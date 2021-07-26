Употребление каннабиса и шизофрения: яйцо или курица?

Связь между употреблением каннабиса и шизофренией исследуется давно. Недавно в Дании было завершено новое исследование, результаты которого опубликованы в JAMA Psychiatry. Согласно выводу исследователей, такая связь с большой долей вероятности частично имеет причинный характер.

Ход и результаты исследования

В основу общенационального исследования были положены данные датского национального реестра здравоохранения. В выборку включили всех жителей страны, которым в период с 1 января 1972 г. по 31 декабря 2016 г. было больше 16 лет. В общей сложности были проанализированы данные 7+ млн человек (мужчины и женщины в соотношении 1 : 1).

Несмотря на то, что за последние 25 лет наблюдались некоторые колебания, авторы исследования выявили общий рост доли популяционного риска, связанного с употреблением каннабиса расстройства (PARF), в отношении шизофрении: в 1995 г. PARF составлял примерно 2%, в 2000 г. – около 4%, с 2010 г. – 6-8%.

Оценка результатов анализа

По словам доктора философии Копенгагенского исследовательского центра психического здоровья, Университетская больница Копенгагена, Карстена Хьортёй, подобный рост в значительной степени можно связать с наличием причинно-следственной связи.

Исследователи добавляют, что полученные данные имеют особую ценность на фоне растущей легализации каннабиса с лечебной и рекреационной целью, что, по-видимому, может привести к изменению его восприятия как абсолютно безопасного средства, особенно среди молодежи.

Доктор философии, Гарвардская школа общественного здравоохранения им. Т.Х. Чана, Бостон, Массачусетс, Тайлер Вандервил, в сопроводительной редакционной статье отметил, что оценки в проведенном исследовании могут быть консервативными из-за недостаточной диагностики PARF, а также по причине рассмотрения его только в связи с употреблением каннабиса.

Вандервил добавил, что связанное с употреблением марихуаны расстройство причиной большинства случаев шизофрении не является. Однако оно является причиной неотъемлемой и растущей доли заболевания, что необходимо принимать во внимание во время обсуждений в отношении легализации и регулирования употребления каннабиса.

Доктор философии из Королевского колледжа Лондона Терри Моффитт сказала, что результаты этого исследования добавляют важные доказательства в пользу того, что пациенты, у которых диагностировано PARF сейчас более подвержены риску психоза, чем раньше.

Она добавила, что включение в результаты пациентов, которым был поставлен клинический диагноз зависимости от каннабиса, является слабой стороной исследования. Большинство потребителей марихуаны, даже при сильной зависимости, никогда не обращаются в клиники для лечения. Также известно, что обращающиеся за лечением люди обычно имеют не только проблемы с каннабисом, но и несколько других нарушений психического здоровья.

По словам доктора философии Королевского колледжа Лондона Эмира Инглунда, исследование из-за характера проведения не может помочь в определении, вызывает ли каннабис шизофрению, а только усиливает уже устоявшуюся связь между этими явлениями.

Употребление каннабиса и шизофрения: яйцо или курица?

Проведенное несколько лет назад другое исследование изучало, что является первичным – употребления каннабиса или шизофрения. Используя разные аналитические подходы, исследователи обнаружили значительную связь между употреблением марихуаны и рядом генетических вариантов. Это является подтверждением ранних указаний на то, что гены CADM2 и NCAM1 тесно связаны с употреблением каннабиса и поиском новых кандидатов. Употребление марихуаны генетически коррелировало с широким спектром поведенческих форм и личностных черт, таких как употребление алкоголя, зависимость, а также различные расстройства психического здоровья.

Проведение МРТ для определения причинно-следственной связи выявило лишь слабые доказательства причинного воздействия употребления марихуаны на шизофрению. Однако были обнаружены значительно более убедительные доказательства причинного воздействия шизофрении на употребление каннабиса. Другими словами, это свидетельствует о том, что люди, которые болеют или в скором времени заболеют шизофренией, с большей вероятностью попробуют каннабис.

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