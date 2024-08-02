В Украину прибыло 1,1 млн доз вакцины от полиомиелита

В Украину прибыла партия вакцины для бесплатной иммунопрофилактики детей от полиомиелита (оральная).

Медицинские закупки Украины (МЗУ) приобрели их в 2023 году по заказу Министерства здравоохранения Украины в количестве 1,1 млн. доз (55 тыс. флаконов) на сумму 8,14 млн. грн.

Вакцины находятся на складе логистического партнера МЗУ и хранятся при специальных условиях при температуре –20 °C. Они получили положительное заключение о качестве от Госликслужбы и будут развезены в течение августа.

В частности, речь о живой ослабленной вакцине для профилактики полиомиелита (ОПС) у детей, изготовленная бельгийской компанией Glaxosmithkline Biologicals SA

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Полиомиелит – это опасное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и может привести к неизлечимому параличу, если не вакцинироваться. Поэтому прививка от полиомиелита обязательна согласно календарю вакцинации.

В основе приобретенной вакцины – ослабленный вирус. Вакцина применяется орально и формирует иммунитет ребенка. До достижения 14 лет она должна получить шесть доз, чтобы сформировалась устойчивость к полиомиелиту на всю жизнь и соответственно защиту от тяжелых последствий этой болезни.

В частности, к первому году жизни ребенок должен получить две дозы вакцины инъекционно в 2 и 4 месяца. Далее – в 6,18 месяцев, а также в 6 и 14 лет ребенок получает капли.

"Украина преодолела последнюю вспышку полио, но это не значит, что угрозы нет. Каждый ребенок должен быть вакцинирован против полиомиелита и медицинская система обеспечивает все возможности для этого. Поставленная вакцина будет распределена по пунктам прививок во все области. Полный курс вакцинации позволяет сформировать иммунитет на всю жизнь. Именно поэтому родителям, которые из-за переезда, смены места жительства или других обстоятельств пропустили с детьми визит к врачу и вакцинацию по календарю важно скорректировать вакцинальный график", – отметил замминистра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Вакцина от полиомиелита позволит обезопасить детей от рисков заболевания этой тяжелой болезнью и избежать прерывания обязательных прививок, ведь это вопрос национальной безопасности", – добавил Олег Клец, заместитель генерального директора по управлению поставками Медицинских закупок Украины.

Все вакцины по Национальному календарю профилактических прививок в Украине бесплатны для детей и взрослых. Даже если ребенок пропустил прививку по календарю, он может сделать его позже безвозмездно.