Вьетнам: национальные особенности сдерживания пандемии коронавируса

Вьетнам – страна с населением более 98 млн человек, которая расположена рядом с Китаем и имеет с ним протяженную границу. До недавнего времени ей удавалось эффективно сдерживать пандемию COVID-19, несмотря на не очень эффективную систему здравоохранения. На 01.05. 2021 за весь период пандемии было выявлено менее 3000 случаев, что составляет до 1% всех жителей страны.

Стратегия сдерживания пандемии

После сообщения о начале пандемии правительство страны оценило возможности системы здравоохранения и начало принимать самые решительные меры по предотвращению распространения SARS-CoV-2.

Все усилия были направлены на поддержку жесткого карантина и выявление инфекционных цепочек. Учебные заведения во Вьетнаме были закрыты одними из первых в мире. Трехнедельные локдауны в отдельных поселках вводились еще в феврале 2020 г., после выявления 10 случаев в стране.

Выявление контактных лиц

Важную роль в сдерживании распространения COVID-19 сыграло тщательное выявление контактных лиц. В отличие от практики в большинстве европейских стран, где регистрируют только непосредственно контактировавших с инфицированным, во Вьетнаме выявляли все возможные связи до четвертого колена. Всем, кто мог потенциально заразиться, ограничивалась возможность передвижения и социального контактирования. Также с самого начала пандемии все, кто въезжал в страну, должны были оставаться на двухнедельном карантине.

Пациент №17

Сразу после объявления пандемии были проверены все возможные подозрительные случаи. Было выявлено всего 16 пациентов, и цепочка передачи остановилась. Пациенткой №17 оказалась женщина, вернувшаяся из Европы, где она посетила, в том числе Италию и Великобританию. Таким образом она стала вторым "нулевым" пациентом.

Тотальный контроль

Со стороны правительства был организован тотальный контроль. В стране налажена система слежения из представителей спецслужб и добровольных осведомителей компартии, поэтому ни один случай не оставался без внимания и никто не мог избежать предписанных правительством мер.

Военная риторика в борьбе с коронавирусом

Правительство приравняло пандемию к войне, на чем и строило свою политику. По словам Карла Тайера, профессора университета Нового Южного Уэльса в Австралии, который хорошо знаком с традициями и менталитетом страны, жители Вьетнама всегда готовы к мобилизации и ради большой идеи могут спокойно выносить ограничения и лишения.

Таким образом в стране не возникают протестные настроения, все с пониманием относятся к мерам предосторожности и спокойно реагируют на регулярные оповещения от Минздрава.

Новый штамм

Несмотря на принятые меры, с конца апреля в стране начался резкий рост заболеваемости COVID-19. Это связано с выявлением нового штамма SARS-CoV-2 – комбинации индийского и британского вариантов. По заявлению министра здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонга, его опасность состоит в более быстром распространении по воздуху.

Ранее в стране было выявлено четыре варианта из Великобритании (B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7) и три – из Индии (B.1.351, A.23.1 и B.1.617.2). Данные о геноме недавно выявленного варианта еще не опубликованы.

Мария Ван Керхове, технический руководитель ВОЗ, сообщила, что пока оценка нового варианта вируса, выявленного во Вьетнаме, не проводилась. Это связано с недостаточностью на сегодняшний день данных. По мере их поступления будет проводиться оценка и разрабатываться рекомендации.

Вакцинация

Вакцинация во Вьетнаме проводится очень медленно. По состоянию на 26.05.2021 в стране первую дозу получило чуть больше 1% населения, вторую – 0,03 %. Сейчас правительство Вьетнама пытается ускорить получение 10 млн доз вакцины в рамках схемы COVAX, а также ведет переговоры о прямых поставках с несколькими производителями. Появление нового штамма, распространение которого трудно сдерживается только карантинными ограничениями, свидетельствует о необходимости проведения более быстрой вакцинации.

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