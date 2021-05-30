Вакцины от COVID-19 или естественное инфицирование – что создает лучшую защиту

По словам многих врачей-инфекционистов, вакцины от COVID-19 обеспечивают лучшую защиту, чем формирующаяся после естественного инфицирования, за счет более устойчивого иммунного ответа.

Филип Фельгнер, эксперт по инфекционным заболеваниям и директор Центра исследований и разработок вакцин Калифорнийского университета в Ирвине, советует вакцинироваться всем, включая тех, кто переболел.

Свое заключение он основывает на оценке и сравнении тысяч образцов крови людей, переболевших коронавирусом и получивших мРНК-вакцину – Pfizer или Moderna, в рамках нового исследования. Результаты его работы были недавно опубликованы и сейчас проходят рецензирование. Согласно полученным данным, антител после второй дозы вакцины в десять раз больше, чем у тех, кто вылечился от COVID-19.

Представители CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний США) с этим выводом согласны. Они отмечают, что после естественного заражения вероятность повторного инфицирования со временем (через несколько месяцев) может возрасти, а вакцины обеспечивают лучшую защиту. В CDC говорят о том, что риск тяжелого заболевания и смерти от COVID-19 намного выше любых преимуществ естественного иммунитета.

В чем преимущества вакцинации в сравнении с естественной болезнью

Лучший спайк

В одобренных FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) вакцинах SARS-CoV-2 не содержится. В их состав входят только генетические инструкции для клеток организма, позволяющие создать часть вируса, а именно – спайковый белок. Он обеспечивает проникновение коронавируса в клетки, что приводит к их заражению.

Иммунная система реагирует на спайк и создает защиту, блокируя прикрепление шипа к клеткам. Важно, что вакцины, в сравнении с естественным инфицированием, обеспечивают иммунной системе лучший "вид" этого белка, поскольку вирус мутирует, в результате чего скрывает некоторые части своих спайковых белков.

Отсутствие иммунного вмешательства

Коронавирус, в отличие от вакцин, может атаковать иммунную систему или мешать ей. Вероятно, это и есть причина ослабления иммунного ответа во время инфекции. Доктор медицины и эксперт по инфекционным заболеваниям в Houston Methodist Уэсли Лонг говорит, что именно поэтому вирус может атаковать иммунные клетки.

Вакцинация не вызывает такой реакции, и ничто не мешает иммунной системе реагировать на угрозу. Поэтому она эффективнее и быстрее готовится к выявлению и борьбе с вирусом.

Эффективная доза

У каждого человека разная восприимчивость к коронавирусу. Воздействие SARS-CoV-2 имеет сильную индивидуальную вариативность, и при легком течении болезни образуется слишком низкий уровень защитных антител. Таким образом, даже естественно переболев, люди остаются уязвимыми для инфекции.

При вакцинации вводится стандартная доза препарата. Она гарантирует устойчивый иммунный ответ, что подтверждается результатами клинических исследований.

Выводы экспертов

Проведенное исследование показывает, что вакцины действительно обеспечивают лучший иммунитет. Вакцинация позволяет избежать тяжелого течения болезни. Также у многих людей COVID-19 вызывает длительные последствия – от нескольких недель до месяцев после заражения. Чаще всего Long Covid проявляется в виде одышки, мозгового тумана, усталости, депрессии, беспокойства, головокружения, учащенного сердцебиения.

Мифы о вакцинации

Вакцинация – единственная возможность остановить пандемию COVID-19. Однако многие отказываются от вакцины из-за различных неправдивых мифов. В каждой стране число этих людей различно, например, в США – примерно 25%, в Украине – около 50% (по данным на конец марта). Основные мифы и возражения:

Молодые легко переносят коронавирус: молодые люди болеют реже и легче пожилых, но многие из них также нуждаются в госпитализации. Болезнь может сопровождаться длительными симптомами.

Неизвестны долгосрочные побочные эффекты вакцин: последние десятилетия разработки и использования вакцин свидетельствуют в пользу высокой безопасности этих препаратов. За весь период вакцинации от любых болезней побочные реакции на вакцины почти всегда возникали в первые два месяца. Достоверно сейчас нельзя оценивать не только долгосрочные нежелательные явления вакцин, но и COVID-19.

После вакцинации есть шанс заразиться, поэтому в ней нет смысла: по статистическим данным, вакцинация в США позволила значительно сократить число госпитализаций и смертей. Однако по мнению некоторых экспертов, невакцинированные все еще находятся под угрозой, поскольку неизвестно, насколько хорошо их будет защищать коллективный иммунитет.

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