Успешный опыт Швеции в борьбе с курением: альтернативный подход

Ориентация на альтернативные никотиновые продукты, такие как снюс, никотиновые подушечки, вейпы и нагреваемый табак помогла Швеции эффективно снизить уровень курения среди населения и опередить ЕС в борьбе с курением. Шведская стратегия снижения налогов на более безопасные альтернативы и повышение налогов на сигареты, оказалась весьма эффективной.

Тем временем Европейский Союз поставил амбициозную цель: к 2040 году создать бездымное общество, снизив уровень курения до 5%. Однако по новым данным Евробарометра, в ближайшие десятилетия ЕС рискует не достичь этой цели. В то время как большинство стран ЕС сталкиваются с застоем, пример Швеции демонстрирует: инновационные подходы сокращения вреда от табака могут радикально изменить ситуацию.

Медленный прогресс: где ЕС терпит неудачу?

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На сегодняшний день около 24% взрослого населения в ЕС всё ещё курит. С 2020 года этот показатель снизился всего на 1%. Стандартные методы контроля табака: налоги, запреты на курение в общественных местах, информирование населения, – демонстрируют ограниченную эффективность. Эти меры работают, но они не влияют существенно на уровень снижения курения.

Особенно показателен пример таких стран, как Ирландия и Нидерланды, где строгие запреты на альтернативные продукты, включая ароматизированные жидкости для вейпов, тормозят прогресс.

Более того, в Эстонии, после введения жёстких ограничений на вейпинг, курение выросло на 40%, что подчёркивает опасность чрезмерной регуляции.

Чехия, как и Швеция, отчетливо демонстрирует, что поддержка продуктов снижения вреда может способствовать успеху. С 2020 года здесь уровень курения снизился на 23%. Однако новые налоги на вейпы и планируемые запреты ароматизаторов могут поставить под угрозу достигнутый прогресс.

Швеция: успех благодаря стратегии снижения вреда курения

Швеция уже практически достигла статуса бездымной страны. С 2006 года уровень курения в этой стране снизился более чем на 55%, благодаря внедрению политики сокращения вреда THR. Основными факторами успеха стали:

Доступность альтернатив: никотиновые паучи, снюс, электронные сигареты и нагреваемый табак активно продвигаются как менее вредные альтернативы.

Дифференцированное налогообложение: налоги на альтернативные продукты ниже, чем на сигареты, что делает их доступными. Например, с ноября 2024 года Швеция снижает налоги на снюс на 20%, одновременно увеличивая налоги на сигареты.

Просвещение: легальная реклама и образовательные кампании мотивируют людей переходить на безопасные варианты.

Уроки для ЕС: что стоит изменить, учитывая пример Швеции?

Швеция доказывает, что сбалансированная политика сокращения вреда может кардинально улучшить общественное здоровье. ЕС необходимо срочно адаптировать свои стратегии, если он действительно хочет достичь своих амбициозных целей. В противном случае, путь к бездымному будущему может растянуться на десятилетия, оставляя миллионы людей под угрозой заболеваний, связанных с курением.

По мнению мировых экспертов, которые поддерживают политику снижения вреда курения, важнейшими шагами для достижения целей 2040 года могут стать:

Стимулирование перехода на альтернативы: уменьшение налоговой нагрузки и снятие ограничений на такие продукты, как вейпы и никотиновые паучи.

уменьшение налоговой нагрузки и снятие ограничений на такие продукты, как вейпы и никотиновые паучи. Изменение общественного восприятия: кампании, подчёркивающие меньший риск альтернатив, могут мотивировать миллионы курильщиков.

кампании, подчёркивающие меньший риск альтернатив, могут мотивировать миллионы курильщиков. Разнообразие и доступность вкусов: ограничения на ароматизированные жидкости, как в Ирландии, снижают привлекательность альтернатив, что замедляет прогресс.

Украина без дыма: пути к сокращению курения

В Украине уровень курения среди взрослого населения остается достаточно высоким. Согласно данным ВОЗ, ежедневно курят 24,5% украинцев – 36% мужчин, 15% женщин. Причем среди женщин потребление табачных и никотиновых изделий за 7 лет выросло вдвое. Проблема оказывает серьезное влияние на общественное здоровье.

Основные меры борьбы в нашей стране сейчас направлены на повышение акцизов на сигареты, запрещение курения в общественных местах и ​​ограничение рекламы табачных изделий. Однако эти шаги оказывают ограниченное влияние на сокращение количества курильщиков.

По мнению международных экспертов, для достижения лучших результатов Украина может внедрить стратегию снижения вреда курения: поощрение перехода на менее вредные альтернативы – электронные сигареты, бездымный табак и никотиновые паучи.

Данные продукты должны быть доступнее сигарет: этого можно достичь с помощью снижения налогов и внедрения информационных кампаний, разъясняющих их роль в отказе от курения.

Швеция – единственная страна ЕС, которая почти достигла статуса "бездымного" государства уже в 2024 году, за год до первоначально запланированного срока. Благодаря внедрению принципов снижения вреда THR, Швеция стала примером эффективной борьбы с курением.

Внедрение менее вредных альтернативных продуктов позволило стране создать безопасную среду для курильщиков, желающих отказаться от сигарет. Опыт Швеции ясно показывает, что гибкость и нацеленность на снижение вреда курения дают результаты, которые невозможно достичь с помощью политики запрета.