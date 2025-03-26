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Ты — лидер медицины: найди "лекарство" от коррупции

Виктор Литвиненко
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Новости медицины / Мнения
111,7 т.
Ты — лидер медицины: найди 'лекарство' от коррупции

Ты - будущий лидер украинской медицины. Ежедневно балансируешь между пациентами, бумагами и мыслью: "Может, все-таки Польша?"

Но стой! Есть шанс научиться системному лидерству - то есть как оставаться на плаву в системе, которая давно тонет...

Курс "Администрирование, управление и системное лидерство"

Когда: 12-17 мая 2025

Где: где-то возле гор, потому что плакать на фоне природы приятнее.

Кто может?

  • Врачи-интерны (еще наивные, но полные энтузиазма)
  • Практикующие врачи (те, кто видел все — даже зарплатные сведения)
  • Специалисты по общественному здоровью (все еще верят в здоровье)
  • Менеджеры по здравоохранению (жонглеры бюджетом)
Видео дня

Зачем вам это?

  1. Чтобы получить лидерские навыки — руководить отделением без финансирования — это отдельная наука.
  2. Чтобы понять, как работает система здравоохранения – спойлер: местами не работает.
  3. Чтобы пообщаться с топовыми экспертами и, возможно, узнать, как не выгореть до 30.

Участие бесплатно!

  • Это важно, потому что после коммуналки от зарплаты все равно остается только на кофе...

Подай заявку до 2 апреля: https://bit.ly/422Fntb

Не упусти шанс стать агентом перемен — или хотя бы получить сертификат, который можно повесить рядом с грамотой "Лучший сотрудник без премии".

А что в Европе и США?

За границей лидеров готовят несколько иначе:

  • Ohio University, США – магистратура по управлению здравоохранением. Онлайн. 2 года. Можно даже из Украины. Стоимость: $25,000+. Но зато зарплаты после $70-100 тыс. в год.
  • Brighton and Sussex Medical School, Великобритания – курс по лидерству и управлению. Акцент на практике, политике, инновациях. Учеба — платная, но NHS платит больше за медиков, чем наш Минздрав за год работы.
  • University of West Florida, США – программа по лидерству для медсестер. Да, даже для медсестер есть лидерские программы.

Факт для вдохновения:

  • В 2024 году средняя зарплата врача в Украине – около 18 000 грн ($470).
  • В Польше – от 9 000 злотых ($2 300).
  • В Германии - от € 4 500.

В США условия:

  • Штат: Калифорния (высокие налоги)
  • Состояние: Одинокий (Single)
  • Учитываются: федеральный налог, налог штата, Medicare, Social Security

$239,200 в год (медиана по BLS)

  • Чистый доход: ~$156,500 в год
  • В месяц после налогов: ≈ $13,000

$277,000 в год (первичная помощь)

  • Чистый доход: ~$178,500 в год
  • В месяц после налогов: ≈ $14,875

$763,908 в год (нейрохирург)

  • Чистый доход: ~$425,000 в год
  • В месяц после налогов: ≈ $35,400

🔹 В других штатах с более низкими налогами чистая зарплата врача может быть на 10-15% выше.

Но деньги – не главное. Главное – быть агентом перемен. И не потерять чувство юмора.

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