Вариант Lambda: что о нем известно

Lambda – самый последний вариант коронавируса, привлекший внимание World Well being Group, беспокоит экспертов в Латинской Америке и озадачивает ученых своим необычным набором мутаций.

Впервые вариант Lambda, ранее часто называемый C.37, был обнаружен в конце прошлого года в Перу. С того момента он распространен в 27 странах, включая Великобританию.

Врач по молекулярной микробиологии из колледжа Cayetano Heredia в столице Перу Лиме Пабло Цукаяма отметил, что при выявлении этого варианта в декабре прошлого года он составлял только один из каждых 200 образцов. К марту на него приходилось около 50% проб в Лиме, ​​а сейчас – примерно 80%. Это может свидетельствовать о том, что он более заразен, чем другие распространенные в Перу варианты.

По данным ВОЗ, на Lambda приходится 82% последних случаев заражения COVID-19 в мае и июне в Перу, где самый высокий в мире уровень смертности от коронавируса. В расположенной рядом Чили на него приходится почти треть последних кейсов. Тем не менее, ученые не уверены в том, что мутации в Lambda делают его еще более заразным.

Советник по вирусным заболеваниям Панамериканской группы благополучия Хайро Мендес Рико говорит, что доказательств его большей агрессивности по сравнению с другими вариантами нет.

ВОЗ в июне дала название этой мутации – Lambda, поскольку отнесла его к числу "вариантов любопытства" (седьмой в списке). Специалисты по здоровью во всем мире считают, что такие штаммы представляют гораздо меньший риск, чем четыре "вызывающих беспокойства варианта" – Alpha, Beta, Gamma и Delta. Однако они заявляют, что этот вариант нуждается в пристальном наблюдении.

23 июня PHE в Великобритании обозначила Lambda как вариант, подлежащий расследованию из-за быстрого распространения во всем мире и ряда других заметных мутаций. PHE обращает внимание, что в настоящее время нет доказательств того, что Lambda-вариант вызывает экстремальные заболевания или снижает эффективность вакцинации.

По словам Джеффа Барретта, директора COVID-19 Genomics, одной из причин, по которой сложно осмыслить риск Lambda с помощью имеющихся знаний и инструментов, заключается в довольно необычном наборе мутаций, отличающем его от других вариантов.

Барретт добавил, что из-за отсутствия услуг по генетическому секвенированию в Латинской Америке трудно определить, в какой степени Lambda вызывает вспышки COVID-19 в этом регионе.

Новые подтвержденные случаи COVID-19 в Южной Америке

У Lambda есть единичный образец из семи мутаций в шипованном белке, который вирус использует для заражения человеческих клеток. Исследователей особенно заинтересовала одна мутация, известная как L452Q, которая имеет сходство с мутацией L452R. Считается, что она способствует чрезмерной заразности варианта Delta.

Моника Асеведо и ее коллеги из Чилийского колледжа в Сантьяго изучали влияние Lambda на вирусную инфекционность, используя образцы крови местного медицинского персонала, получившего две дозы вакцины CoronaVac из Китая. Согласно опубликованным недавно результатам, мутации, происходящие в спайковом белке варианта Lambda, вызывают ускользание нейтрализующих антител и повышенную инфекционность.

В Бразилии, где на сегодняшний день Gamma-вариант привел к распространению COVID-19, группа исследователей в больнице в южном мегаполисе Порту-Алегри проанализировала одного человека, зараженного Lambda. Учитывая, что этот вариант быстро разворачивается в Перу, Эквадоре, Чили и Аргентине, предполагается, что у Lambda есть значительный потенциал, чтобы стать вариантом, вызывающим озабоченность.

Латинская Америка – регион мира, наиболее пострадавший от пандемии. Там проживает 8% жителей мира, при этом на регион приходится 20% случаев коронавируса, вакцинировано только 10% людей. В последние недели в Колумбии, Парагвае и Уругвае наблюдается резкий рост числа больных.

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