Важность терапии иммуноглобулинами при первичных иммунодефицитах

Что собой представляют первичные иммунодефициты и почему внутривенные иммуноглобулины важны при их лечении

Первичные иммунодефициты (ПИД) представляют собой группу из более чем 400 редких врожденных заболеваний. Проявления ПИД различны, однако их объединяет общая черта: каждая болезнь является результатом дефекта одной из функций нормальной иммунной системы организма.

Эти патологии не являются контагиозными, поскольку вызваны наследственными или генетическими причинами. Некоторые расстройства присутствуют при рождении или в раннем детстве, другие могут быть выявлены значительно позже. Они могут затронуть любого человека, независимо от возраста и пола.

Пациентов с ПИД отличает повышенная восприимчивость к инфекциям, которые могут поражать любые органы и системы, в т. ч. легкие, кожу, носовые пазухи, горло, уши, головной или спинной мозг, желудочно-кишечный или мочевыводящий тракт. Повышенная уязвимость по отношению к патогенным микроорганизмам может проявляться как повторные, длительные, тяжелые, необычные инфекции. Это является поводом обращения к иммунологу.

Диагностика ПИД начинается с выявления клинических признаков и лабораторных анализов (общий анализ крови, уровни иммуноглобулинов). Учитываются многие факторы, включая историю болезни пациента и семейный анамнез. В идеале окончательный диагноз должен включать генетический тест для выявления дефектного гена.

Большинство людей с первичным ИД постоянно испытывает проблемы со здоровьем, однако своевременно начатое лечение позволяет предотвратить развитие серьезных и опасных для жизни осложнений и значительно улучшить качество жизни.

Лечение

Существуют разные варианты лечения: применение иммуноглобулинов, генная терапия, препараты гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (G-CSF), трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (HSCT или BMT) и другие передовые методы лечения. Также многим больным назначается профилактическая антибиотикотерапия, но не в качестве замены терапии иммуноглобулинами, а в дополнение к ней.

Внутривенное введение иммуноглобулинов является общепринятым методом лечения широкого спектра ПИД. Примерно 60% пациентов с первичными иммунодефицитами нуждаются в заместительной терапии на протяжении всей жизни. Это позволяет поддерживать уровень антител, обеспечивающий защиту от опасных для жизни инфекций.

ВВИГ (внутривенные иммуноглобулины) производятся из плазмы крови здоровых доноров. В процессе производства используется кровь большого числа доноров, это обеспечивает препаратам ВВИГ широкий спектр антител в отношении часто встречающихся чужеродных антигенов и естественные аутоантитела.

ВВИГ четвертого поколения "Биовен", выпускаемый украинской компанией Biopharma, является концентратом антител со специфической активностью. Он соответствует требованиям ВОЗ и имеет высокий профиль эффективности и безопасности, что позволяет использование препарата в рутинной практике у больных с первичными иммунодефицитами всех возрастов.

Право на доступ к лечению иммуноглобулинами

Для многих пациентов с ПИД альтернативного лечения, кроме ВВИГ, нет. IPOPI, международная организация, способствующая улучшению доступа к ранней диагностике ПИД, сделала два заявления, в которых указала важность получения такого лечения и необходимость обеспечения его доступности для всех людей с первичными иммунодефицитами независимо от уровня дохода или благосостояния.

Всемирная организация здравоохранения также считает, что в каждой стране необходимо обеспечивать доступ к основным лекарствам в рамках части политики в отношении всеобщего обеспечения услугами здравоохранения. При управлении спросом на иммуноглобулины ПИД должен являться приоритетным показанием.

Представители IPOPI подчеркивают, что пациенты с ПИД нуждаются в постоянном доступе к терапии иммуноглобулинами. Режим дозирования определяется для каждого пациента, он должен обеспечивать возможность ведения активного и продуктивного образа жизни.

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