В Украину прибыли вакцины от дифтерии/столбняка

В Украину прибыла партия вакцин для иммунопрофилактики населения от дифтерии и столбняка.

Медицинские закупки Украины (МЗУ) приобрели их в 2023 году по заказу Минздрава в количестве более одного миллиона доз на сумму 64 млн. грн.

Речь о вакцинах болгарского производства, прививки которыми являются обязательными и безвозмездными для пациентов – от дифтерии/столбняка с уменьшенным содержанием антигена (АДП-М).

В частности, первая партия в количестве 1 миллиона доз уже прибыла на состав МЗУ, вторая, в количестве более 18 тысяч доз – ожидается в ближайшее время.

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Вакцина содержит очищенные столбнячный и дифтерийный анатоксины с уменьшенной дозой дифтерийного компонента. Иммунобиологический препарат используется для иммунопрофилактики детей от 16 лет и взрослых.

Дифтерия и столбняк могут иметь серьезные последствия для здоровья, особенно в условиях войны, когда доступ к медицинской помощи может быть осложнен или временно ограничен. Кроме того, взрослым необходима ревакцинация против дифтерии каждые 10 лет начиная с 16-летнего возраста. здравоохранению удалось обеспечить бесперебойное наличие вакцин для рутинной вакцинации на уровне каждой области в прошлом году, и эта работа продолжается.Поставленная вакцина АДП-М будет распределена в медучреждения в области для проведения рутинных прививок. и в случае переезда или пропуска прививки обратиться в ближайшую амбулаторию и скорректировать вакцинальный график ", - отметил замминистра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Вакцинация каждый год спасает миллионы людей во всем мире. Поэтому единственный способ защититься от таких страшных инфекционных болезней, как, например, дифтерия и столбняк – вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых. В прошлом году мы впервые в истории существования МЗУ централизованно приобрели вакцины от этих болезней, ведь это не только наш ключевой приоритет – сохранение жизни и здоровья украинцев, но и вопросы национальной безопасности", – добавляет генеральный директор МЗУ Эдем Адаманов.

Все вакцины по Национальному календарю профилактических прививок в Украине бесплатны для детей и взрослых. Даже если ребенок пропустил прививку по календарю, он может наверстать его безвозмездно.