МЗУ поставили МРТ в Тернополь, Хмельницкий и Павлоград

Хмельницкая областная больница, Павлоградская больница интенсивного лечения и Тернопольская областная клиническая больница получили магнитно-резонансный томограф (МРТ) производства Siemens Healthcare GmbH, приобретенный Медицинскими закупками Украины (МЗУ) в прошлом году по заказу Министерства здравоохранения (МОЗ).

Поставленные аппараты МРТ с напряженностью магнитного поля Тесла 1,5 предназначены для детальной визуализации внутренних органов и тканей организма за счет качественного двумерного и трехмерного изображений без использования рентгеновского излучения.

В частности, МРТ позволяет быстро и качественно проводить исследования центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, брюшной полости, малого таза, ортопедии, а также маммографические исследования.

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В общей сложности МЗУ приобрели 28 аппаратов МРТ: 22 аппарата 1,5 Тесла и 6 аппаратов 3 Тесла.

Аппараты 1,5 Тесла были распределены между 15 областями Украины. Первым приобретателем стала Сумская областная больница в сентябре. Также один аппарат МРТ мощностью 3 Тесла получила Днепропетровская областная больница имени И.И. Мечникова.

"Оборудование, которое мы закупаем, можно разделить на два типа – диагностическое и лечебное. И чем больше государство вкладывает в диагностику болезней на ранних этапах, тем меньше нужно будет закупать дорогостоящие препараты для терапии пациентов на поздних этапах лечения. Именно поэтому поставки современных МРТ аппаратов – это история о качественной диагностике заболеваний. Сейчас у нас очень активный период в поставках тяжелого оборудования и мы гордимся тем, что держим этот ритм уверенно. Работа продолжается, поставок еще очень много", – подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора МЗУ Олег Клец.

Справочно. В 2023 году МЗУ приобрели медицинское оборудование для больниц на общую сумму 2,27 млрд грн.