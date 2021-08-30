Время разрабатывать стратегию: что ждет украинскую медицину в ближайшее десятилетие

18 августа 2021 г. Указом Президента Украины № 369/2021 было введено в действие Решение СНБО Украины от 30.07.2021 г. "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью".

Это стратегический документ, который коснется каждого жителя страны. Он вызвал обсуждение среди врачей, в частности, на странице ФБ личной позицией и опасениями в отношении предстоящих изменений поделился член Европейской Ассоциации кардиоторакальных хирургов, Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины Александр Бабляк.

Как решение СНБО, так и сам указ закрепляют позицию, что медицина – важная составляющая, обеспечивающая внутреннюю безопасность, и разработка стратегического плана Охраны здоровья на ближайшее десятилетие – назревшая необходимость.

Время, отведенное для разработки плана – 3 месяца, после чего вектор должен развернуться в сторону медицины мечты – равнодоступной, своевременной, безопасной и качественной.

Однако врачей – как автора поста, так и комментаторов, серьезно насторожил предложенный в документе подход. Вопросы организации Охраны здоровья в стране обсуждаются с разных сторон – мониторинговая служба, тарифы, эффективность расходования средств и др.

Но в этом уравнении нет врачей, кроме косвенного упоминания.

И это, по сути, заранее делает поставленную задачу нереализуемой. Поскольку именно врачи определяют качество медицинского обслуживания. И для этого важен не столько контроль, сколько создание необходимых условий, в которых врачи смогут профессионально реализовываться.

Для этого нужно поменять подход и перейти от коллективного договора к индивидуальному. Или как минимум предоставить возможность выбирать между этими формами договоренности.

При этом можно опираться на опыт стран с развитой медициной. И не только в отношении договоров, но и лицензирования независимой профессиональной деятельности и других вопросов, которые действительно могут вывести медицину на желаемый уровень.

Но для этого необходимо включать в обсуждения на Совете национальной безопасности и обороны Украины представителей медицины – практикующих врачей, которые знают все проблемы изнутри и лучше других понимают, как именно можно изменить ситуацию.

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