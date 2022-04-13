Война в Украине может вызвать рост опасных болезней

Каждый день мы видим суровые кадры войны в Украине: разбомбленные дома, взрывы и тела, лежащие на улицах. Более 4 миллионов украинцев покинули свои дома, почти половина из них выехала в другие страны.

Но есть и другая, менее заметная война — против бактерий и вирусов, которые также усиливаются. Они неизбежно заразят часть населения и могут распространиться по всей Европе. Как следствие, и украинцы, и их соседи могут пострадать на другом фронте - инфекционных заболеваний, рассказывается в статье, опубликованной в WebMD.

Андрей Зинчук, д. мед. наук, врач-реаниматолог Йельского университета, родившийся в Украине и иммигрировавший в США, считает, что уровень заболеваемости туберкулезом и ВИЧ в Украине еще до войны был довольно высоким.

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"Отчасти проблема системы здравоохранения в Украине заключается в том, что из-за политической нестабильности трудно поддерживать постоянную политику", — говорит он. Первым потрясением стал распад СССР, который привел к "эпидемии людей с ВИЧ, гепатитом и употреблением опиоидов", говорит он. Следующей была Оранжевая революция 2004 года из-за фальсификаций во время президентских выборов.

В 2014 году произошла Революция Достоинства. Тогдашний президент Виктор Янукович бежал в Россию, которая аннексировала Крым и организовала сепаратистское псевдогосударственные образования – "ЛНР" и "ДНР". Это привело к войне на востоке Украины, которая началась в 2014 году и унесла жизни более 10 тыс человек.

После революции 2014 года, говорит Зинчук, "произошли колоссальные изменения в способах предоставления медицинской помощи, а также колоссальный рост медикаментозного обеспечения хронических заболеваний".

Расходы на здравоохранение в Украине по-прежнему оставались довольно низкими. Еще до нынешнего конфликта, отмечает Зинчук, ежегодные расходы на здравоохранение в Украине составляли около $600 на человека. Для сравнения, около $4,5 тыс тратится на человека в Германии и $12,5 тыс - в США.

Несмотря на низкие расходы, до войны доступ к таким лекарствам, как инсулин для лечения диабета и антибиотики для лечения туберкулеза, был стабильным. Но теперь, говорит Зинчук, его тете и дяде пришлось бежать из Киева в сельскую местность, и, хотя они в безопасности, у них "нет водопровода, и им приходится отапливать дом дровами". Что еще более важно, поставки лекарств в их регион нестабильны.

Д.м.н. Стен Вермунд, декан Йельской школы общественного здравоохранения, говорит, что большую опасность, особенно у детей, вызывает отсутствие чистой воды, что может вызвать распространение инфекций, и как следствие - различные кишечные расстройства.

"Вода Мариуполя больше не пригодна для питья, но люди все равно ее пьют", — говорит он. "Канализационные системы разрушены, а нечистоты просто сбрасываются в реки и ручьи".

Есть одна хорошая новость, которая может уменьшить распространение инфекционных заболеваний. В отличие от последствий Второй мировой войны или непрекращающихся конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии, беженцы от войны в Украине часто размещаются в частных домах по всей Польше, Германии и других странах, а не в больших помещениях - лагерях для людей.

Хотя COVID-19 не так высоко стоит в списке бед, как туберкулез или ВИЧ, он остается большой проблемой для специалистов по инфекционным заболеваниям.

Прошлой осенью Украина уступала только США и России по количеству смертей от COVID и вошла в топ-10 по заражениям. Несмотря на эти удручающие цифры, только 35% людей сделали первоначальный набор прививок.

Скученность, спертый воздух могут также привести к вспышке кори, подобной той, что произошла в Украине в 2017-2020 годах, в результате чего было зарегистрировано более 115 000 случаев. CDC считает, что Украина подвержена высокому риску новой крупной вспышки, поскольку корь очень заразна.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), Украина занимает второе место в Европе по количеству случаев заболевания туберкулезом (28 539). Это также одна из 10 стран мира с самым высоким уровнем туберкулеза с лекарственной резистентностью — 27%. Страна также занимала второе место по уровню заражения туберкулезом и ВИЧ (26%) еще до войны.

Эксперты говорят, что война является идеальной питательной средой для туберкулеза, так как голод и скученность в плохо проветриваемых помещениях способствуют его распространению.

