара в крови, стимулируя выработку инсулина и уменьшая выработку глюкагона после еды. Оземпик обычно вводится подкожно один раз в неделю и может помочь снизить уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1c), а также уменьшить риск сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом типа 2. Эликвис (Eliquis) - торговое название для апиксабана (apixaban), который является антикоагулянтом или прямым ингибитором фактора Xa. Этот препарат используется для профилактики тромбоэмболии (образования тромбов) у пациентов с фибрилляцией предсердий (нарушение сердечного ритма) и для лечения и предотвращения тромбоза (образования сгустков крови) у пациентов с венозной тромбоэмболией (глубокие венозные тромбозы или легочная эмболия). Апиксабан предотвращает свертывание крови, уменьшая риск тромбообразования. Он обычно принимается в виде таблеток и обладает высокой эффективностью и безопасностью в сравнении с некоторыми другими антикоагулянтами. ​Биктарви (Biktarvy) - комбинированный препарат для лечения инфекции вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Он содержит три активных ингредиента: биктегравир, эмтрицитабин и тенофовир алафенамид. Биктегравир принадлежит к классу ингибиторов интегразы ВИЧ, а эмтрицитабин и тенофовир алафенамид являются нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы ВИЧ. Этот препарат применяется для лечения инфекции ВИЧ-1 у взрослых и пациентов в возрасте от 12 лет и старше, которые не получали ранее антиретровирусную терапию или имели устойчивый вирусный штамп к предыдущему лечению. Биктарви представляет собой одну таблетку, принимаемую ежедневно, и обеспечивает эффективное снижение уровня ВИЧ в крови. Дупиксент (Dupixent) - биологический препарат, который содержит дупилумаб, антитело, разработанное для лечения различных иммунных и воспалительных заболеваний, таких как атопический дерматит и астма с эозинофильной фенотипической особенностью. Дупиксент работает, блокируя действие белка интерлейкина-4 (IL-4) и интерлейкина-13 (IL-13), которые играют ключевую роль в развитии воспаления. Применяется он в форме инъекций подкожно. Стелара (Stelara) - биологический препарат, содержащий устекинумаб, который используется в лечении нескольких иммунных и воспалительных заболеваний, таких как псориаз, псориатический артрит и болезнь Крона. Устекинумаб действует, блокируя действие цитокинов интерлейкина-12 (IL-12) и интерлейкина-23 (IL-23), которые играют роль в развитии воспаления и росте клеток кожи. Он может быть назначен пациентам, которые не получают достаточного контроля над своими симптомами при использовании других лекарственных средств или имеют ограниченные варианты лечения. Дарзалекс (Darzalex) -​ биологический препарат, содержащий даратумумаб, который применяется в лечении множественной миеломы, агрессивного рака плазматических клеток. Даратумумаб является моноклональным антителом, направленным против белка CD38, который присутствует на поверхности миеломных клеток. Препарат обычно вводится в организм внутривенно. Он может быть использован в качестве монотерапии или в комбинации с другими препаратами для более эффективного контроля над заболеванием. Дарзалекс был одобрен для использования как в первой линии терапии, так и в случае рецидива или стойкой множественной миеломы. Гардасил (Gardasil) - вакцина, разработанная для профилактики инфекции, вызванной определенными штаммами вируса папилломы человека (ВПЧ), которые являются основной причиной рака шейки матки, вульвы, влагалища, ануса, горла и головы, а также генитальных бородавок. Вакцина предназначена для предотвращения инфекции ВПЧ и связанных с ней заболеваний у девочек и молодых женщин в возрасте от 9 до 26 лет, а также у молодых мужчин в возрасте от 9 до 26 лет. Гардасил работает, стимулируя иммунную систему для создания антител против ВПЧ. Вакцина обычно вводится в организм через серию инъекций в течение определенного времени. Опдиво (Opdivo) - биологический препарат, содержащий ниволумаб, который применяется в лечении различных видов рака, включая меланому, немелкоклеточный рак легких, рак почки, рак печени, рак мочевого пузыря, рак головы и шеи, классическую неходжкинскую лимфому и другие опухоли. Ниволумаб принадлежит к классу лекарств, называемых ингибиторами точки контроля иммунитета (ICI), которые помогают активировать иммунную систему организма для борьбы с раковыми клетками. Опдиво является одним из ключевых препаратов в иммунотерапии и продемонстрировал значительные успехи в лечении различных видов рака.