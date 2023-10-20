Топ-20 лучших медицинских сайтов

Существует множество отличных медицинских ​с​айтов, которые предоставляют информацию в области медицины и здравоохранения.​ Лучшие медицинские платформы могут зависеть от ваших конкретных потребностей и целей, таких как популярность, авторитетность и информационная ценность. ​Н​иже самые известн​ые и авторитетны​е медицински​е платформ​ы с мировым именем, которые предоставляют разнообразную информацию и ресурсы в области медицины и здравоохранения​. Медицинские сайты могут быть разделены на различные категории в зависимости от их авторитетности, цели и аудитории. ​

Общие категории градации медицинских сайтов​:

​Официальные сайты медицинских ассоциаций и обществ

Официальные медицинские организации и учреждения

Академические исследовательские учреждения

​Пациентские онлайн-форумы и сообщества

Медицинские порталы для пациентов

​Медицинские ​онлайн-журналы

Градация важна для того, чтобы пользователи могли оценивать надежность и достоверность предоставляемой информации. При поиске медицинской информации важно обращаться к авторитетным источникам, таким как сайты медицинских организаций, ученых​ сообществ и образовательных учреждений.

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ТОП медицинских площадок

1. FDA (U.S. Food and Drug Administration) - авторитетный источник информации о регулировании и безопасности медицинских продуктов и продуктов питания. Ресурс для медицинских исследователей, специалистов и общественности.

Сайт FDA предоставляет широкий спектр информации, включая:

Информацию о лекарствах и медицинских устройствах

Общественное здоровье и безопасность продуктов

Информация о медицинских исследованиях

Продукты питания и пищевые добавки

2. EMA (European Medicines Agency) является авторитетным источником информации о регулировании и безопасности лекарственных средств в Европейском Союзе. Его используют специалисты здравоохранения, фармацевтические компании, исследователи и широкая общественность.

Предлагает широкий спектр информации​:

​Информация общественного здравоохранения

​​Исследования и разработки

Информация о лекарствах

Нормативные документы

Научные консультации

Новости и события

Фармаконадзор

3. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)​ - официальная организация Европейского союза, предоставляющая информацию о защите здоровья населения, контроле инфекций и заболеваниях.

4. World Health Organization (WHO) Всемирная Организация Здравоохранения предоставляет информацию о здоровье в регионе, включая статистику и рекомендации.

5. NHS (National Health Service)​ Национальная система здравоохранения Великобритании предоставляет информацию о заболеваниях, лечении, здоровье и медицинских услугах.

6.​ Health Europa - этот ресурс предоставляет новости и статьи о здравоохранении и медицинских исследованиях в Европе.

7. UpToDate - это авторитетная медицинская база данных, предназначенная для врачей и медицинских специалистов. Она предоставляет обзоры болезней, медицинские рекомендации и актуальные последние клинические исследования.

8. Medscape - это платформа для медицинских профессионалов и предоставляет медицинские новости, обзоры статей и обучающие материалы.

9. Cleveland Clinic (Кливлендская клиника) имеет обширное онлайн-присутствие и предоставляет информацию о медицинских услугах и здоровье.

10. Johns Hopkins Medicine: Университет Джонса Хопкинса предоставляет информацию о медицинских услугах, исследованиях и здоровье.

11. NIH (National Institutes of Health): официальный сайт Национальных институтов здоровья США, предоставляющий актуальные исследования и медицинскую информацию.

12. WebMD - один из самых популярных медицинских сайтов, предоставляющий информацию о различных аспектах здоровья, болезнях, лекарствах и здоровом образе жизни.

13. Mayo Clinic (Майо Клиник) - ведущее медицинское учреждение с обширной информацией о заболеваниях, симптомах и лечении.

15. PubMed - это база данных, содержащая медицинские статьи и исследования, которые можно найти и читать бесплатно.

16. BMJ (British Medical Journal) - британский медицинский журнал, предоставляющий медицинские статьи и исследования.

17. The Lancet - авторитетный медицинский журнал с онлайн-присутствием, предоставляющий статьи и исследования.

18. Healthline - это популярный ресурс для информации о здоровье и медицине, включая новости, статьи и рекомендации.

19. Zocdoc - это онлайн-платформа для поиска и записи к врачам и специалистам. Пользователи могут читать отзывы, выбирать подходящих врачей и назначать приемы.

20. IBM Watson Health - это платформа, которая использует искусственный интеллект для анализа медицинских данных и предоставления информации о здоровье и заболеваниях.

Эти платформы предоставляют разнообразную информацию о медицине и здравоохранении, но всегда важно проверять актуальность и надежность информации и обращаться к квалифицированным медицинским специалистам для консультаций и дальнейшего лечения.