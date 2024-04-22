Вклад в будущее государства: ''Биофарма'' поддержала Всеукраинскую олимпиаду по биологии

"Сегодня биология - это стратегический предмет, и я рад, что вы выбрали именно её. 21 век пройдёт под эгидой биологии!", - именно так начал свою мотивационную речь президент компании "Биофарма Плазма",

главный спонсор и меценат всеукраинских и международных олимпиад по биологии Константин Ефименко, обращаясь к участникам и победителям Всеукраинской ученической олимпиады по биологии.

Состоялась она с 8 по 12 апреля во Львове на базе биологического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко. Высокие технологии, научные открытия, популяризация химии и биологии как наук будущего нашей страны – члены жюри, эксперты и учёные поделились своими мыслями относительно развития науки в Украине, выразив слова поддержки и благодарности организаторам и участникам олимпиады.

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Примечательно, что олимпиада всеукраинского масштаба не проводилась уже более четырёх лет. В этом году она прошла благодаря поддержке одной из наиболее успешных и высокотехнологичных компаний Украины "Биофарма Плазма".

"Сегодня в Украине решается судьба будущего", - Роман Гладышевский

Торжественные мероприятия Всеукраинской ученической олимпиады по биологии сопровождали вдохновляющие речи организаторов, известных учёных, учителей и меценатов. Словами благодарности, поддержки и планами на будущее в первую очередь поделился президент Национального центра "Малая академия наук Украины" Станислав Довгий:

"Эту олимпиаду Малая академия наук проводит впервые, до этого мы занимались конкурсами. Мы проанализировали и наметили новый план: от олимпиады до олимпиады мы будем обязательно проводить летние школы, участие в международных соревнованиях, дополнительные занятия", - поделился Довгий.

Президент МАН Украины также выразил особенную благодарность партнеру и спонсору Всеукраинской олимпиады по биологии - компании "Биофарма Плазма": "Искренне благодарен Константину Алексеевичу за поддержку. Знаково, что такая высокотехнологичная компания, как "Биофарма", является нашим партнером", - отметил Довгий.

Проректор по научной работе Львовского национального университета имени Ивана Франко Роман Гладышевский также поблагодарил всех участниковолимпиады, подчеркнув, что сегодня в Украине решается судьба будущего – национального, европейского и мирового. Наши воины дают отпор врагу, наша же задача – отстроить страну. И именно активная молодёжь является движущей силой, - подчеркнул проректор:

"Ценю вложение каждого ученика, каждого учителя и родителей – всех, кто причастен к сегодняшнему событию. Ведь, несмотря на звучащие тревоги, те опасности, которые нас предостерегают, несмотря ни на что, не гаснет жажда знаний и познания", - сказал господин Гладышевский.

Научная олимпиада – бесценный опыт для саморазвития

Обращаясь к организаторам, ученикам, призёрам олимпиады, учёные и эксперты отметили их масштабную, ключевую роль в восстановлении нашей страны после вторжения агрессора в Украину, что требует возобновления наших городов и биологической системы.

Беспрецедентное минирование территорий, воронки от бомб и артобстрелов, выжженные от пожаров земли, Каховский экоцид - это лишь некоторые примеры тех вызовов, с которыми нам нужно бороться и преодолевать, - отметили ученые.

Председатель жюри олимпиады, заместитель директора Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" КНУ имени Тараса Шевченко Виталий Калиновский обратился к участникам и организаторам олимпиады, подчёркивая ценность таких мероприятий для непрерывного личностного, карьерного и профессионального развития:

"Уважаемые участники, уважаемый комитет, уважаемые члены жюри! Я поздравляю вас с тем, что наш праздник науки, праздник коммуникации и биологии успешно состоялся. Надеюсь, что вы провели это время не только в сложных рассуждениях о трудных задачах, но и нашли время для знакомства с новыми друзьями, общения с людьми из разных областей.

Хочу напомнить вам, что эта олимпиада является одним из элементов вашего непрерывного развития – личностного, карьерного, профессионального", – поделился своими мыслями господин Калиновский.

