Уникальные свойства меланоцитов для лечении облысения

Волосатые родинки могут помочь в лечении облысения

Дорогостоящие операции по пересадке волос и поддерживающая медикаментозная терапия - это все, что предлагает современная медицина для лечения облысения и выпадения волос. Дорого, не всегда эффективно и доступно далеко не каждому. Но желающие иметь густую шевелюру вскоре смогут оценить новый и более доступный метод лечения, - пишет научно-медицинское издание Medical News Today. Ученые предлагают лечить облысение с помощью клеток волосатых родинок. Как молекулы меланоцитов будут вводить в кожу головы и насколько это эффективно?

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Неожиданно, но факт: стареющие клетки активируют рост волос

Если вы найдете на своем теле родинки с торчащими одиночными волосками, можете быть спокойны - в скором времени наука решит все ваши вопросы с выпадением волос. В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Nature, ученые обнаружили: молекулы в волосках родинок могут стать ключом к разработке нового препарата от облысения.

Исследователи предполагают: воздействуя на стволовые клетки волосяных фолликулов с помощью препарата на основе молекул из волосков родинок, можно эффективно пробудить рост новых волос.

Этот тип молекулы запускает процессы активизации роста волос. Ученые уже провели клинические исследования на мышах, получив эффективные результаты.

Запустить процесс поможет остеопонтин

Автор исследования, профессор биологии и развития клеточной биологии Калифорнийского университета в Ирвине, Максим Пилкус считает открытие революционным, поскольку оно может эффективно решить проблему миллионов женщин и мужчин.

"Мы обнаружили, что молекула остеопонтин, которая ранее не была связана с ростом волос, необычайно активна в коже волосатых родинок на моделях мышей. Его можно вводить вводить в кожу головы лысеющего человека, чтобы активировать спящие волосяные фолликулы с помощью процедуры, подобной ботокса", - говорит доктор Пилкус.

Ряд ученых и врачей сомневаются в том, что открытие доктора Пилкуса может быть эффективным для организма человека. Молекула остеопонтин, которую вырабатывают стареющие пигментные клетки меланоциты, маловероятна как источник регенерации клеток, - считает врач-дерматолог Мишель Грин.

Уникальные свойства меланоцитов

Стареющие клетки меланоцитычасто связаны со старением, гибелью тканей, раком, болезнью Альцгеймера и сердечно-сосудистыми заболеваниями, но в редких случаях они могут регулировать или запускать рост тканей и способствовать заживлению ран, - говорит доктор Грин.

Нужны определенные сигналы, чтобы незрелые стволовые клетки могли либо оставаться в состоянии покоя, либо активизироваться для регенерации тканей, - резюмирует дерматолог.

"В данном случае исследователи изучили возможность изменения этих сигналов, чтобы перевести стволовые клетки в волосяных фолликулах в гиперактивное состояние, что может активировать рост волос", - объясняет доктор Грин.

Несмотря на дискуссии и сомнения, биотехнологическая компания Amplifica, которая базируется в Калифорнии, уже начала проводить испытания нового средства для лечения волос на людях. Смогут ли стареющие клетки меланоциты активировать волосяные фолликулы, избавляя тем самым миллионы людей от облысения и выпадения волос? Судя по данным исследования, мы близки к новому, более эффективному лечению облысения.