В Украине доступен новый стандарт профилактики ВИЧ

Недавно в Украине был испытан первый инъекционный препарат длительного действия каботегравир CAB-LA, который рекомендуется ВОЗ для доконтактной профилактики ВИЧ. CAB-LA обеспечивает эффективную защиту от инфекции. Введение инновационного препарата каботегравир длительного действия в Украине является важным шагом в борьбе с ВИЧ.

Это нововведение не только расширяет возможности профилактики, но и предоставляет новые опции для людей, нуждающихся в защите от инфекции, особенно в условиях сложной социально-политической ситуации.

Схема применения и последующая реализация

Препарат CAB-LA предусматривает первоначальное введение двух доз с интервалом в 4 недели, после чего необходимо проводить поддерживающие инъекции каждые 8 ​​недель. Внедрение этого метода будет осуществляться в Киеве и Львове в рамках пилотного проекта, организованного Центром общественного здоровья Минздрава Украины при поддержке международных партнеров:

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PEPFAR;

CDC;

USAID;

ВОЗ;

МБФ "Альянс общественного здоровья";

ОО "АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ"

В частности, программа PEPFAR обеспечила закупку 1350 флаконов CAB-LA, что соответствует почти 200-летним курсам. Препараты уже переданы Центру общественного здоровья для реализации проекта.

Руководитель программы PEPFAR в Украине Рамин Бахрамбеги, отметил, что внедрение CAB-LA является значительным достижением в сфере доконтактной профилактики ВИЧ в Украине. Он подчеркнул, что эта инициатива является результатом эффективного сотрудничества с правительственными и общественными организациями и направлена ​​на обеспечение надежной защиты в сложных условиях войны и перемещений населения.

Насколько доступна украинцам доконтактная профилактика ВИЧ?

Заведующая отделом управления и противодействия ВИЧ-инфекции Центра общественного здоровья Лариса Гетьман отмечает: "CAB-LA расширяет возможности профилактики наряду с таблетированными формами, что позволяет большему числу людей получать доступ к необходимой защите".

Эксперты, как международных, так и украинских общественных организаций, уверены, что инновации в условиях войны продолжают внедряться, что является положительным сигналом для украинцев. Ведь наличие препарата, который защищает на два месяца, является значительным достижением в борьбе с ВИЧ.

В 2023 году программа Доконтактной профилактики ВИЧ охватила 13 147 человек, что на 4 072 больше, чем в 2022 году. Среди получателей были 41% мужчин, имеющих секс с мужчинами, 19% людей, употребляющих инъекционные наркотики, и 1% людей, работающих в сексуальной индустрии.

Однако эксперты отмечают, что программа ДКП не заменяет использование презервативов, а дополняет барьерную контрацепцию, обеспечивая дополнительный уровень защиты.

Что такое ДКП: эффективность и ограничение

Доконтактная профилактика ВИЧ (PrEP) – это использование антиретровирусных препаратов для защиты от ВИЧ у людей с отрицательным ВИЧ-статусом, имеющих риск инфицирования. ДКП обеспечивает 99% защиты от ВИЧ половым путем при соблюдении рекомендаций врача. Однако она:

не защищает от других инфекций, передающихся половым путем;

не предотвращает нежелательную беременность:

не является заменой для экстренной профилактики после рискованного контакта.

Каботегравир длительного действия CAB-LA – это инъекционный препарат класса ингибиторов переноса цепи интегразы, предназначенный для снижения риска инфицирования ВИЧ-1 половым путем у взрослых весом не менее 35 кг. Препарат вводится внутримышечно.

Благодаря международному сотрудничеству и поддержке программы PEPFAR, в Украине реализуется важная инициатива, которая обеспечит доступ к эффективному и удобному методу профилактики. Наличие инъекционного препарата CAB-LA наряду с существующими таблетированными формами расширяет выбор для пациентов и может стать важным фактором в уменьшении новых случаев ВИЧ-инфекции.