Учитель биологии Харьковского научного лицея "Одаренность" Руслан Шаламов отметил, что участие в олимпиадах всеукраинского масштаба - это бесценный опыт, который останется на всю жизнь.

"То, что с вами останется навсегда – это бесценный опыт, который мы здесь получили! Это останется с нами навсегда и поможет в жизни. 20 лет назад для жюри начался всеукраинский олимпиадный путь. Вы – интеллектуальная гордость нашей страны. Я надеюсь, мы будем собираться каждый год и праздновать праздник биологии", - отметил Шаламов.

"Наша цель - чтобы вы поступали в лучшие университеты Украины и мира, возвращались к нам и создавали самые крутые компании мира!" - президент компании "Биофарма Плазма" Константин Ефименко.

Смелая, мотивационная речь мецената, спонсора всеукраинских и международных олимпиад по биологии, президента компании "Биофарма Плазма" Константина Ефименко поразила учеников, членов жюри и организаторов олимпиады. Господин Ефименко поделился историей своего успеха и успеха своих партнёров, которые начинали свою карьеру с участия подобных олимпиад, а сейчас производят инновационные препараты для самых крупных и мощных фармацевтических компаний мира.

"Я владелец высокотехнологичной биологической компании "Биофарма" с оборотом 150 млн долларов. На ней работает всего 230 человек. Вы не поверите, но мы вложили 25 млн долларов в четырёхэтажный научный центр в городе Белая Церковь. Он оснащён самым современным оборудованием, которое только можно вообразить! Это можно сравнить лишь с Кембриджским или Оксфордским университетами!", - поделился Ефименко.

Бизнесмен также отметил, что возлагает большие надежды на новое поколение химиков и биологов:

"У нас чрезвычайно большие амбиции создавать компании мирового уровня, однако, к сожалению, я должен отметить, что сейчас не с кем это воплощать. Поэтому я здесь, надежда на вас! Я вижу ваше желание, я понимаю ваши сверхмощные результаты", - обратился Ефименко к участникам олимпиады.

Меценат пригласил 25 лучших учеников в Биологическую школу на базе лаборатории "Биофарма Плазма", которая начнёт бесплатное обучение с начала августа. Образовательная программа будет проводиться в онлайн режиме с привлечением лучших специалистов по специализациям биохимия, биофизика, генетика, молекулярная биология. Занятия будут проходить летом и зимой, готовя лучших учеников к международным олимпиадам.

"Наша цель – чтобы вы поступали в лучшие университеты Украины и мира, чтобы вы возвращались к нам и создавали самые крутые компании мира! Уровень IQ – это очень важно, однако более важна технология, которая меняет жизнь", – подчеркнул бизнесмен.

Ефименко также отметил, что биология сегодня – это стратегический предмет, и 21 век пройдет под эгидой именно этой науки. "Все очень просто: человек хочет жить долго, человек хочет жить 120 лет полноценной жизнью. Без биотехнологий это невозможно!", – добавил Ефименко.

Развитие науки и современных технологий – лучшая перспектива для Украины

Константин Ефименко от имени компании "Биофарма Плазма" отметил призёров олимпиады ценными призами и денежными наградами на сумму 15 000 грн, 20 000 грн, 25 000 грн.

Координатор олимпиады, руководитель отдела содержания образования, языковой политики и образования национальных меньшинств Министерства образования и науки Светлана Фицайло выразила слова благодарности компании "Биофарма Плазма" и лично господину Ефименко:

"В прошлом году они оказали просто невероятную помощь олимпиадному движению и Минобразованию, ведь полностью обеспечили участие нашей команды в международной олимпиаде. Участие в международном конкурсе было полностью оплачено компанией "Биофарма Плазма", - отметила Фицайло.

Завершая Всеукраинскую ученическую олимпиаду по биологии, жюри и организаторы призвали участников непрерывно исследовать феерический мир науки, не теряя жажду знаний и стремления менять мир к лучшему. Сейчас, когда наша страна страдает от жестоких действий агрессора, развитие науки и современных технологий - лучшая перспектива для мира, восстановления и расцвета Украины.