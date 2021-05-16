Травяные и диетические добавки для похудения: в поисках доказательств

Лишний вес – это не только о большом размере одежды, но и о проблемах со здоровьем. Ожирению часто сопутствует повышенное артериальное давление, диабет и другие серьезные заболевания, а в условиях пандемии COVID-19 люди с излишним весом находятся в группе повышенного риска.

Поскольку похудение – действительно сложная задача, требующая изменения образа жизни, многие выбирают наиболее простой путь – прием БАДов.

Бум индустрии трав и пищевых добавок

Сегодня прием травяных и диетических добавок распространен практически во всех странах. Их популярность постоянно растет, в США индустрия трав и пищевых добавок в 2020 году оценивалась в 41 миллиард долларов. По имеющимся данным в надежде сбросить килограммы добавки для похудения пробовали как минимум 15% американцев.

Популярность этих продуктов подчеркивает необходимость проведения более масштабных и тщательных исследований, чтобы иметь уверенность в их безопасности и эффективности.

Что говорят ученые

Кандидат наук из Сиднейского университета в Австралии Эрика Бесселл считает, что в настоящее время доказательств, чтобы рекомендовать какие-либо добавки, недостаточно. Некоторые продукты имеют многообещающие результаты, однако это требует дальнейшего изучения, которое должно проводиться по правилам доказательной медицины с проведением рандомизированных контролируемых испытаний.

Эрика Бесселл принимала участие в оценке имеющихся исследований и пришла к выводу, что многие из продуктов, которые в настоящее время продаются для похудения, просто не работают. Другим важным моментом является отсутствие испытаний, подтверждающих безопасность этих средств.

Какие есть проблемы для проведения исследований

Основное ограничение для исследования свойств растений – их химическая изменчивость в зависимости от места выращивания, способа сушки и условий хранения. Еще одна сложность состоит в том, что многие предпочитают естественные методы лечения, особенно в медицинских учреждениях, где преобладают традиционные лекарства и методы лечения.

Систематические обзоры

Исследователи провели два систематических обзора, которые суммарно включали 121 рандомизированное плацебо-контролируемое исследование. В первом изучались травяные добавки, во втором – добавки с изолированными органическими соединениями, например, с определенными волокнами или липидами.

Многие из включенных в обзор исследований были опубликованы в течение последнего десятилетия, в современный систематический обзор они ранее не включались. Оценка осложнялась тем, что часто исследования имели маленькую выборку или были плохо спланированы. Также в них содержится недостаточно сведений о долгосрочной эффективности.

Травяные добавки

Первый обзор, опубликованный в прошлом году в журнале "Диабет, ожирение и метаболизм", включал 54 плацебо-контролируемых рандомизированных исследования. Суммарно испытания охватывали больше 4 тысяч человек в возрасте 16 лет и старше с избыточным весом или ожирением. Исследования относились к влиянию некоторых травяных добавок на вес. Чтобы иметь клиническое значение, необходима потеря веса не меньше 2,5 кг за период 12 недель или меньше.

Изучались свойства разных растений – зеленого чая, белой фасоли, африканского манго, гарцинии камбоджийской, мангустина, корня лакрицы, восточно-индийского чертополоха. Они относятся к тропическим фруктам, стимуляторам обмена веществ, некоторые из них используются в индийской традиционной и аюрведической медицине.

Пищевые добавки, содержащие изолированные органические соединения природного происхождения

Во втором обзоре было проанализировано 67 рандомизированных испытаний пищевых добавок, содержащих изолированные органические соединения природного происхождения. Они охватывали более 5 тысяч человек. Мета-анализы были проведены для глюкоманнана, хитозана, конъюгированной линолевой кислоты и фруктанов. Эффективность оценивалась в сравнении с плацебо.

Общие результаты

Большинство добавок для краткосрочного использования признаны безопасными. Общий итог проведенных исследований – отсутствие клинически значимых результатов. Перспективными в одном или нескольких исследований признаны результаты приема белой фасоли, экстракта сока кровавого апельсина, модифицированной целлюлозы, хитозана, глюкоманнана, конъюгированной линолевой кислоты. Однако для их использования необходимо проведение дополнительных испытаний.

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