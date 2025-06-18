ВОЗ продолжает поддерживать тесные связи с Россией

Как сообщает УНИАН, региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге провел встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в Москве. Жест, который сопровождался рукопожатием, стал не просто дипломатическим актом - он спровоцировал волну критики со стороны украинских политиков, экспертов и общественности.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале охарактеризовал визит как "первый шаг к возвращению России в международное сообщество". По его мнению, такая публичная встреча является опасным сигналом, который может быть использован российской пропагандой как доказательство "признания" РФ партнером мировых институтов, несмотря на ее военные преступления и нарушения международного гуманитарного права.

Комитет ВР официально осудил действия представителя ВОЗ. По словам Радуцкого, визит Клюге может быть обусловлен финансовыми трудностями самой организации, которые возникли после того, как часть стран-партнеров сократила или прекратила финансирование ВОЗ из-за ее политической гибкости.

В дело включилось и медицинское сообщество. Ирина Немирович - соучредитель БФ "Таблеточки" и бывшая руководительница директората стратегического планирования Минздрава - вспомнила, как украинская команда активно поддерживала кандидатуру Клюге на должности руководителя Европейского бюро ВОЗ: "Он клялся в любви к Украине и вечной поддержке. И что мы имеем сегодня?"

Финансовые ниточки ВОЗ

Согласно расследованию Украинских новостей, за время пандемии и до 2023 года РФ активно финансировала деятельность ВОЗ. Только в течение 2020-2021 годов Россия перечислила в бюджет организации $55 млн, из которых $5,6 млн ежегодно шло на содержание Европейского офиса по профилактике неинфекционных заболеваний, который до мая 2023 года располагался в Москве.

Аналогичные политические и финансовые влияния прослеживаются и со стороны Китая. Ряд международных расследований(The Times, Foreign Policy, The Washington Post) указывают, что именно Китай выступал одним из ключевых лоббистов действующего генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса. Именно благодаря дипломатической активности Пекина, в частности в странах Африки, он получил должность.

В марте 2020 года Китай перечислил ВОЗ $20 млн на преодоление последствий COVID-19, а позже - еще $30 млн. Такая "дружба" в контексте пандемии была подана как проявление глобальной солидарности, но на фоне политических связей и информационных кампаний вызывает все больше вопросов.

Баланс между этикой и выживанием?

Финансовые трудности, с которыми сталкивается ВОЗ, вынуждают ее, очевидно, искать компромиссы, которые, по мнению части экспертной среды, граничат с потерей моральной ориентации. Встреча с представителем государства-агрессора - это не только дипломатический акт, но и этический маркер того, способна ли глобальная институция сохранять принципы под давлением донорских потерь.

Украина уже не впервые сталкивается с подобным игнорированием контекста войны международными структурами. И когда речь идет о гуманитарных ценностях, пациентском праве на жизнь и медицинскую помощь - никакая сумма в валюте не должна превышать цену человеческого достоинства.