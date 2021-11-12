Вакцинация: история успешной битвы человечества против микробов

Вакцины защищают от инфекционных заболеваний, позволяя организму подготовиться к борьбе с микробами, вызывающими болезнь. Неэффективная форма патогена не вызывает заболевание, но она настолько похожа на возбудителя, что запускает естественную иммунную систему организма, стимулируя выработку антител, которые уничтожают этот патоген. В результате при встрече с возбудителем иммунная система распознает его и может немедленно начать борьбу.

Практика иммунизации насчитывает сотни лет. Буддийские монахи пили змеиный яд, чтобы получить иммунитет к укусу змей. Существуют доказательства того, что китайцы использовали прививку от оспы (или вариоляцию, как называлось такое использование материала для оспы) еще в 1000 году нашей эры. Эта практика встречалась также в Африке и Турции до того, как она распространилась в Европе и Америке.

История человечества – это непрерывная битва с микробами, и большую часть истории люди были на проигравшей стороне. Миллиарды детей умирали от инфекционных заболеваний, а повторяющиеся эпидемии гриппа, кори, холеры, дифтерии, бубонной чумы и оспы также убили большую часть взрослого населения.

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Есть исторические данные, которые редко освещаются. Речь идет об эпидемии, охватившей Америку в XVI-XVII веках, после прибытия европейцев. Они привезли с собой ряд вирусов, таких как оспа, грипп, корь, эпидемический паротит и ветряная оспа, которым коренные американцы ранее не подвергались и не имели иммунитета. Возникшие в результате эпидемии историки называют "эпидемиями целинной почвы".

Воздействие эпидемии было обширным, заболели все сразу: некому было ухаживать за больными, некому было сажать и собирать урожай. Исследования показывают, что до контакта с европейцами население Америки могло достигать 100 миллионов человек. Во многих регионах за столетие воздействия этих болезней умерло 95% населения.

Сегодняшний мир значительно изменился, сейчас инфекционные заболевания являются причиной менее 1 из 6 смертей, и по мере развития прогресса в борьбе с микробами продолжительность жизни увеличивалась.

Оспа была одним из самых страшных убийц в истории человечества. Эпидемиолог Дональд Хендерсон предполагает, что за последние сто лет своего существования оспа убила не менее полумиллиарда человек. Еще больше людей были изуродованы болезнью на всю оставшуюся жизнь. В Англии в середине XIX века это была, вероятно, основная причина смерти.

Первым, кто испытал метод защиты от оспы с научной точки зрения, был Эдвард Дженнер. Он провел свое исследование в 1796 году, и хотя не он изобрел этот метод, его часто считают отцом вакцин из-за научного подхода, который доказал, что метод работает.

Метод, испытанный Дженнером, заключался во взятии материала из волдыря человека, инфицированного коровьей оспой, и его внесении в кожу другого человека; это называлось вакцинацией от руки к руке. К концу 1940-х годов научные знания позволили начать крупномасштабное производство вакцины, в результате чего была развернута полномасштабная вакцинация.

В XX веке, по мере увеличения охвата вакцинацией, оспа становилась все более редкой причиной смерти. Вакцина против оспы позволила полностью искоренить болезнь, и в 70-х годах ее применение было остановлено. По некоторым подсчетам, искоренение патогена спасло жизни от 150 до 200 миллионов человек.

Полиомиелит – инфекционное заболевание, которым заражаются преимущественно дети. Он может привести к необратимому параличу различных частей тела, и, в конечном итоге, к смерти из-за обездвиживания дыхательных мышц.

В первой половине прошлого века произошли крупные вспышки, в результате которых были парализованы многие десятки тысяч человек. Повторяющиеся вспышки закончились в 1955 году, когда Джонас Солк разработал вакцину против полиомиелита. В последующие годы кампании вакцинации охватили многих детей, и ужасные эпидемии закончились. К 1979 году США были объявлены свободными от полиомиелита.

Сегодня есть шанс добиться в отношении полиомиелита того же результата, что и в отношении оспы: полностью искоренить болезнь. Благодаря вакцине человечество добилось огромного прогресса в достижении этой цели. В начале 1980-х регистрировалось 300-400 тыс. паралитических случаев ежегодно, сейчас – менее тысячи.

Корь смертельно опасна и чрезвычайно заразна, болезнь также была одной из главных причин смерти на протяжении многих веков. По данным ВОЗ, до внедрения противокоревой вакцины в 1963 году и повсеместной вакцинации крупные эпидемии происходили примерно каждые 2-3 года, и корь ежегодно приводила к 2,6 миллионам смертей.

Опубликованные оценки базового репродуктивного числа (R0) варьируются от 3,7 до 203. Это означает, что каждый человек, заболевший корью, в среднем может заразить до 203 человек в полностью восприимчивой популяции.

Вакцина от кори изменила мировую историю и историю миллионов семей. В мировом масштабе также удалось добиться большого прогресса. Сегодня 85% годовалых детей получают вакцину от кори, а число смертей по последним данным снизилось с 2,6 миллиона до 95 тысяч.

К концу 1960-х годов были также доступны вакцины для защиты от эпидемического паротита (1967) и краснухи (1969). Одновременно с вакциной от кори они были объединены в вакцину ККП доктором Морисом Хиллеманом в 1971 году.

Сейчас разработаны и эффективно применяются вакцины и от многих других болезней: столбняк, грипп, гепатит А и Б, коклюш, пневмококковая инфекция, ротавирус, ветрянка, дифтерия и др. Благодаря вакцинации распространение этих болезней сейчас можно контролировать, что позволяет спасти миллионы жизней.

После достижения существенного прогресса становится трудно понять, с какими проблемами человечество уже справилось. Инфекционные болезни, которые уродовали, причиняли боль, парализовали и убивали многих людей в прошлом, исчезли из жизни и воспоминаний. Это позволяет сегодня многим игнорировать и избегать вакцинации, забывая, что наилучшей стратегией в отношении инфекционных болезней является наука.