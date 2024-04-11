Недавно в Виллемстаде (Кюрасао) прошла глобальная конференция "Образ жизни и профилактика неинфекционных заболеваний", большинство докладов которой были посвящены факторам риска развития патологий. Меня как пульмонолога и торакального хирурга больше всего интересовали болезни легких и пагубная привычка – курение, как провоцирующий фактор. Почему и как следует снижать вред от табачных смол и можно ли учесть потенциально сниженный риск для здоровья человека от потребления популярных сегодня альтернативных продуктов, где исключен процесс горения?

Приведу несколько цитат из докладов ученых и врачей и конференции, которые могут пригодиться любознательному читателю и находящимся в поисках решения коллегам. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 1,6 миллионов смертей и более 38,5 миллионов лет жизни с поправкой на потерю трудоспособности (DALY) могут быть связаны с табачным дымом в помещениях, влияющих на детей и женщин. Интересно, что последние данные показывают, что ХОБЛ (хроническое обструктивное заболевание легких), связанное с табачным дымом, значительно отличается от ХОБЛ, связанного с воспалительными поражениями дыхательных путей (1). Поэтому существует неотложная потребность во вмешательствах, направленных на подавление или уменьшение влияния табачного дыма в помещениях, включая изменения в поведении курильщиков! Эти изменения нуждаются в комплексных решениях и активном участии правительств стран, научных обществ, неправительственных организаций и широкой общественности.

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Глобальная инициатива по хроническим обструктивным респираторным заболеваниям (Global Initiative for Chronic Obstructive Respiratory (GOLD)), очень влиятельная организация с наиболее актуальными достижениями в этой области, в своем отчете за 2023 год отмечает, что физиологические отклонения выражены именно у курильщиков и людей, испытывающих влияние воздух (2) Предобострение ХОБЛ означает наличие факторов риска, повышающих вероятность развития ХОБЛ в будущем Поиски ранней идентификации лиц, у которых через годы развивается ХОБЛ, были широко распространены в семидесятых годах и обнаружили, что даже если табакокурение продолжается, не у всех людей развивается ХОБЛ Сегодня такие исследования вновь стали актуальными, однако, по сравнению с семидесятыми годами, мы имеем в своем диагностическом арсенале доступ к томографии грудной клетки (КТ), что позволяет выявить структурную эмфизему или признаки поражения мелких дыхательных путей у людей без обструкции дыхательных путей. Эти аномалии выражены у курильщиков, поэтому первоочередной задачей для лиц с предзаостренной ХОБЛ является прекращение курения, если это возможно. Это обследование следует предлагать всем курильщикам, даже без симптомов, нарушений функции или структуры легких. Пока не существует никакого дополнительного лечения для так называемого состояния "предостроенной ХОБЛ", и маловероятно, что в будущем оно будет. Поэтому только профилактические меры по снижению вреда от курения имеют смысл.

Один интересный доклад не был связан с заболеваниями легких, но также касался курения, как фактора риска (3). Рак печени - третья основная причина смертности от рака во всем мире и за последние 20 лет стремительно выросла в США и Центральной Америке. Несмотря на недавние успехи в профилактике и лечении вирусных гепатитов с помощью вакцинации, заболеваемость раком печени продолжает расти среди разных групп населения. Чтобы повлиять на будущий успех в профилактике и борьбе с раком печени, необходимо выявить новые основные и модифицированные факторы риска. Пропорциональные вклады традиционных этиологических факторов – вируса гепатита В и С, алкоголя, афлатоксина и курения. Несколько недавних исследований, проведенных в Европе, Азии и США, свидетельствуют о том, что загрязнение окружающего воздуха, особенно твердыми частицами PM2.5 и NO2, увеличивает риск развития рака печени. Поэтому профилактическая работа медицинского персонала с курильщиками является приоритетной.

Что же подразумевают эксперты под призывами профилактической работы с курильщиками на разных уровнях? Конечно, ультимативная пропаганда внезапно бросить курить бездействует. Поэтому, по примеру некоторых стран (например Великобритании), я бы советовал развернуть стратегию снижения рисков – как наиболее прогрессивную. Британский королевский колледж настаивает на существенном понижении вреда, если человек переходит на продукты для нагрева табака, где исключен процесс горения. И приведу вам одну цитату из письма, написанного Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 53 известными защитниками общественной системы здравоохранения в 2014 году: "Потенциал продуктов для снижения вреда от табака в снижении тяжести болезней, связанных с курением , очень велик, и эти продукты могут стать одними из самых значительных инноваций в сфере здравоохранения в 21 веке, возможно, спасая сотни миллионов жизней".

Исследований, подтверждающих потенциально сниженный риск от потребления систем нагрева табака на здоровье человека, уже много и сейчас они продолжаются. Например, в исследовании Теема Керкеля и Анто Таппер (4) сравнивали дым от сигареты 3R4F и аэрозоля, созданный нагретым табачным изделием, которое в литературе также называют системой нагрева табака (СНО). Результаты показали, что определенные выбросы аэрозолей от СНО были заметно ниже, чем в сигаретном дыме. Кроме того, связанные с горением наблюдавшиеся в дыме твердые частицы содержали такие элементы, как углерод, кислород, калий, кальций и кремний. Напротив, твердые частицы аэрозоля СНО состояли из полулетучих органических компонентов с некоторыми незначительными следами кислорода и кремния. Твердые частицы, найденные в аэрозоле системы нагрева табака, были летучими, что особенно заметно под влиянием электронного луча сканирующего электронного микроскопа (SEM) и просвечивающего электронного микроскопа (TEM).

В Украине тоже были проведены несколько подобных исследований, которые имели однозначно положительный результат. Поэтому потенциальные преимущества систем нагрева табака следует учитывать во всех группах риска и рассматривать в рутинной профилактической и медицинской практике. При этом использование этих продуктов требует и продолжения исследований их влияния в дальнейшей перспективе, которая должна быть учтена научными инстанциями и отдельными инициативами исследовательских групп.

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