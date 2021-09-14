Ученые изобрели новый способ восстановления суставных хрящей

Недавно группа китайских ученых сообщила о разработке инъекционного гидрогеля для восстановления поврежденного хряща. О создании гидрогеля, спектре его применения и эффективности при использовании во время тестирования на грызунах и свиньях исследователи написали в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

В клинике очень часто встречаются дефекты суставного хряща с низкой способностью к самовосстановлению. Они влияют на здоровье и подвижность, при этом восстановление дефектов суставного хряща – сложная клиническая процедура.

В последние годы технологии по восстановлению разорванного или эродированного хряща значительно улучшились, поскольку ученые научились выращивать хондроциты (клетки, которые превращаются в хрящ) и использовать их для стимулирования роста нового хряща.

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Обычно они выращиваются на структурах участками, которые затем наносятся на области, нуждающиеся в восстановлении. Однако одним из основных недостатков такого лечения является необходимость разрезать кожу и открывать область, подлежащую лечению. Такой способ может привести к болезненному выздоровлению в течение нескольких месяцев.

Имплантированному материалу необходимы свойства, выходящие за рамки обычного повышения биосовместимости для выживания хондроцитов и регенерации хряща. В частности, для артроскопической хирургии требуются гидрогели, которые могут быстро образовывать гель в воде, прочно связываться с окружающей тканью и сохранять механическую стабильность, чтобы выдерживать давление среды. Однако на сегодняшний день ни один гидрогель не продемонстрировал все эти свойства одновременно.

Представленная разработка позволяет использовать новый тип гидрогеля для того же типа лечения, но без хирургического вмешательства. Ученые говорят, что сверхбыстрое гелеобразование, высокая механическая прочность и сильная адгезия к естественным тканям позволяют напрямую использовать эти гидрогели при артроскопическом лечении.

В гидрогеле, разработанном командой исследователей из Китая, использовалась инициируемая светом полимеризация, а также индуцированные светом сшитые иминные органические соединения. В результате получился гель, который можно наносить на каркас, он затвердевает только под воздействием ультрафиолетового света. Это означает, что каркас можно свернуть в очень маленькую форму и вставить инъекцией в участок, нуждающийся в восстановлении. Затем гель можно впрыснуть на каркас. После того как гель помещен на место, все, что необходимо для его затвердевания – направить ультрафиолетовый свет на пораженный участок. Гель затвердеет в течение десяти секунд, позволяя каркасу с его грузом хондроцитов вырастить новый хрящ.

Ученые попробовали различные формы материала с помощью лабораторных мышей и, наконец, остановились на форме звезды. Затем они дополнительно проверили свой гель, сделав инъекции нескольким мышам и позволив хрящам расти в течение восьми недель. На следующем этапе исследователи протестировали свой подход на свиньях с дефектным хрящом и контролировали рост хряща с помощью МРТ. Они обнаружили, что примерно через шесть месяцев хрящ у свиней восстановился.

Исследователи планируют продолжить тестирование гидрогеля и нового способа его введения и провести в скором времени испытания на людях. Если этот подход окажется эффективным и безопасным, ожидается, что он может стать новым стандартом лечения поврежденных хрящей.