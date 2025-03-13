Влияние антибиотиков на организм: что важно знать перед приемом

Об антибиотиках и их возможностях в лечении разных болезней сегодня знает практически каждый взрослый. Действительно, антибиотики - мощное лекарство, которое спасает огромное количество жизней. Впрочем, несмотря на свою эффективность, они не являются правильным ответом на каждую болезнь.

Когда и как следует применять антибиотики? Что становится причиной антибиотикорезистентности? Верно ли, что антибиотики помогают лечить COVID-19?

Первые антибиотики

Автор исторически значимого медицинского открытия - сэр Александр Флеминг -британский бактериолог, впервые выделивший пенициллин из плесневых грибов Penicillium notatum, что помогло спасти множество жизней.

По своему действию антибиотики классифицируются как:

бактериостатические – блокируют размножение;

бактерицидные – приводят к гибели.

Проще говоря, антибиотики либо убивают бактерии, либо угнетают их размножение.

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Нельзя применять антибиотики для лечения:

Грипп

COVID-19

ОРВИ

Устойчивость к антибиотикам

Устойчивость к антимикробным препаратам является острой глобальной угрозой общественному здоровью, которая убивает по меньшей мере 1,27 миллиона человек во всем мире и связана с почти 5 миллионами смертей только по статистике 2019 года.

К сожалению, жизнь современного человека очень тесно связана с антибиотиками. Мы можем даже не знать, что принимаем их в свой организм. Каким образом? Из-за еды. Мы не можем контролировать добросовестность производителей мяса, птицы, яиц и многих овощных культур. Кроме этого, AR – антимикробная стойкость, это естественный процесс.

Факторы антимикробной резистентности: сочетаемое действие препаратов и механизмы бактериальной защиты.

Злоупотребление антибиотиками значительно снижает их эффективность. Устойчивость к антибиотикам случается тогда, когда бактерии производят защиту от антибиотиков, что осложняет, а иногда и делает невозможным лечение инфекции. Настоящие проблемы могут возникнуть, когда кто-то из ваших близких заражается устойчивыми к антибиотикам бактериями.

Если кто-то инфицируется бактериями, устойчивыми к антибиотикам, их лечение может существенно осложниться. То есть, врач будет ограничен в выборе действенного препарата для преодоления болезни, в некоторых случаях варианты лечения крайне ограничены или вообще отсутствуют. Кроме того, бактерии, устойчивые к антимикробным средствам, могут распространяться на других людей.

Правила приема антибиотиков

Самое первое и самое важное – назначение врача.

Ни в коем случае нельзя назначать препарат самостоятельно или по чьему-либо совету.

четко придерживайтесь назначенной дозы;

не пропускайте время приема препарата;

обязательно сообщите своему врачу о лекарствах, которые вы принимаете, чтобы уменьшить вероятность взаимодействия между препаратами;

обязательно сообщайте своему врачу о побочных эффектах при приеме препарата.

Следует помнить, что антибиотики наиболее эффективны, если принимать их в соответствии с назначением.

Побочные эффекты от приема антибиотиков

Принимая лекарство, нужно быть внимательным к реакциям организма.

Появление побочных эффектов – повод дополнительно проконсультироваться с врачом. Антибиотики, как и любое лекарство, также могут иметь побочные эффекты.

Например, во время приема антибиотиков или после завершения курса иногда может возникать воспаление толстой кишки, которая вызывает диарею, что в свою очередь может привести к серьезному повреждению толстой кишки, также могут появиться инфекции, устойчивые к антимикробным средствам.

Антибиотики группы цефалоспоринов могут спровоцировать:

сыпь на коже, зуд, крапивницу, бронхоспазм, тошноту, рвоту, головокружение, головную боль, иногда - судороги.

Макролиды считаются одними из самых безопасных групп антибиотиков., поскольку побочные эффекты при их применении возникают гораздо реже. Но среди основных:

- аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея, псевдомембранозный колит, аритмия.

Антибиотики и алкоголь

Среди основных возможных последствий – снижение эффекта действия препарата и побочные реакции. Алкоголь может как понижать, так и ускорять метаболизм лекарства в печени. И это означает, что антибиотики, принимаемые одновременно с алкоголем, могут просто не достичь концентрации в крови, необходимой для борьбы с инфекцией.

Кроме того, сочетание алкоголя с антибиотиками существенно повышает токсическую нагрузку на печень, что может привести к развитию структурно-функциональных нарушений и повреждению органа.

В целом алкоголь может усиливать побочные эффекты антибиотиков, такие как тошнота и рвота, головная боль, сонливость, головокружение.

Антибиотики, опасные в сочетании с алкоголем:

метронидазол, тинидазол, орнидазол – могут вызывать дисульфирамообразную реакцию;

линезолид – алкоголь будет способствовать повышению артериального давления;

доксициклин – действие алкоголя способствует снижению эффективности препарата.

Также опасными в сочетании с алкоголем считаются цефоперазон, цефотетан, цефтриаксон, поскольку они могут спровоцировать появление побочных эффектов, подобных реакции на метронидазол.

Поэтому лучше задуматься, стоит ли дополнительно перегружать алкоголем уже ослабленный болезнью организм.

Если антибиотики бездействуют, могут возникнуть серьезные последствия для здоровья и общества в целом.

Для здоровья отдельного человека

Ухудшение здоровья.

Инфекции могут продолжать развиваться, вызывая осложнения, такие как сепсис, абсцессы или повреждения органов.

Повышенный риск смертности

Некоторые инфекции без эффективного лечения могут привести к летальному исходу.

Длительное лечение

При неэффективности антибиотиков нужно искать альтернативные методы лечения, что может занять больше времени.

Побочные эффекты от новых препаратов

Альтернативные препараты могут иметь больше побочных эффектов и быть токсичными.

​Для общества в целом

Распространение стойких инфекций.

Бактерии, устойчивые к антибиотикам, могут передаваться другим людям, что увеличивает количество случаев тяжелых инфекций.

Повышение расходов на здравоохранение

Лечение стойких инфекций требует более дорогостоящих лекарств, дополнительных процедур и увеличивает время пребывания пациентов в больнице.

Снижение эффективности медицинских процедур

Многие операции и методы лечения (например, химиотерапия, трансплантация органов) требуют профилактического использования антибиотиков. Если они бездействуют, повышается риск послеоперационных инфекций.

Экономические последствия

Длительные болезни приводят к потере трудоспособности, что отрицательно сказывается на экономике.

Следует помнить, что только врач может установить диагноз и назначить лечение. Если среди препаратов для выздоровления есть антибиотики, просто следуйте рекомендациям врача.