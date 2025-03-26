Ты — лидер медицины: найди "лекарство" от коррупции
Ты - будущий лидер украинской медицины. Ежедневно балансируешь между пациентами, бумагами и мыслью: "Может, все-таки Польша?"
Но стой! Есть шанс научиться системному лидерству - то есть как оставаться на плаву в системе, которая давно тонет...
Курс "Администрирование, управление и системное лидерство"
Когда: 12-17 мая 2025
Где: где-то возле гор, потому что плакать на фоне природы приятнее.
Кто может?
- Врачи-интерны (еще наивные, но полные энтузиазма)
- Практикующие врачи (те, кто видел все — даже зарплатные сведения)
- Специалисты по общественному здоровью (все еще верят в здоровье)
- Менеджеры по здравоохранению (жонглеры бюджетом)
Зачем вам это?
- Чтобы получить лидерские навыки — руководить отделением без финансирования — это отдельная наука.
- Чтобы понять, как работает система здравоохранения – спойлер: местами не работает.
- Чтобы пообщаться с топовыми экспертами и, возможно, узнать, как не выгореть до 30.
Участие бесплатно!
- Это важно, потому что после коммуналки от зарплаты все равно остается только на кофе...
Подай заявку до 2 апреля: https://bit.ly/422Fntb
Не упусти шанс стать агентом перемен — или хотя бы получить сертификат, который можно повесить рядом с грамотой "Лучший сотрудник без премии".
А что в Европе и США?
За границей лидеров готовят несколько иначе:
- Ohio University, США – магистратура по управлению здравоохранением. Онлайн. 2 года. Можно даже из Украины. Стоимость: $25,000+. Но зато зарплаты после $70-100 тыс. в год.
- Brighton and Sussex Medical School, Великобритания – курс по лидерству и управлению. Акцент на практике, политике, инновациях. Учеба — платная, но NHS платит больше за медиков, чем наш Минздрав за год работы.
- University of West Florida, США – программа по лидерству для медсестер. Да, даже для медсестер есть лидерские программы.
Факт для вдохновения:
- В 2024 году средняя зарплата врача в Украине – около 18 000 грн ($470).
- В Польше – от 9 000 злотых ($2 300).
- В Германии - от € 4 500.
В США условия:
- Штат: Калифорния (высокие налоги)
- Состояние: Одинокий (Single)
- Учитываются: федеральный налог, налог штата, Medicare, Social Security
$239,200 в год (медиана по BLS)
- Чистый доход: ~$156,500 в год
- В месяц после налогов: ≈ $13,000
$277,000 в год (первичная помощь)
- Чистый доход: ~$178,500 в год
- В месяц после налогов: ≈ $14,875
$763,908 в год (нейрохирург)
- Чистый доход: ~$425,000 в год
- В месяц после налогов: ≈ $35,400
🔹 В других штатах с более низкими налогами чистая зарплата врача может быть на 10-15% выше.
Но деньги – не главное. Главное – быть агентом перемен. И не потерять чувство юмора.