Устойчивый к лекарствам туберкулез был одной из самых больших проблем еще до войны. Д.м.н Фредерик Алтис, эпидемиолог из Йельского университета и специалист по наркомании, отметил в своем докладе: "Если лечение туберкулеза прекращается, это не только вызывает потенциальный рецидив заболевания, но и вызывает полирезистентное туберкулезное заболевание", и пациенты могут снова стать заразными.

Особенно в отношении триады ВИЧ, туберкулеза и употребления опиоидов эксперты подчеркивали, что эти проблемы вполне поддаются лечению, и после лечения они не представляют опасности для других.

До войны примерно 260 000 человек жили с ВИЧ в Украине. Их уровень новых диагнозов ВИЧ в 2017 году был вторым по величине в мире - 37 на каждые 100 000, уступая только России с 71 на 100 000.

"Когда Крым был захвачен русскими в 2014 году, сразу же возник кризис среди потребителей инъекционных наркотиков, которые проходили программы лечения от наркозависимости, потому что в России запрещено употребление бупренорфина или метадона", — говорит Вермунд из Йельского университета. Эти возможности закрылись, и все потребители наркотиков, которые отказывались от своей зависимости, искали замену, которой оказался героин.

Ф. Алтис считает, что из 800 пациентов в регионе, которым пришлось уйти из жизни, "10% умерли в течение 6 месяцев вследствие зависимости от опасных уличных наркотиков. Некоторые получили передозировку или покончили жизнь самоубийством, потому что не могли получить лечение. Они пережили ужасную абстиненцию и стресс".

Вследствие перехода на нелегальные инъекционные наркотики резко возрос уровень ВИЧ. "50% пациентов, принимающих метадон, инфицированы ВИЧ, — говорит Алтис. "Если они перестанут принимать метадон, они перестанут принимать и лекарства от ВИЧ. Их жизнь станет хаотичной и очень дестабилизированной".

Этот опыт может вскоре повториться. В Украине было два завода по производству метадона — в Одессе и Харькове, которые сейчас закрыты из-за войны.

Хотя предпринимаются попытки импортировать метадон и многие другие наркотики, существует огромные проблемы с цепочками поставок, отмечает Ф. Алтис. "В результате нехватки лекарств, отсутствия стерильных шприцев люди будут делиться шприцами; они будут в отчаянии", - как следствие, Украине грозит взрыв заболеваемости ВИЧ.

Эксперты говорят, что правительства Польши и других принимающих беженцев стран должны предоставить беженцам "гарантию того, что их медицинская информация не будет передана другим", чтобы инфицированные не боялись признаться в том, что нуждаются в специальном лечении и обращались за медицинской помощью.

Родившаяся в Украине д. наук, микробиолог Елена Ржепишевская (Университет Умео в Швеции), говорит, что сеть европейских исследователей туберкулеза разработала базу данных, в которой пациенты с туберкулезом могут быть специально размещены с понимающими и готовыми им помочь хозяевами за пределами Украины.

Через эту сеть они могут получить жилье и лекарства.

В дополнение к обычным диарейным заболеваниям, таким как кишечная палочка, ожидаемых из-за плохих санитарных условий, серьезное беспокойство вызывает полиомиелит.

Осенью 2021 года в Украине произошла вспышка полиомиелита с двумя случаями паралича и 20 более легкими последствиями. Поскольку полиомиелит парализует только одного человека из 200 инфицированных, многие другие случаи, вероятно, остались незамеченными. Кампания вакцинации только стартовала, когда началась война.

ECDC также сообщает о высоких показателях устойчивости к антибиотикам в Украине, особенно среди распространенных бактерий, включая кишечную палочку.

Из-за этого рекомендуется беженцам, нуждающимся в госпитализации, изолироваться при въезде в принимающую страну и проверяться на наличие устойчивых к лекарствам патогенов.

Многих из этих потенциальных проблем, связанных с войной на Украине и перемещением миллионов ее граждан, можно избежать. В частности, предпринимаются попытки вакцинации беженцев.

ВОЗ сделала приоритетной работу со странами, принимающими беженцев, в частности путем вакцинации детей от кори, краснухи и COVID-19. Европейский Союз также закупил вакцины от полиомиелита и туберкулеза.

Но Россия вела активную антивакцинальную кампанию в Украине, одновременно выступая за вакцинацию в России.

Таким образом, продолжающаяся война в Украине усугубила медицинские проблемы, с которыми граждане Украины сталкиваются как дома, так и в качестве беженцев, бегущих в соседние страны.

Улучшение контактов между общественными организациями и правительствами, а также укрепление доверия беженцев могут иметь большое значение для ограничения распространения инфекционных заболеваний, которые могут вспыхнуть в результате войны.