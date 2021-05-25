Вакцинация в Великобритании – как оценить эффективность и безопасность

Для преодоления пандемии COVID-19 к использованию было одобрено более десяти вакцин, абсолютными лидерами по разрешению к применению в разных странах и налаженному производственному процессу являются Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca (разрешены в 99 и 163 странах соответственно). Они также одобрены к применению в Великобритании, где сейчас активно проводится вакцинация: согласно открытым данным, одну дозу получило более 55% населения страны, две – более 33%.

Как проходит вакцинация

Вакцинация началась в декабре прошлого года с применения Pfizer/BioNTech, с января началось использование Oxford/AstraZeneca, с апреля – Moderna. В первую очередь вакцинировали людей старше 80 лет, жильцов и работников домов престарелых, медперсонал. Для полного курса все вакцины вводятся в виде двух доз с интервалом в 21 день.

Оценка эффективности

Благодаря широкой и быстрой вакцинации Великобритания смогла достичь хороших результатов, в стране значительно снизилось число госпитализаций и смертей, связанных с коронавирусной инфекцией. Полные и ежедневно обновляемые данные доступны на сайте статистики.

Оценка безопасности

Оценка развития побочных эффектов проводится с использованием Yellow Card. Это сервис, собирающий данные о любых нежелательных явлениях, которые возникли после вакцинации. Полученные сведения анализируются и систематизируются по каждой из используемых вакцин, на их основании формируются и публикуются еженедельные бюллетени. Последний отчет охватывает период с 9 декабря 2020 года по 12 мая 2021 года.

Врач-иммунолог Андрей Волянский на своей странице в Facebook опубликовал сводную таблицу, в которой сравнил последние результаты побочных эффектов, в т. ч. завершившихся летальным исходом, после прививок Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca. В абсолютном сравнении многие цифры по Oxford/AstraZeneca значительно превосходят мРНК-вакцину, из чего он делает вывод о наличии причинно-следственной связи.

Эти данные настораживают, однако для полной оценки безопасности вакцин их может быть недостаточно. Например, при составлении отчетов не указывается, сколько доз было введено, каким возрастным группам и в какой период.

Что говорят в MHRA и JCVI

MHRA (Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании) сообщает, что не все побочные эффекты, фиксирующиеся в Yellow Card, однозначно связаны с вакцинацией. При этом указывается, что такая причинно-следственная связь не исключена. К числу других возможных причин, вызвавших осложнение, относятся хронические патологии и не диагностированные ранее заболевания. В связи с этим Агентство не рекомендует использовать представленные данные для сравнения безопасности различных вакцин.

По последним данным JCVI (Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации), общая число сообщений о случаях тромбоэмболических событий с низким уровнем тромбоцитов после применения Oxford/AstraZeneca составила 10,5 на 1 млн доз, и "для подавляющего большинства людей преимущества предотвращения серьезных заболеваний и смерти от COVID-19 намного перевешивают любые риски".

7 мая исполнительный директор MHRA доктор Джун Рейн сообщила, что все нежелательные случаи, возникающие после применения AstraZeneca, тщательно исследуются. На основании данных отчетов Yellow Card для минимизации рисков было выпущено руководство для медицинских работников.

Джун Рейн еще раз подтвердила, что в рекомендациях в отношении вакцин Агентство опирается на общественную безопасность. Позиция MHRA остается неизменной – преимущества вакцины AstraZeneca против COVID-19, связанные с риском госпитализации и смерти, перевешивают все риски.

COVID-19 оказался сложным вызовом для всех стран. Единого хорошего решения в этих условиях не существует: длительная изоляция и карантинные ограничения негативно сказываются на психическом здоровье людей и приводят экономику в упадок, вакцинация связана с рисками редких нежелательных явлений и, возможно, длительных последствий, о которых еще неизвестно. В таких условиях открытость данных, на основании которых каждый сможет оценить риски и преимущества и выбрать наиболее предпочтительный вариант, является правильной и необходимой.

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